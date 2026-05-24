Nytt kärnkraftsbolag vill till börsen igen – trots växande frågetecken

Det är i den miljön som amerikanska startupbolaget Deep Fission nu försöker ta sig till börsen ännu en gång.

Bolaget lovar en helt ny typ av små kärnreaktorer som ska placeras djupt nere i borrhål under marken. Tekniken beskrivs som både billigare och säkrare än traditionell kärnkraft.

Men samtidigt växer skeptismen kring om visionen verkligen är realistisk.

Kritiker menar att många startupbolag fortfarande är mycket långt från kommersiell produktion och att kalkylerna bygger på optimistiska antaganden om både kostnader och utbyggnadstakt.

I en uppmärksammad analys pekades det nyligen på att tusentals små reaktorer skulle krävas för att vissa affärsmodeller ens ska bli lönsamma på lång sikt.

Vill bygga kärnkraft flera kilometer under marken

Deep Fissions idé bygger på att placera små modulära reaktorer i mycket djupa borrhål istället för att bygga enorma traditionella kärnkraftverk ovan jord.

Bolaget menar att lösningen kan minska både byggkostnader och säkerhetsrisker samtidigt som anläggningarna snabbare kan skalas upp nära stora energikonsumenter som AI-datacenter.

Det är också just AI som blivit den stora berättelsen bakom kärnkraftsboomen på Wall Street.

Teknikjättar som Microsoft, Google och Amazon letar nu desperat efter långsiktiga energilösningar för att klara den snabbt växande elförbrukningen från AI-modeller och serverhallar.