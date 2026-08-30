AI-assistenten skulle städa datorn – raderade 700 gigabyte

Resultatet blev inte riktigt den lättnad för hårddisken som han hade tänkt sig.

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Ville rensa utan att störa arbetet

Tanken var att varje AI-agent skulle få en egen plats för de tillfälliga filer som skapades under arbetet. När uppgiften var klar skulle filerna raderas automatiskt.

Men det fanns ett problem. En AI-agent kunde fortsätta arbeta i flera dagar och fortfarande behöva sina filer. Om städningen sattes i gång för tidigt kunde ett pågående arbete förstöras.

Fable föreslog därför ett program som först skulle kontrollera om agenten fortfarande arbetade. Bara filer från avslutade uppgifter skulle raderas.

Guillemot tyckte dock att lösningen hade blivit onödigt komplicerad och bad AI:n förenkla den.

Det var också då det började gå snett.

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