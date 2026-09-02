Apples nye vd lovar "enorm lansering" – här är produkterna som kan visas

Den 9 september ska Apple visa upp sina senaste produkter. I sitt första brev till personalen skruvar Ternus upp förväntningarna.

”Vi har en enorm lansering nästa vecka som kommer att bli fenomenal. Tack för allt ni har gjort för att göra den möjlig”, skriver han enligt Bloomberg.

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Kan visa vikbar Iphone

Vad Apple faktiskt tänker visa är ännu inte bekräftat. Förväntningarna kretsar dock framför allt kring nya Iphone-modeller.

Enligt The Verge väntas både Iphone 18 Pro och den omtalade Iphone Ultra presenteras. Den senare uppges bli Apples första vikbara telefon.

Om uppgifterna stämmer kliver Apple därmed in på en marknad där flera konkurrenter redan säljer vikbara mobiler. För bolaget skulle det också innebära en av de största förändringarna av Iphone-formatet sedan telefonen lanserades.

Även TechCrunch pekar ut den vikbara modellen som en möjlig huvudattraktion under evenemanget.