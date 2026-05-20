Solkraftens dolda potential handlar inte längre bara om kilowattimmar. Nu finns forskningspengar för att testa om megaskaliga parker med solpaneler kan få det att regna i världens torraste regioner.
Forskare: Solpaneler ska få det att regna i öken
Bakom projektet finns en forskargrupp vid University of Hohenheim i Stuttgart, och finansieringen står Förenade Arabemiraten för.
Om projektet lyckas kommer det att skapa rubriker över hela världen och förändra hela kalkylen för vad ett solkraftsprojekt egentligen är värt.
UAE är i behov av vattenförsörjning
Förenade Arabemiraten satsar hårt på att hitta tekniska lösningar för vattenförsörjning. Det är en av anledningarna till att de finansierar projektet.
Konkurrensen var hög. Av 120 ansökningar valdes bara tre ut.
Logiken bakom är att mörka solpaneler absorberar solstrålning och värmer luften ovanför sig mer än den omgivande terrängen. Den varma luften stiger, möter fuktig havsluft som förs in av sjöbrisen, och om uppdraget är tillräckligt kraftfullt kan fuktigheten nå kalla atmosfärslager där kondensation sker.
Resultatet kan bli regn och åskväder.
Forskarna ska nu testa hypotesen med hjälp av lidarteknik vid befintliga solparker i Förenade Arabemiraten. Mätdata kopplas sedan till högupplösta klimatmodeller via superdatorer i Stuttgart och Karlsruhe. Projektet löper över tre år och valdes ut bland 120 ansökningar.
Kärnkraft och sol kompletterar varandra
Det tyska projektet bör ses i ett bredare energiperspektiv. Intresset för planerbar kraft ökar parallellt, vilket bland annat syns i Blykallas historiska ansökan om att bygga sex nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Energisystemet söker balans mellan intermittent sol och stabil baskraft.
Om solparker dessutom kan bidra till lokal vattentillgång i torra regioner, stärks investeringsargumentet ytterligare. Det är ett mervärde som ingen solkalkyl hittills har räknat in, och inte heller marknaden på börsen.
PS analys
Ett lyckat forskningsresultat gynnar främst de stora solpanelstillverkarna. LONGi Green Energy och Jinko Solar är båda tunga aktörer med närvaro i Gulfregionen. På projektsidan sticker EDP Renewables ut som ett av Europas största förnybara energibolag med rätt geografisk exponering.
Hypotesen är långt ifrån bevisad, men finansieringen signalerar att Gulfstaterna ser solkraft som mer än elproduktion. För investerare är det värt att bevaka eftersom ett positivt forskningsresultat kan ge solparker i torra regioner en helt ny värderingslogik, både ekonomiskt och geopolitiskt.
