Nu kommer annonserna till svenska ChatGPT

USA blev först ut, och sedan ungefär ett halvår tillbaka har amerikaner som använder gratisversionen av ChatGPT blivit visade annonser direkt i chattflödet: Antingen ovanför eller under språkmodellens genererade svar, tydligt markerat som sponsrat innehåll – likt man är van vid från exempelvis Metas kanaler eller Google-sök.

Beslutet var till viss del förvånande, då Altman själv tidigare uttryckt kritik mot annonsering.

”Jag avskyr typ reklam, rent estetiskt”, citerar The Guardian.

Samtidigt var, och är, det ingen hemlighet att pengarna måste in. Bolaget har planer på att spendera uppemot 1000 miljarder på AI-infrastruktur de närmsta åren.

Annonser funkar, öppnar fler marknader

Reuters rapporterar nu att OpenAI:s annonssatsning har burit frukt. Milstolpen en miljard dollar, eller lite drygt 9,59 miljarder kronor, är uppnådd sedan start i februari. I april uppgav OpenAI att det amerikanska annonstestet hade nått den första miljarden bara sex veckor efter lanseringen.

Främst är det små och medelstora amerikanska företag som hittat till tjänsten, enligt bolaget själva. Man uppger också att annonsörer utanför USA står för en växande andel av intäkterna, men har inte offentliggjort några detaljerade siffror.

Sedan 24 augusti är ChatGPT Ads tillgängligt i 31 europeiska länder, däribland Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Österrike, skriver bolaget på sin hemsida.

Till en början behöver annonseringen bokas och administreras manuellt via OpenAI:s annonseringsbyrå. Senare under kvartalet kommer dock en självbetjäningsportal lanseras för annonsörer som vill synas i ChatGPT.