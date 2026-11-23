I Gnesta pågår redan ett skarpt pilotprojekt där kommunen, Frivilliga resursgruppen och Flens radioamatörer bygger ett system för att skicka mejl via radio helt utan uppkoppling, rapporterar SVT.

Mikael Lindholm, ansvarig i Frivilliga resursgruppen i Gnesta säger att vi varje dag är utsatta för olika typer av hybridattacker, det ser de exempel på hela tiden. Man kan stänga ner blodbanker, frysdiskar och kommunikationssystem.

Om ett år ska systemet testas i en stor beredskapsövning. Kopplar man dessutom in en mikrofon i utrustningen går det att prata direkt när mobiltelefonin är utslagen.

Räckvidd på 65 mil utan mobilmaster

Vanliga telemaster har oftast bara batteribackup i tre timmar vid ett strömavbrott, enligt Tjugofyra7. Därefter har operatörerna inget ansvar att hålla masterna igång och ansvaret faller på kommunen.

I Lysekils amatörradioklubb har man därför bildat en särskild grupp av nödsambandsoperatörer, skriver Tjugofyra7. De använder kortvågsradio och en antennteknik kallad NVIS där radiovågorna riktas rakt upp och studsar i atmosfären.

Signalerna når upp till 65 mil. Dessutom är tekniken svår att störa och nästan omöjlig att pejla, uppger Tjugofyra7.

”Det nuvarande digitala radionät som samhällsaktörerna är hänvisade till kan vara eller bli bristfälligt av olika anledningar. Att utbilda och nyttja radiooperatörer sparar på den kommunala personalen som i en kris behövs för sina ordinarie uppgifter”, säger Bernt Eriksson, tidigare räddningschef i Mitt Bohuslän och medlem i Lysekils amatörradioklubb, till Tjugofyra7.