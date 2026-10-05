Australiens rikaste person står bakom köpet av en lerfyndighet i Brasilien. Det handlar om några metaller som får varje elbilsmotor att gå runt – och som Kina stängt kranen för.
6 miljarder kronor för brasiliansk lera – det är magneten i din elbil det handlar om
Vi har redan beskrivit Australien som en allt viktigare spelare när det gäller sällsynta jordartsmetaller, som vill tävla med Kina om herraväldet.
Aktien hos det australiensiska gruvbolaget Lynas Rare Earths har stigit rejält i takt med att den globala efterfrågan på metallerna stadigt stiger tunt om i världen.
Det vill Australiens rikaste person, gruvmagnaten Gina Rinehart, se till att den fortsatt gör.
Miljardköp ska utmana Kina
Hon är nämligen en av de största ägarna i Lynas Rare Earths som nu lägger ett bud på ett annat australiskt gruvbolag, Meteoric Resources, enligt Minining.com för motsvarande drygt 6 miljarder kronor. Affären handlar ytterst om att minska västvärldens beroende av Kina.
Rinhart byggde sin tidigare förmögenhet på järnmalm, men har på senare år satsat miljardbelopp på kritiska mineraler.
Lynas Rare Earths är världens största producent av separerade sällsynta jordartsmetaller utanför Kina och nu lägger gruvjätten in en ny växel, där metallerna som bekant har blivit en av bilindustrins viktigaste strategiska råvaror.
Viktiga metaller för elbilar
För bilindustrin är framför allt neodym och praseodym, NdPr, samt de tyngre sällsynta jordartsmetallerna dysprosium och terbium viktiga. De används bland annat för att tillverka kraftfulla permanentmagneter till elmotorer.
Dysprosium och terbium gör magneterna bättre på att behålla sina egenskaper vid höga temperaturer – en egenskap som är viktig i bland annat elbilar, vindkraftverk och avancerad försvarsutrustning.
Det är där Meteoric kommer in i bilden.
Bolagets viktigaste tillgång är Caldeira-projektet i den brasilianska delstaten Minas Gerais. Enligt bolagen är Caldeira den största kända fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller i jonisk lera utanför Kina.
Brasilien är en viktig spelare
Brasilien sitter dessutom på världens näst största reserver av sällsynta jordartsmetaller efter Kina. Det gör landet allt viktigare i försöken att bygga upp alternativa leveranskedjor för bland annat bil-, elektronik- och försvarsindustrin.
Lynas Rare Earths räknar med att utvecklingen av Caldeira kommer att kräva enorma investeringar och överväger även att bygga förädlingskapacitet i Brasilien.
För Lynas Rare Earths är det potentiella miljardköpet, som först måste godkännas, därför mer än en gruvaffär.
Det är en satsning på att bli en ännu viktigare leverantör av de metaller som krävs för nästa generations elbilar – utan att leveranskedjan behöver gå genom Kina.
”Att utvidga vår verksamhet till ett nytt land kommer att hjälpa Lynas att bibehålla sin ledande ställning i den globala leveranskedjan för sällsynta jordartsmetaller och möta den ökande efterfrågan från kunder på sådana material”, säger Lynas styrelseordförande John Humphrey och tillägger:
”Brasilien är en väletablerad och stödjande jurisdiktion för gruvverksamhet, och landets reserver av sällsynta jordartsmetaller är de största utanför Kina.”
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