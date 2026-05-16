Bedragare som kapar telefonnummer och utger sig för banker har blivit ett miljardproblem världen över och nu trappar Google upp säkerheten för miljarder Androidanvändare.
Telefonbedrägerier för 10 miljarder kronor. Nu skärper Google säkerheten
Telefonbedrägerier har på kort tid utvecklats till en av världens mest lönsamma former av digital kriminalitet.
Med hjälp av AI och manipulerade telefonnummer lyckas bedragare lura människor att överföra pengar eller lämna ut känslig bankinformation.
Nu svarar Google med nya säkerhetsfunktioner för Android.
Bakgrunden är dramatisk.
Enligt uppgifter från Europol kopplas telefonbedrägerier och så kallad caller ID spoofing till globala förluster på motsvarande omkring 10 miljarder svenska kronor varje år.
Metoden går ut på att bedragare får det att se ut som att samtalet kommer från en bank eller annan betrodd aktör trots att det i själva verket handlar om ett falskt nummer.
Samtidigt har Google nyligen varnat för att miljontals Androidanvändare redan lurats av falska appar i Play Store som använts för bedrägerier, datastöld och avancerad övervakning.
AI ska stoppa falska banksamtal
Google presenterar nu ett nytt skyddssystem som ska kunna upptäcka och blockera misstänkta banksamtal direkt i Androidtelefoner.
Tekniken utvecklas tillsammans med flera banker och finansinstitut och använder artificiell intelligens för att kontrollera om samtalet verkligen kommer från banken.
Om bankens app inte kan verifiera samtalet stoppas det automatiskt i bakgrunden.
“Vi arbetar för att skydda användarnas pengar och personliga information”, säger Eugene Liderman, chef för Androids säkerhets och integritetsarbete på Google.
Skyddet kommer initialt att lanseras för Android 11 och senare versioner tillsammans med banker som Revolut och Nubank.
Samtidigt planerar Google att bredda systemet till fler banker senare under året.
Bedrägerierna blir allt mer avancerade
Utvecklingen visar också hur snabbt AI förändrar cyberkriminaliteten.
Tidigare handlade många telefonbedrägerier om enkla bluffnummer och massutskick.
Nu använder bedragare istället avancerad social manipulation där falska nummer, AI röster och trovärdiga manus kombineras för att lura offren.
Google beskriver hotet som en av de största drivkrafterna bakom dagens digitala bedrägerier.
“Vi fokuserar nu på att göra de intelligenta skydden ännu mer kraftfulla och sömlösa”, säger Liderman.
För miljarder mobilanvändare kan utvecklingen bli avgörande.
I takt med att allt fler bankärenden och betalningar flyttar till mobilen har smarttelefonen också blivit en av de viktigaste måltavlorna för världens cyberkriminella.
