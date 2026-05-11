Får din mobil Android 17? Här är mobilerna först i kön

För många användare handlar det inte längre bara om nya funktioner.

Längre stöd och fler års säkerhetsuppdateringar har blivit en allt viktigare fråga när mobiltelefoner blivit dyrare och används under längre tid.

Samtidigt har Google tidigare avslöjat att Android 17 även får ett helt nytt designspråk där gränssnittet ska bli mer känslostyrt och personligt för användaren.

Målet är enligt uppgifter att göra mobilen mer intuitiv och skapa en starkare känslomässig koppling mellan användare och systemet i vardagen.

Pixel och Samsung först ut

Google väntas presentera Android 17 officiellt under våren innan den breda utrullningen startar senare under året.

De första mobilerna som får uppdateringen blir enligt tradition Googles Pixel modeller. Kort därefter väntas Samsungs senaste toppmodeller följa efter.

Bland de telefoner som tros ligga först i kön finns Pixel 10 serien samt Samsungs kommande Galaxy Fold och Flip modeller.

Även flera nyare premiumtelefoner från Xiaomi och OnePlus väntas få Android 17 relativt tidigt.

Utvecklingen markerar samtidigt en tydlig förändring jämfört med för bara några år sedan då Android användare ofta fick vänta länge på nya versioner.