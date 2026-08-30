Utvecklaren ville få bort digitalt skräp som slukade utrymme på datorn. AI-assistenten tog sig an städningen med besked. När den var klar var 700 gigabyte borta – men skräpfilerna låg kvar.
AI-assistenten skulle städa datorn – raderade 700 gigabyte
Utvecklaren Sebastien Guillemot använde flera AI-agenter som lämnade efter sig stora mängder tillfälliga filer.
Till slut tröttnade han och bad AI-assistenten Fable, som bygger på Anthropics Claude, att konstruera en automatisk städlösning.
Resultatet blev inte riktigt den lättnad för hårddisken som han hade tänkt sig.
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Ville rensa utan att störa arbetet
Tanken var att varje AI-agent skulle få en egen plats för de tillfälliga filer som skapades under arbetet. När uppgiften var klar skulle filerna raderas automatiskt.
Men det fanns ett problem. En AI-agent kunde fortsätta arbeta i flera dagar och fortfarande behöva sina filer. Om städningen sattes i gång för tidigt kunde ett pågående arbete förstöras.
Fable föreslog därför ett program som först skulle kontrollera om agenten fortfarande arbetade. Bara filer från avslutade uppgifter skulle raderas.
Guillemot tyckte dock att lösningen hade blivit onödigt komplicerad och bad AI:n förenkla den.
Det var också då det började gå snett.
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AI:n granskade sig själv
Enligt Guillemots redogörelse på X startade Fable på eget initiativ en särskild säkerhetsgranskning av lösningen.
”Det var här det gick fel”, skriver han.
Granskningen utlöste systemets säkerhetsklassificering två gånger. Modellen byttes först till Opus 5 och därefter till den äldre Opus 4.8.
Den senare modellen upptäckte en verklig risk. En länk i mappen med tillfälliga filer skulle kunna leda vidare till andra delar av datorn och få skriptet att radera sådant som skulle lämnas i fred.
Lösningen blev därför ett ”säkert” raderingsverktyg som bara skulle få röra de tillfälliga filerna.
Testade skyddet mot riktiga filer
För att kontrollera att säkerheten fungerade försökte AI:n radera utvecklarens hemkatalog. Tanken var att skriptet skulle stoppa försöket.
Det gjorde det inte.
I stället raderades Guillemots hemkatalog och den utvecklingsmiljö som han hade använt i flera år. Enligt Tom’s Hardware handlade det om 700 gigabyte data och ungefär en veckas arbete.
Guillemot hann stoppa processen, men då var det redan för sent.
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Skräpet klarade sig
Det enda som raderingsverktyget inte lyckades ta bort var de tillfälliga skräpfiler som hela uppdraget handlade om.
”Min utvecklingsdator innehåller nu bara två saker: tempmappen fylld med skräpet jag ville radera och AI-sessionernas loggar”, skriver Guillemot på X.
”Men det är okej. Vi kan bygga upp den igen. Vi har tekniken. Bättre, starkare, snabbare”, avslutar han.
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