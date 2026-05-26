Brutal sågning av Ferraris elbil – aktien rasar 30 miljarder

”Plocka bort den springande hästen”

Hårdast slog orden från Luca di Montezemolo, Ferraris legendariske ex-VD som ledde bolaget i över två decennier.

”Om jag skulle säga vad jag verkligen tycker skulle det bli obehagligt, så jag föredrar att inte kommentera. Jag hoppas bara att någon tar bort den springande hästen från den bilen. Vi riskerar att förstöra en legend, och det gör mig djupt ledsen”, sa Montezemolo till Il Sole 24 Ore.

Internets dom: ”En Nissan Leaf för 6 miljoner”

Sociala medier exploderade. Sida vid sida med Nissan Leaf, en elbil som kostar från cirka 300 000 kronor, pekar kritikerna på närmast identiska proportioner. Samma höga taklinje, samma rundade silhuett, samma ”vanlig bil”-känsla.

”Svårt att tro att Ferrari skulle avslöja ett sådant misslyckande. De har gjort irreparabel skada på varumärket. Det finns absolut ingenting med Luce som är aspirerande, inspirerande eller spännande”, skrev en användare på X.

Andra jämförde bilen med en Kia. Flera kallade den ”en av de fulaste elbilarna någonsin”.

Designen som skulle revolutionera

Ferrari värvade Jony Ive och Marc Newson, två av världens mest hyllade industridesigners. Resultatet blev en fyrdörrars femsitsig grand tourer med glasinklädd kaross, 1 036 hästkrafter och 2,5 sekunder till hundra. Batterikapaciteten är 122 kWh med en räckvidd på över 500 kilometer.

Specifikationerna imponerar på papperet. Men det var aldrig tekniken som var problemet.

Ferrari har historiskt byggt tvåsitsiga sportbilar med låga, aggressiva linjer. Kravet på fem sittplatser tvingade fram en högre taklinje som raderade bilens sportiga proportioner.

Resultatet blev det kritikerna kallar ”massmarknadsdesign till superbilspris”.

Marc Newson försvarade sig i Cleo Abram-podden: ”Kritiker är en del av innovationsprocessen.”

Analytikerna splittrade

Analytiker på Oddo BHF rapporterar att de initiala reaktionerna ”har varit övervägande negativa bland Ferraris mest passionerade fans, på grund av oro för ett avsteg från varumärkets tradition”.

De pekar också på risk för potentiell marginalutspädning givet de höga utvecklingskostnaderna och lägre restvärde i elfordon.

Kontexten gör situationen värre. Ferrari-aktien föll redan 15 procent i oktober 2025 efter att bolaget sänkte sina tillväxtprognoser för 2030 och skalade ned elprogrammet.

Samtidigt har Porsche och Lamborghini dragit tillbaka sina egna elplaner på grund av svag efterfrågan.

Varumärket på spel

Ferrari säljer inte bara bilar. Ferrari säljer en dröm, en myt, ett löfte om exklusivitet. Varje pojkrumsaffisch med en röd Ferrari handlar om det löftet.

Med Luce har Ferrari levererat en bil som inte väcker den känslan hos någon. Inte hos analytikerna. Inte hos fansen. Inte hos den egna grundarens efterträdare.

Leveranserna planeras starta fjärde kvartalet 2026. Frågan är hur många som fortfarande vill ha den.