Nya cyberattacker gör att mobilen kan infekteras helt utan att du öppnar länkar eller laddar ner något själv.
Nu kan hackare kapa din mobil utan ett enda klick
Under många år har rådet varit enkelt. Klicka inte på misstänkta länkar. Öppna inte okända filer. Svara inte på märkliga sms.
Men nu förändras hotbilden snabbt.
Säkerhetsexperter varnar för att nya typer av så kallade “zero click attacker” gör det möjligt för hackare att kapa mobiltelefoner utan att användaren gör någonting alls.
I vissa fall räcker det att mobilen är uppkopplad och tar emot ett meddelande i bakgrunden.
Utvecklingen beskrivs som ett av de största skiftena inom cybersäkerhet på många år.
Samtidigt varnar svenska säkerhetsexperter för att AI nu används allt mer offensivt av cyberkriminella.
Inom vården har attacker blivit både mer avancerade och svårare att upptäcka när hackare använder AI för att skapa trovärdiga phishingkampanjer, automatisera intrång och analysera stora mängder känslig data på rekordtid.
Mobilen kan angripas helt osynligt
Till skillnad från traditionella nätbedrägerier kräver de nya attackerna ingen aktiv handling från användaren.
Hackare utnyttjar istället säkerhetshål i appar, operativsystem och meddelandetjänster för att få tillgång till telefonen automatiskt.
Angreppen kan ske via exempelvis sms, bildfiler, videosamtal eller meddelandeappar där skadlig kod aktiveras innan användaren ens hunnit öppna något.
Det gör attackerna betydligt svårare att upptäcka.
I flera uppmärksammade fall har avancerad spionprogramvara kunnat läsa meddelanden, aktivera mikrofonen och spåra användarens position utan några tydliga varningssignaler.
Företagsledare och investerare allt oftare måltavlor
Hotet handlar inte längre bara om privatpersoner.
Cyberkriminella riktar nu in sig allt mer på företagsledare, investerare och personer med tillgång till känslig information.
Mobiltelefonen har blivit en central ingång till både ekonomi, mejl, dokument och tvåfaktorsinloggningar.
Det gör konsekvenserna betydligt större än tidigare.
För företag kan ett enda intrång leda till dataläckor, utpressning eller ekonomiska förluster i mångmiljonklassen.
Samtidigt växer en ny global marknad fram där avancerade hackerverktyg säljs till både kriminella nätverk och statliga aktörer.
Experterna pekar ut de viktigaste skydden
Trots den växande oron finns flera sätt att minska riskerna.
Säkerhetsexperter pekar framför allt på vikten av uppdaterade operativsystem eftersom många attacker bygger på gamla säkerhetshål som redan täppts till av tillverkarna.
Krypterade appar, stark autentisering och begränsade appbehörigheter blir också allt viktigare.
Flera experter rekommenderar dessutom att känsliga samtal och arbetsrelaterad information separeras från privata enheter.
För många användare blir slutsatsen obehagligt tydlig. Det räcker inte längre att vara försiktig med vad man klickar på.
Nu handlar det om att skydda hela den digitala miljön runt mobilen.
