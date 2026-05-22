Japan kliver in i kampen om framtidens superplan. I ett nytt test har landets rymdmyndighet JAXA prövat teknik för flygning i Mach 5.
Japan testar nytt superplan – mycket snabbare än Concorde
Sedan Concordes sista flygning i november 2003 har många försökt återlansera idén om ett kommersiellt flygplan i farter över ljudets hastighet, men ännu har ingen lyckats ta det till marknaden.
Närmast ligger nog det amerikanska bolaget Boom Supersonic som Dagens PS tidigare rapporterat om. Deras nya flygplan Overture ska kunna ta passagerare från London till New York på tre timmar och fyrtio minuter och är just nu under utvecklingen. Många av de stora flygbolagen har gjort förbeställningar.
Testade i Mach 5
Men nu ger Japan ger sig in i kampen, rapporterar sajten Luxury Launches.
Landets rymd- och flygmyndighet JAXA har genomfört ett test med en motor som ska kunna användas i hypersoniska flygplan.
Testet gjordes vid JAXA:s testanläggning i Kakuda i Miyagi. Där lyckades forskare skapa förhållanden som motsvarar flygning i Mach 5. Det betyder ungefär fem gånger ljudets hastighet.
Mach 5 motsvarar cirka 6 100 kilometer i timmen. I teorin skulle ett superplan med den hastigheten kunna flyga från Tokyo till New York på mindre än två timmar. Dagens långdistansflyg tar ofta mer än tolv timmar på samma sträcka.
Vid sådana hastigheter är temperaturen runt flygplanet upp mot 1000 grader celsius, enligt Interesting Engineering.
Mycket snabbare än andra superplan
Det japanska projektet är därför mycket snabbare än de nya överljudsplan som just nu utvecklas i USA. Ett exempel är Boom Supersonics flygplan Overture, som är tänkt att flyga i Mach 1,7. Det är snabbt, men fortfarande långt under Mach 5. Concorde testades upp till Mach 2,23.
Världsrekordet för hastigheten i en bemannad flygning är på Mach 6,7, satt av stridsflygplanet North American X-15.
Testet handlade inte bara om hög fart. Forskarna ville också se hur flygplanet klarar extrem värme. Vid Mach 5 kan temperaturen runt flygplanet bli nära 1 000 grader Celsius. Sådan värme kan snabbt skada vanliga flygplansmaterial.x
Under testet undersökte forskarna bland annat värmeskydd, motorutsläpp, flygplanets struktur och hur styrdelar på vingarna fungerar i mycket höga temperaturer.
Nära normal temperatur
En viktig del av testet var att flygplanets insida höll sig nära normal temperatur, trots den extrema värmen på utsidan. Det är viktigt eftersom moderna flygplan har känslig elektronik som styr motorer, stabilitet och flygning.
Motorn som testades drivs med vätgas. Den är en så kallad ramjetmotor. En sådan motor fungerar annorlunda än vanliga jetmotorer. Den använder flygplanets höga fart för att pressa in luft i motorn innan bränslet antänds, vilket är mer effektivt vid höga hastigheter, med nackdelen att det presterar betydligt sämre i låg fart.
