Inte sedan 2023 har det varit billigare för norrmännen att resa till Sverige och handla. 100 svenska kronor kostar rekordlåga 96,83 norska.
Billigaste svenska kronan på tre år: Nu kommer norrmännen
Onsdag förmiddag klockan 10 nådde den norska kronan sin högsta kurs mot den svenska sedan september 2023.
Då kostade 100 svenska kronor 96,83 norska och nu räknar alla med att gränshandeln på den svenska sidan ska ta ännu mer fart.
Det har de senaste åren varit en norm att den svenska kronan är starkare än den norska, men den situationen har nu vänt.
Norges krona stärks för övrigt mot flera andra valutor just nu. En euro kostar 10,79 norska kronor, lägsta kursen på 3,5 år, förutom en kort period senvåren i år.
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Samma sak mot dollarn
Dollarn köper norrmannen för 9,32 norska kronor. Med undantag av samma korta period som för euron ovan, får man gå tillbaka till våren 2022 för att hitta en billigare dollar för norrmännen, konstaterar NRK.
Utöver att norska kronan stärks steg oljepriset till en nivå över 96 dollar per fat under natten mot onsdag. Det sker i spåren av USA:s val att trappa upp konflikten med Iran igen.
Hittills i år har oljepriset stigit med än 55 procent och det vanliga för den norska kronan är att den stärks när olja och gas blir dyrare.
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”Iran främsta drivkraften”
Oroligheterna kring Iran är den främsta drivkraften bakom norska kronans stärkta kurs, konstaterar Olav Chen, chef för allokering och globala ränteinvesteringar hos Storebrand.
”Kronans förstärkning är en kortsiktig rörelse, till stor del driven av händelser i Mellanöstern och konfliktnivån där, via oljepriset.”
”Högre oljepriser innebär högre bensinpriser och potentiellt högre priser på råvaror och livsmedel. Allt detta eldar på oron för att centralbankerna ska tvingas höja räntorna ytterligare för att pressa ner inflationen”, förklarar Chen.
Även om det är billigt att handla i Sverige just nu kommer det att bli dyrare på sikt, är det övergripande perspektivet.
”På kort sikt norska kronan faktiskt hjälpa till lite”, säger Chen. ”Att den stärks gör gränshandeln i Sverige billigare, men även svenskarna kommer att uppleva högre priser.”
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”Bensin och räntor upp i Sverige”
Bensinpriserna i Sverige kommer också att stiga i spåren av högre oljepriser. Räntorna i Sverige kommer också att stiga, eftersom internationella händelser påverkar Sverige på samma sätt som de påverkar Norge”, påpekar Olav Chen.
”Det som driver utvecklingen är uppgången i de långa räntorna. Detta sker delvis på grund av farhågor om att konflikten kring Hormuzsundet kan få inflationen att stiga ytterligare. De som köper statsobligationer ifrågasätter också hållbarheten i USA:s statsskuld”, tillägger Kelly Chen, makroanalytiker på DNB som noga följer de asiatiska marknaderna.
Höga räntor slår särskilt hårt mot teknik- och AI-bolag, konstaterar Kelly Chen.
”Detta beror på att värderingen av AI-bolag baseras på förväntningar om höga framtida vinster. Enkelt uttryckt innebär högre räntor att pengar som ett företag tjänar om några år är värda mindre i dag”, förklarar hon.
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