”Ett avgörande steg” och ”början på en ny typ av industriell verksamhet i Sverige”. Nu har LKAB:s nya miljardsatsning fått miljötillstånd.
Klartecken: "En helt ny typ av industri i Sverige"
Mark- och miljödomstolen har beviljat miljötillstånd för LKAB:s planerade industripark för kritiska mineral i Luleå.
Beslutet ses som ett avgörande steg för att möjliggöra utvinning av sällsynta jordartsmetaller och fosfor och stärka Europas tillgång till strategiska råvaror.
”Det är ett mycket välkommet besked för LKAB, och för ökad självförsörjning i Sverige och Europa”, säger LKAB:s koncernchef Johan Menckel.
”Stärker framtida konkurrenskraft”
”Genom att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur restprodukter från järnmalmsbrytningen stärker vi vår framtida konkurrenskraft, samtidigt som vi kan bidra till att trygga viktiga försörjningskedjor och förse samhället med de kritiska mineral som behövs för omställningen”, tillägger han.
Den planerade industriparken på Svartön i Luleå är en del av LKAB:s pågående omställning, där bolaget breddar verksamheten och skapar nya värden ur material som redan bryts i dag, vilket nu får klartecken.
Fosfor avgörande för livsmedel
Fosfor för mineralgödsel är avgörande för livsmedelsförsörjning, medan sällsynta jordartsmetaller används för elektrifiering och digitalisering av samhället.
Det handlar om exempelvis tillverkning av permanentmagneter i elbilar och vindkraftverk samt i försvarsindustrin.
”Behovet är stort. I dag är Europa nästan helt beroende av import av dessa strategiskt viktiga och kritiska mineral, samtidigt som efterfrågan ökar snabbt. Beskedet från domstolen är därför glädjande”, säger Darren Wilson, direktör för specialprodukter hos LKAB.
I januari 2025 tog LKAB det första spadtaget för demonstrationsanläggningen som nu färdigställs på området och som beräknas vara i drift till hösten.
Anläggningen blir den första i Europa som provar teknik för att utvinna både fosfor och samtliga 17 sällsynta jordartsmetaller ur restströmmen från järnmalmsproduktionen.
Fakta/LKAB och kritiska mineral
- LKAB:s satsning i Luleå handlar om att restströmmar från gruvproduktion kan bli viktiga resurser för hela samhället.
- LKAB planerar att börja utvinna kritiska mineral från den befintliga järnmalmsgruvan i Gällivare genom att etablera ett nytt förädlingsverk för apatit.
- Apatitkoncentratet från Gällivare transporteras sedan till industriparken i Luleå. Här planerar LKAB producera sällsynta jordartsmetaller, fosfor för produktion av mineralgödsel till jordbruket, samt gips som biprodukt för byggindustrin.
- I oktober 2024 fattade LKAB beslut om att investera 800 miljoner kronor i en demonstrationsanläggning på området, som ska verifiera och vidareutveckla de teknologier som krävs. Anläggningen planeras vara i i höst.
- Fosfor används främst för produktion av mineralgödsel och ungefär hälften av världens livsmedelsproduktion är beroende av detta. Europa är till 90 procent beroende av import, där Ryssland har stått för en betydande del av produktionen.
- Sällsynta jordartsmetaller (REE) används bland annat i permanentmagneter i elbilsmotorer och generatorer för vindkraftverk, där Kina dominerar värdekedjan. Europa har idag ingen egen brytning av dessa sällsynta jordartsmetaller.
- LKAB:s framtidssatsningar har tilldelats status som strategiska projekt inom EU:s Critical Raw Materials Act. Det handlar om gruvan i Malmberget, industriparken i Luleå, samt den nya järnmalmsfyndigheten Per Geijer i Kiruna. Dessa ses som viktiga för att minska Europas beroenden och öka tillgången av kritiska råmaterial.
(Källa: LKAB)