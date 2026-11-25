Ett British Airways-plan mellan Heathrow och Stockholm drabbades direkt, rapporterar ADS Advance. Sju andra flygplan behövde ledas in manuellt mot flygplatsen Schiphol i Nederländerna. Nederländska frekvensmyndigheten RDI har nu öppnat en utredning, skriver försvarssajten Militarnyi.

Skuggades av Nato i Nordsjön

Dataanalysföretaget Hexbird har kartlagt signalbortfallet. Mätningarna visar att GPS-noggrannheten slogs ut över ett stort luftrum, vilket tyder på en kraftig sändare nära havsytan. Bevisen räcker ändå inte hela vägen. Hexbirds grundare John Wiseman konstaterar att datan varken kan bekräfta eller utesluta vilken specifik aktör som låg bakom.

Vid tidpunkten befann sig tre sanktionerade ryska lastfartyg – Lady R, Lady D och Maia-1 – på exakt den platsen, rapporterar Militarnyi. Fartygen kopplas till vapentransporter mellan Ryssland och Nordkorea. De eskorterades av vad som pekas ut som den ryska korvetten Stoykiy medan enheter från Nato skuggade konvojen.

Ryskt eskortfartyg misstänks

Den brittiske underrättelseanalytikern och tidigare marinofficeren James Droxford uppger för Daily Record att eskortfartyget troligen aktiverade störsändare för att blockera västerländsk övervakning.

Telekrigsexperten Dr. Thomas Withington säger till Daily Record att händelsen i så fall är unik i sitt slag. Det vore första gången denna typ av rysk GPS-störning registreras så långt västerut. Den brittiska luftfartsmyndigheten CAA bekräftar bortfallet för The i Paper men uppger att flygplanen har andra navigationssystem ombord.

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