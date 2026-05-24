AI-boomen och den växande elkrisen driver nytt intresse för kärnkraft men investerare börjar samtidigt ställa allt fler kritiska frågor.
Nytt kärnkraftsbolag vill till börsen igen – trots växande frågetecken
Kärnkraft har på bara några år gått från politiskt känsligt ämne till en av världens hetaste investeringstrender.
Bakom utvecklingen ligger den explosionsartade tillväxten inom AI, datacenter och energikrävande teknik som nu driver fram ett enormt behov av stabil elproduktion.
Det är i den miljön som amerikanska startupbolaget Deep Fission nu försöker ta sig till börsen ännu en gång.
Bolaget lovar en helt ny typ av små kärnreaktorer som ska placeras djupt nere i borrhål under marken. Tekniken beskrivs som både billigare och säkrare än traditionell kärnkraft.
Men samtidigt växer skeptismen kring om visionen verkligen är realistisk.
Kritiker menar att många startupbolag fortfarande är mycket långt från kommersiell produktion och att kalkylerna bygger på optimistiska antaganden om både kostnader och utbyggnadstakt.
I en uppmärksammad analys pekades det nyligen på att tusentals små reaktorer skulle krävas för att vissa affärsmodeller ens ska bli lönsamma på lång sikt.
Vill bygga kärnkraft flera kilometer under marken
Deep Fissions idé bygger på att placera små modulära reaktorer i mycket djupa borrhål istället för att bygga enorma traditionella kärnkraftverk ovan jord.
Bolaget menar att lösningen kan minska både byggkostnader och säkerhetsrisker samtidigt som anläggningarna snabbare kan skalas upp nära stora energikonsumenter som AI-datacenter.
Det är också just AI som blivit den stora berättelsen bakom kärnkraftsboomen på Wall Street.
Teknikjättar som Microsoft, Google och Amazon letar nu desperat efter långsiktiga energilösningar för att klara den snabbt växande elförbrukningen från AI-modeller och serverhallar.
Investerare börjar ställa hårdare frågor
Men trots hajpen finns flera problem.
Deep Fission har ännu inte visat att tekniken fungerar kommersiellt i stor skala och bolaget befinner sig fortfarande långt från färdig produktion.
Kritiker pekar dessutom på att kärnkraftsprojekt historiskt ofta dragits med förseningar, kraftiga kostnadsökningar och regulatoriska problem.
Det gör att många investerare nu blivit betydligt mer försiktiga än under den första AI och kärnkraftseuforin.
Flera analytiker menar att marknaden börjar skilja allt tydligare mellan realistiska energiprojekt och bolag som främst rider på AI hajpen för att locka kapital.
Kärnkraften har blivit en ny AI satsning
Samtidigt går det inte att bortse från varför intresset fortsätter växa.
Om AI utvecklas i den takt som många teknikbolag räknar med kommer världens elförbrukning öka dramatiskt under det kommande decenniet.
Då räcker varken vindkraft eller solkraft ensamma för att möta efterfrågan.
För investerare har kärnkraft därför åter blivit en strategisk framtidsindustri snarare än ett gammalt energislag från 1900 talet.
Frågan är bara vilka bolag som faktiskt kan leverera tekniken och vilka som främst säljer visioner.
