AI-racet handlar inte bara om att ta fram vassast modeller med flest användare – bolagen armbågas nu fram mot det riktiga målet: Att tjäna pengar.
Nu kommer annonserna till svenska ChatGPT
I början av året meddelade Sam Altmans OpenAI, alltså bolaget bakom ChatGPT, att man gör sig redo för att testa en annonsbaserad affärsmodell i sina system – detta som stöd till de intäkter som genereras av användarnas olika prenumerationer.
USA blev först ut, och sedan ungefär ett halvår tillbaka har amerikaner som använder gratisversionen av ChatGPT blivit visade annonser direkt i chattflödet: Antingen ovanför eller under språkmodellens genererade svar, tydligt markerat som sponsrat innehåll – likt man är van vid från exempelvis Metas kanaler eller Google-sök.
Beslutet var till viss del förvånande, då Altman själv tidigare uttryckt kritik mot annonsering.
”Jag avskyr typ reklam, rent estetiskt”, citerar The Guardian.
Samtidigt var, och är, det ingen hemlighet att pengarna måste in. Bolaget har planer på att spendera uppemot 1000 miljarder på AI-infrastruktur de närmsta åren.
Annonser funkar, öppnar fler marknader
Reuters rapporterar nu att OpenAI:s annonssatsning har burit frukt. Milstolpen en miljard dollar, eller lite drygt 9,59 miljarder kronor, är uppnådd sedan start i februari. I april uppgav OpenAI att det amerikanska annonstestet hade nått den första miljarden bara sex veckor efter lanseringen.
Främst är det små och medelstora amerikanska företag som hittat till tjänsten, enligt bolaget själva. Man uppger också att annonsörer utanför USA står för en växande andel av intäkterna, men har inte offentliggjort några detaljerade siffror.
Sedan 24 augusti är ChatGPT Ads tillgängligt i 31 europeiska länder, däribland Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Österrike, skriver bolaget på sin hemsida.
Till en början behöver annonseringen bokas och administreras manuellt via OpenAI:s annonseringsbyrå. Senare under kvartalet kommer dock en självbetjäningsportal lanseras för annonsörer som vill synas i ChatGPT.
Analytikerna: Behövs mer pengar
De svindlande nästan 10 miljarder kronorna som OpenAI krattat in från annonseringen på ett drygt halvår räcker dock inte långt. AI-analytikern Nate Elliott beskriver, enligt Reuters, beskedet som både imponerande och en besvikelse, eftersom intäktstakten enligt honom innebär att OpenAI ligger långt under bolagets mål på 2,5 miljarder dollar (cirka 23,9 miljarder kronor) i annonsintäkter för 2026.
Och jämfört med jättarna Meta och Google krusar Altmans bolag knappt ytan på annonseringshavet.
År 2025 genererade annonser intäkter på cirka 1 880 miljarder kronor för Meta, vilket motsvarade cirka 97,6 procent av intäkterna.
Motsvarande siffra för Google uppgick till motsvarande ungefär 2 830 miljarder kronor, enligt Statista.
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