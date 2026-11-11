51 procent av alla nya bilar var elbilar i oktober

Sofia Linder, chefekonom på branschorganisationen, säger i ett pressmeddelande:

Nästa steg är att göra elbilen till ett möjligt val för fler hushåll.

Från januari till oktober var 44 procent av de nya bilarna elbilar, enligt Mobility Sweden. Det är mer än de 40 procent för helåret som Trafikanalys räknade med i maj, rapporterade Dagens PS. Myndigheten bedömde då att andelen skulle nå över 50 procent 2029.

Efter att USA och Israel attackerade Iran den 28 februari steg priset på brentolja från omkring 70 dollar per fat till omkring 110 dollar. I april var 41 procent av de nya bilarna i Sverige elbilar, men Mobility Sweden såg då ännu inga tydliga effekter av kriget i registreringarna.

Trots oljeprisets uppgång hade Sverige i mitten av september de näst lägsta drivmedelspriserna i EU.

Mer än femdubbelt på fem år

År 2021 ersatte världens elektriska personbilar 215 000 fat olja om dagen, och i dag är siffran omkring 1,2 miljoner fat, enligt en ny analys från miljöorganisationen Transport & Environment, enligt norska Motor. Andelen elbilar i världens bilpark är 4,2 procent.

Organisationens direktör Antony Froggatt säger enligt Motor:

Elbilar är det mest effektiva medlet för att minska efterfrågan på olja.

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Elbilarna har också sparat pengar åt länder som importerar olja. Från mars till augusti, efter att kriget mot Iran började, sparade elbilarna i dessa länder 20 miljarder dollar i kostnader för råolja, enligt energitankesmedjan Ember. Det blir cirka 198,08 miljarder kronor med dagens valutakurs.

Sverige är en av tolv länder i Embers kartläggning där elbilar har tagit mer än en tredjedel av nybilsförsäljningen i år, visar rapporten. Euan Graham, senior energianalytiker på Ember, säger i en kommentar:

De länder som investerade i elbilar före den här krisen är nu bättre skyddade.

I Danmark ersätter elbilarna i dag olja som motsvarar 13 procent av vad landet förbrukade 2025, enligt Embers rapport. I Norge var istället 98 procent av de nya bilarna under årets första åtta månader elbilar, enligt samma rapport.