Enligt Ei:s förslag ska nya anläggningar som byggs efter 2028 värderas till sitt faktiska anskaffningsvärde. Befintliga nät behåller däremot sin nuvarande värdering, som utgår från vad det hade kostat att bygga dem helt på nytt idag. Just den uppdelningen gör att nuvarande överavkastning biter sig fast, skriver Konkurrensverket.

”Det finns annars en risk för att såväl hushåll som företag under lång tid drabbas av omotiverat och oskäligt höga kostnader. För företagens del kan det på sikt också försämra deras konkurrenskraft”, säger Konkurrensverkets generaldirektör Marie Östman.

Nio procent lägre ramar räcker inte

De nya reglerna väntas sänka branschens totala intäktsramar med omkring nio procent jämfört med dagens system, uppger Energimarknadsinspektionen i ett pressmeddelande. Kunderna kommer ändå inte att märka någon större lättnad på fakturan de första fyra åren.

Många nätbolag får nämligen ta med sig outnyttjat intäktsutrymme från innevarande period in i 2028, skriver Tidningen Energi. Stigande driftkostnader och nya investeringar gör dessutom att ramarna hamnar på ungefär samma nivå som 2024–2027.

Ei sänker även kalkylräntan till preliminärt 1,99 procent och stoppar bolagens avkastning på anläggningar som kunderna finansierat via anslutningsavgifter. Efter bytet beräknas vinstmarginalen ligga på 20 procent för lokalnät och 18 procent för regionnät.

Branschen varnar för bromsad elektrifiering

Hos elnätsbolagen väcker förslaget rakt motsatta reaktioner. Branschorganisationen Energiföretagen Sverige menar att en kalkylränta på 1,99 procent är extremt låg och slår hårt mot investeringsviljan, rapporterar Tidningen Energi.

”Ei:s förslag riskerar istället att försvåra elektrifieringen, hindra industrietableringar och försvaga svensk konkurrenskraft, eftersom det försvårar möjligheten att attrahera kapital till investeringarna”, säger Tomas Malmström, ansvarig för elnät på Energiföretagen.

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Energimarknadsinspektionen fattar de slutgiltiga besluten om intäktsramarna för perioden 2028–2031 senast den 31 oktober 2027.

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