Ett helt digitalt äldreboende med pratsamma AI-pensionärer har öppnat för att slösa bort telefonbedragares tid dygnet runt.
Bedragarnas nya mardröm: Fastnar i timmar med fejkade pensionärer
När bedragare ringer upp har du numera ett nytt vapen i telefonen. Tjänsten SPRVILLAS låter dig koppla ihop okända uppringare med ett gäng artificiella damer vars enda uppgift är att prata hål i huvudet på brottslingarna, skriver Techcrunch.
Bakom projektet står skaparen Jesse Wroblewski. Han har byggt upp ett fiktivt äldreboende med fyra olika AI-personligheter som svarar i telefonen gratis, dygnet runt, framgår av tjänstens webbplats.
”Varje karaktär är en del av en större fiktiv värld byggd kring en enkel idé: om bedragare vill slösa bort folks tid, varför inte ge tillbaka med samma mynt”, säger Wroblewski till Techcrunch.
Koppla ihop samtalet och tjuvlyssna
Upplägget är enkelt. Du kan antingen fylla i äldreboendets telefonnummer när du registrerar dig på misstänkta webbplatser, eller slå ihop ett pågående bluffsamtal med en av tanterna och själv lyssna in i bakgrunden.
I det virtuella boendet finns fyra distinkta karaktärer.
Delores är konspiratorisk och förmögen, medan den snälla historieberättaren Francis gärna drar anekdoter om när Richard Nixon besökte hennes kyrka.
Dessutom finns den Maga-frälsta Betsy och slutligen MiMi, som uteslutande kommunicerar med internetuttryck som ”no cap” och ”rizz”.
”Just nu är det Delores. Hon är den där typen av rättfram tjej som ifrågasätter allt och gör sin egen research, och som verkligen ger bedragarna vad de tål”, säger Wroblewski om sin egen favorit i gänget.
Operatörens AI-mormor visade vägen
Idén med pratsamma AI-seniorer som motvapen är inte helt ny. Redan i november 2024 lanserade den brittiska teleoperatören O2 Virgin Media sin egen AI-mormor vid namn Daisy, rapporterade Techradar då.
Daisy togs fram tillsammans med den kände bedrägerijägaren Jim Browning och matades med anonymiserad data från riktiga bluffsamtal. Operatören såg till att hennes nummer hamnade på bedragarnas egna listor över lättlurade offer, där hon sedan kunde hålla kvar uppringarna i timmar genom att låtsas ha svårt med datorn.
En undersökning från O2 Virgin Media visade vid lanseringen att sju av tio britter, 71 procent, ville hämnas på bedragare som försökt lura dem eller deras anhöriga.
”Men avgörande är att Daisy också är en påminnelse om att oavsett hur övertygande någon i andra änden av luren kan vara, så är de inte alltid den du tror att de är”, sade Murray Mackenzie, bedrägerichef på Virgin Media O2, till Techradar.
Läs också:
Sony tar patent på doftreklam – sprutar ut choklad och pommes i din bil. E55
Myndigheten larmar: Ny våg av bluffmejl rullar in över Sverige. Dagens PS