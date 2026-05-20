Forskare: Solpaneler ska få det att regna i öken

UAE är i behov av vattenförsörjning

Förenade Arabemiraten satsar hårt på att hitta tekniska lösningar för vattenförsörjning. Det är en av anledningarna till att de finansierar projektet.

Konkurrensen var hög. Av 120 ansökningar valdes bara tre ut.

Logiken bakom är att mörka solpaneler absorberar solstrålning och värmer luften ovanför sig mer än den omgivande terrängen. Den varma luften stiger, möter fuktig havsluft som förs in av sjöbrisen, och om uppdraget är tillräckligt kraftfullt kan fuktigheten nå kalla atmosfärslager där kondensation sker.

Resultatet kan bli regn och åskväder.

Forskarna ska nu testa hypotesen med hjälp av lidarteknik vid befintliga solparker i Förenade Arabemiraten. Mätdata kopplas sedan till högupplösta klimatmodeller via superdatorer i Stuttgart och Karlsruhe. Projektet löper över tre år och valdes ut bland 120 ansökningar.