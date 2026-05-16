Telefonbedrägerier för 10 miljarder kronor. Nu skärper Google säkerheten

Nu svarar Google med nya säkerhetsfunktioner för Android.

Bakgrunden är dramatisk.

Enligt uppgifter från Europol kopplas telefonbedrägerier och så kallad caller ID spoofing till globala förluster på motsvarande omkring 10 miljarder svenska kronor varje år.

Metoden går ut på att bedragare får det att se ut som att samtalet kommer från en bank eller annan betrodd aktör trots att det i själva verket handlar om ett falskt nummer.

Samtidigt har Google nyligen varnat för att miljontals Androidanvändare redan lurats av falska appar i Play Store som använts för bedrägerier, datastöld och avancerad övervakning.

AI ska stoppa falska banksamtal

Google presenterar nu ett nytt skyddssystem som ska kunna upptäcka och blockera misstänkta banksamtal direkt i Androidtelefoner.

Tekniken utvecklas tillsammans med flera banker och finansinstitut och använder artificiell intelligens för att kontrollera om samtalet verkligen kommer från banken.

Om bankens app inte kan verifiera samtalet stoppas det automatiskt i bakgrunden.

ANNONS

“Vi arbetar för att skydda användarnas pengar och personliga information”, säger Eugene Liderman, chef för Androids säkerhets och integritetsarbete på Google.

Skyddet kommer initialt att lanseras för Android 11 och senare versioner tillsammans med banker som Revolut och Nubank.

Samtidigt planerar Google att bredda systemet till fler banker senare under året.