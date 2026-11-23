När el och mobilnät dör har telemasterna bara batteri i tre timmar. Nu kopplas 12 000 svenska radioamatörer in för att hålla kommunernas samband vid liv.
12 000 svenskar kan rädda krisen – skickar mejl utan internet
Den 1 januari 2027 väntas en ny lag skärpa kraven på kommunernas beredskap vid kris och krig. Då måste de kunna nå ut med information även om elnätet och internet slås ut.
I Gnesta pågår redan ett skarpt pilotprojekt där kommunen, Frivilliga resursgruppen och Flens radioamatörer bygger ett system för att skicka mejl via radio helt utan uppkoppling, rapporterar SVT.
Mikael Lindholm, ansvarig i Frivilliga resursgruppen i Gnesta säger att vi varje dag är utsatta för olika typer av hybridattacker, det ser de exempel på hela tiden. Man kan stänga ner blodbanker, frysdiskar och kommunikationssystem.
Om ett år ska systemet testas i en stor beredskapsövning. Kopplar man dessutom in en mikrofon i utrustningen går det att prata direkt när mobiltelefonin är utslagen.
Räckvidd på 65 mil utan mobilmaster
Vanliga telemaster har oftast bara batteribackup i tre timmar vid ett strömavbrott, enligt Tjugofyra7. Därefter har operatörerna inget ansvar att hålla masterna igång och ansvaret faller på kommunen.
I Lysekils amatörradioklubb har man därför bildat en särskild grupp av nödsambandsoperatörer, skriver Tjugofyra7. De använder kortvågsradio och en antennteknik kallad NVIS där radiovågorna riktas rakt upp och studsar i atmosfären.
Signalerna når upp till 65 mil. Dessutom är tekniken svår att störa och nästan omöjlig att pejla, uppger Tjugofyra7.
”Det nuvarande digitala radionät som samhällsaktörerna är hänvisade till kan vara eller bli bristfälligt av olika anledningar. Att utbilda och nyttja radiooperatörer sparar på den kommunala personalen som i en kris behövs för sina ordinarie uppgifter”, säger Bernt Eriksson, tidigare räddningschef i Mitt Bohuslän och medlem i Lysekils amatörradioklubb, till Tjugofyra7.
12-voltsbatterier och certifikat från PTS
Sveriges beredskapssystem bygger på ansvarsprincipen där varje aktör sköter sin verksamhet även under allvarliga störningar, skriver SOS Alarm. Vid krig eller krigsfara mobiliseras hela samhället under totalförsvaret, och då blir även frivilligorganisationer och privatpersoner en del av motståndskraften.
Ute på kommunens trygghetspunkter kör radiooperatörerna ofta sin utrustning på vanliga tolvvoltsbatterier eller elverk, enligt Tjugofyra7. Inom Frivilliga Radioorganisationen (FRO) tränas förmågan bland annat under den årliga radiotävlingen SL-Testen på 40- och 80-metersbanden, och för att få sända på egen hand krävs ett godkänt prov hos Post- och telestyrelsen (PTS).
I dag finns omkring 12 000 radioamatörer i landet, och riksorganisationen Sveriges sändaramatörer uppmanar nu samtliga kommuner att kontakta sina lokala föreningar.
”Den förmågan vi har med kunskap och teknik är en dold resurs”, säger radioamatören Christer Sandström i Flens radioamatörer till SVT.
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