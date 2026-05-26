Smält salt, gratis ChatGPT och solpaneler för att skapa regn

Solpaneler för att skapa regn

Forskare vid University of Hohenheim i Stuttgart undersöker om gigantiska solpanelsparker kan framkalla regn i öknen. Principen är enklare än man kan tro. Mörka paneler absorberar värme, varm luft stiger, möter fuktig havsluft och skapar nederbörd.

Projektet finansieras av Förenade Arabemiraten och valdes ut bland 120 ansökningar, där bara tre fick grönt ljus. Forskarna använder lidarteknik och superdatorer för att modellera hur stora solparker påverkar lokala vädermönster.

Studien löper över tre år. Om resultaten håller får solpanelsparker i torra regioner plötsligt ett helt nytt ekonomiskt värde, utöver den där småsaken med elproduktion. Fortfarande tidig forskning, men idén att lösa vattenbrist med solpaneler har något oemotståndligt över sig.

Malta bjuder på ChatGPT

Malta blev första landet i världen att ge alla medborgare ett års gratis tillgång till ChatGPT Plus. Avtalet mellan den maltesiska regeringen och OpenAI trädde i kraft i maj och programmet växer i takt med att fler invånare ansluter sig.

Haken? Du måste först klara en kostnadsfri AI-kurs. Lite som att staten köper gymkort åt alla men kräver att du lär dig hur löpbandet fungerar innan du får använda det.

Programmet gäller även maltesiska medborgare bosatta utomlands, och satsningen riktar sig till familjer, studenter och arbetstagare. Ekonomiministern Silvio Schembri beskriver det som att omvandla ”ett okänt begrepp till praktisk hjälp”.

OpenAI har inte offentliggjort de finansiella villkoren. För en ö-nation med knappt en halv miljon invånare är det ett modigt experiment.

10 miljarder i telefonbedrägerier

Telefonbedragare kostar världen 10 miljarder kronor årligen enligt Europol, och metoderna blir alltmer sofistikerade. Bedragarna använder numera AI-genererade röster, manipulerade telefonnummer och välarrangerade manuskript för att utge sig för banker.

Google slår nu tillbaka med ett eget AI-baserat skyddssystem som verifierar om banksamtal är äkta direkt i Android-telefoner. Banker som Revolut och Nubank är med i utvecklingen från start, och funktionen rullas ut till enheter med Android 11 och senare. AI mot AI, kort sagt.

Bedragarna automatiserar sina attacker med maskininlärning och techbolagen svarar med samma vapen. Ett digitalt kapprustning där den som har bäst algoritmer vinner.

Europas största energiaffär rör svensk kärnkraft

Tyska staten har startat försäljningsprocessen av energijätten Uniper, som äger stora delar av svenska kärnkraftverk och 74 vattenkraftverk i Sverige. Tyskland betalade 13,5 miljarder euro, motsvarande 147 miljarder kronor, för att rädda bolaget under energikrisen 2022.

Nu värderas Uniper till cirka 196 miljarder kronor, och intresseanmälningar ska vara inne senast 12 juni hos JPMorgan och UBS. Bland spekulerade köpare finns norska Equinor och kanadensiska Brookfield Asset Management.

Men det här är inte bara en tysk affär. Uniper äger andelar i OKG Oskarshamn, Ringhals och Forsmark, och bolagets 74 vattenkraftverk svarar för 12 procent av Sveriges totala vattenkraftproduktion.

Enligt EU-regler måste Tyskland minska sin ägarandel till maximalt 25 procent plus en aktie senast i slutet av 2028. En industriell köpare bedöms som mer trolig än en finansiell investerare.

Kinas J-35 i ”beast mode”

Det kinesiska stealthflygplanet J-35 visades i en konfiguration där maximal eldkraft fått gå före smygegenskaperna. I det som kallas ”beast mode” hänger upp till 12 luft-till-luft-missiler utvändigt, vilket gör planet ungefär lika smygande som en julgran.

Men poängen är tydlig. Ibland behöver man mer krut än kamouflage. Taktiken är densamma som amerikanska flygvapnet använder med sitt F-35 när hot i luften prioriteras framför radarosynlighet.

J-35 tillhör femte generationens stridsflygplan och produceras redan i begränsad omfattning för både det kinesiska flygvapnet och flottan. Prislappen landar på uppskattningsvis 500-700 miljoner kronor per plan.

Kina har dessutom exportplaner till Pakistan, vilket signalerar att planet inte bara är tänkt för hemmabruk.

Android 17 knackar på dörren

Google förbereder nästa stora uppdatering med nytt designspråk, smartare AI-funktioner och längre support.

Android 17 väntas presenteras under våren med Pixel 10-serien och Samsungs toppmodeller, inklusive Galaxy Fold och Flip, först i kön.

Google beskriver det nya designspråket som mer känslostyrt och personligt. Mer konkret är beskedet att flera tillverkare nu lovar upp till sju års uppdateringar för sina senaste modeller, vilket närmar sig Apples supportnivåer.

AI-integrering och förbättrad batterihantering står också på listan. Din nuvarande telefon kanske inte klarar sig.