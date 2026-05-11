Google förbereder nu nästa stora Android uppdatering med nytt utseende, smartare AI funktioner och längre stöd för flera populära mobiler.
Får din mobil Android 17? Här är mobilerna först i kön
Android 17 närmar sig snabbt och flera stora mobiltillverkare gör sig redan redo för nästa stora uppdatering.
Precis som tidigare väntas Googles egna Pixel modeller bli först ut när den nya versionen släpps, men även Samsung, Xiaomi och OnePlus förväntas rulla ut uppdateringen betydligt snabbare än tidigare år.
För många användare handlar det inte längre bara om nya funktioner.
Längre stöd och fler års säkerhetsuppdateringar har blivit en allt viktigare fråga när mobiltelefoner blivit dyrare och används under längre tid.
Samtidigt har Google tidigare avslöjat att Android 17 även får ett helt nytt designspråk där gränssnittet ska bli mer känslostyrt och personligt för användaren.
Målet är enligt uppgifter att göra mobilen mer intuitiv och skapa en starkare känslomässig koppling mellan användare och systemet i vardagen.
Pixel och Samsung först ut
Google väntas presentera Android 17 officiellt under våren innan den breda utrullningen startar senare under året.
De första mobilerna som får uppdateringen blir enligt tradition Googles Pixel modeller. Kort därefter väntas Samsungs senaste toppmodeller följa efter.
Bland de telefoner som tros ligga först i kön finns Pixel 10 serien samt Samsungs kommande Galaxy Fold och Flip modeller.
Även flera nyare premiumtelefoner från Xiaomi och OnePlus väntas få Android 17 relativt tidigt.
Utvecklingen markerar samtidigt en tydlig förändring jämfört med för bara några år sedan då Android användare ofta fick vänta länge på nya versioner.
Fokus på AI och smartare funktioner
Android 17 väntas få stort fokus på AI och mer personliga funktioner i vardagen.
Bland nyheterna som diskuteras finns smartare multitasking, förbättrade widgets på låsskärmen och djupare integration mellan appar och AI assistenter.
Google väntas också förbättra batterihantering och integritet samtidigt som systemet ska bli snabbare och mer energieffektivt.
Flera tillverkare lovar dessutom upp till sju års uppdateringar för sina senaste modeller.
Det innebär att moderna Android telefoner nu kan få längre livslängd än tidigare och i vissa fall närma sig Apples nivå för långvarigt stöd.
För konsumenter kan det bli en viktig ekonomisk fråga i takt med att toppmobiler kostar allt mer.
Samtidigt ökar konkurrensen mellan Apple och Android tillverkarna kring vem som erbjuder längst hållbarhet och bäst användarupplevelse över tid.
För många användare återstår dock den viktigaste frågan: om deras nuvarande mobil faktiskt kommer få Android 17 eller om det snart är dags att börja titta efter en ny modell.
