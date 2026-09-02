John Ternus har knappt hunnit sätta sig i vd-stolen på Apple. Nu lovar Tim Cooks efterträdare en ”enorm lansering” redan nästa vecka. Ryktena pekar mot en historisk Iphone.
Apples nye vd lovar "enorm lansering" – här är produkterna som kan visas
Efter 15 år med Tim Cook vid rodret har Apple fått en ny vd. Tidigare hårdvaruchefen John Ternus har tagit över – lagom till ett av årets viktigaste evenemang för teknikjätten.
Den 9 september ska Apple visa upp sina senaste produkter. I sitt första brev till personalen skruvar Ternus upp förväntningarna.
”Vi har en enorm lansering nästa vecka som kommer att bli fenomenal. Tack för allt ni har gjort för att göra den möjlig”, skriver han enligt Bloomberg.
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Kan visa vikbar Iphone
Vad Apple faktiskt tänker visa är ännu inte bekräftat. Förväntningarna kretsar dock framför allt kring nya Iphone-modeller.
Enligt The Verge väntas både Iphone 18 Pro och den omtalade Iphone Ultra presenteras. Den senare uppges bli Apples första vikbara telefon.
Om uppgifterna stämmer kliver Apple därmed in på en marknad där flera konkurrenter redan säljer vikbara mobiler. För bolaget skulle det också innebära en av de största förändringarna av Iphone-formatet sedan telefonen lanserades.
Även TechCrunch pekar ut den vikbara modellen som en möjlig huvudattraktion under evenemanget.
Siri ska utmana ChatGPT
Apple väntas också lansera sin nya och förbättrade version av Siri på bredare front.
Satsningen blir viktig för ett bolag som vill göra sin röstassistent till en tydligare konkurrent till AI-tjänster som OpenAI:s ChatGPT och Anthropics Claude.
Ternus nämner inga specifika produkter i sitt brev. Han nöjer sig med att lova att mer väntar efter nästa veckas evenemang.
”Jag är lika entusiastisk över det som väntar därefter, inklusive de otroliga produkter som redan är under utveckling och dem vi ännu inte ens har föreställt oss, som vi ska drömma fram och skapa tillsammans”, skriver han.
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Fler Appleprodukter ryktas
Listan över möjliga framtida produkter är lång. Apple uppges bland annat arbeta med AirPods utrustade med kameror, smarta glasögon och bärbara datorer med pekskärm.
The Verge nämner även hemrobotar och fler produkter med OLED-skärmar.
Tim Cook gav sin efterträdare ett varmt avskedsord på sin sista dag som vd.
”Jag känner en enorm trygghet i att lämna över rodret till någon så briljant, fantastisk och kompetent som John”, skrev Cook till personalen.
Nu återstår det för Ternus att leva upp till de stora orden. Första prövningen kommer redan den 9 september.
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