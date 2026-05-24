Nu kan hackare kapa din mobil utan ett enda klick

Säkerhetsexperter varnar för att nya typer av så kallade “zero click attacker” gör det möjligt för hackare att kapa mobiltelefoner utan att användaren gör någonting alls.

I vissa fall räcker det att mobilen är uppkopplad och tar emot ett meddelande i bakgrunden.

Utvecklingen beskrivs som ett av de största skiftena inom cybersäkerhet på många år.

Samtidigt varnar svenska säkerhetsexperter för att AI nu används allt mer offensivt av cyberkriminella.

Inom vården har attacker blivit både mer avancerade och svårare att upptäcka när hackare använder AI för att skapa trovärdiga phishingkampanjer, automatisera intrång och analysera stora mängder känslig data på rekordtid.

Mobilen kan angripas helt osynligt

Till skillnad från traditionella nätbedrägerier kräver de nya attackerna ingen aktiv handling från användaren.

Hackare utnyttjar istället säkerhetshål i appar, operativsystem och meddelandetjänster för att få tillgång till telefonen automatiskt.

Angreppen kan ske via exempelvis sms, bildfiler, videosamtal eller meddelandeappar där skadlig kod aktiveras innan användaren ens hunnit öppna något.

Det gör attackerna betydligt svårare att upptäcka.

I flera uppmärksammade fall har avancerad spionprogramvara kunnat läsa meddelanden, aktivera mikrofonen och spåra användarens position utan några tydliga varningssignaler.