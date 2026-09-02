Billigaste svenska kronan på tre år: Nu kommer norrmännen

Det har de senaste åren varit en norm att den svenska kronan är starkare än den norska, men den situationen har nu vänt.

Norges krona stärks för övrigt mot flera andra valutor just nu. En euro kostar 10,79 norska kronor, lägsta kursen på 3,5 år, förutom en kort period senvåren i år.

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Samma sak mot dollarn

Dollarn köper norrmannen för 9,32 norska kronor. Med undantag av samma korta period som för euron ovan, får man gå tillbaka till våren 2022 för att hitta en billigare dollar för norrmännen, konstaterar NRK.

Utöver att norska kronan stärks steg oljepriset till en nivå över 96 dollar per fat under natten mot onsdag. Det sker i spåren av USA:s val att trappa upp konflikten med Iran igen.

Hittills i år har oljepriset stigit med än 55 procent och det vanliga för den norska kronan är att den stärks när olja och gas blir dyrare.

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