Japan testar nytt superplan – mycket snabbare än Concorde

Närmast ligger nog det amerikanska bolaget Boom Supersonic som Dagens PS tidigare rapporterat om. Deras nya flygplan Overture ska kunna ta passagerare från London till New York på tre timmar och fyrtio minuter och är just nu under utvecklingen. Många av de stora flygbolagen har gjort förbeställningar.

Testade i Mach 5

Men nu ger Japan ger sig in i kampen, rapporterar sajten Luxury Launches.

Landets rymd- och flygmyndighet JAXA har genomfört ett test med en motor som ska kunna användas i hypersoniska flygplan.

Testet gjordes vid JAXA:s testanläggning i Kakuda i Miyagi. Där lyckades forskare skapa förhållanden som motsvarar flygning i Mach 5. Det betyder ungefär fem gånger ljudets hastighet.

Mach 5 motsvarar cirka 6 100 kilometer i timmen. I teorin skulle ett superplan med den hastigheten kunna flyga från Tokyo till New York på mindre än två timmar. Dagens långdistansflyg tar ofta mer än tolv timmar på samma sträcka.

Vid sådana hastigheter är temperaturen runt flygplanet upp mot 1000 grader celsius, enligt Interesting Engineering.