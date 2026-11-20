Bakom projektet står skaparen Jesse Wroblewski. Han har byggt upp ett fiktivt äldreboende med fyra olika AI-personligheter som svarar i telefonen gratis, dygnet runt, framgår av tjänstens webbplats.

”Varje karaktär är en del av en större fiktiv värld byggd kring en enkel idé: om bedragare vill slösa bort folks tid, varför inte ge tillbaka med samma mynt”, säger Wroblewski till Techcrunch.

Koppla ihop samtalet och tjuvlyssna

Upplägget är enkelt. Du kan antingen fylla i äldreboendets telefonnummer när du registrerar dig på misstänkta webbplatser, eller slå ihop ett pågående bluffsamtal med en av tanterna och själv lyssna in i bakgrunden.

I det virtuella boendet finns fyra distinkta karaktärer.

Delores är konspiratorisk och förmögen, medan den snälla historieberättaren Francis gärna drar anekdoter om när Richard Nixon besökte hennes kyrka.

Slå tillbaka mot bluffsamtalen genom att skicka uppringarna rakt in i ett digitalt äldreboende fullt av pratsamma AI-karaktärer. (Foto: Sprvilln)

Dessutom finns den Maga-frälsta Betsy och slutligen MiMi, som uteslutande kommunicerar med internetuttryck som ”no cap” och ”rizz”.

”Just nu är det Delores. Hon är den där typen av rättfram tjej som ifrågasätter allt och gör sin egen research, och som verkligen ger bedragarna vad de tål”, säger Wroblewski om sin egen favorit i gänget.