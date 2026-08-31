Tonen hårdnar mot elsparkcyklarna. I Paris gäller nya regler sedan i somras, i Storbritannien får de inte köras på allmän väg och nu vill en dansk tankesmedja se totalförbud.
Danska kravet: Förbjud elsparkcyklarna helt
Efter mardrömssiffror i olycksstatistiken – 6600 allvarligt skadade och sju omkomna under 2025 – har Sverige fortfarande bland de slappaste reglerna för elsparkcyklar i Europa, skriver VTI.
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Jämfört med grannländerna Norge, Danmark och Finland är det svenska regelverket mer förlåtande.
I Norge måste man vara 12 år för att köra elsparkcykel lagligt, i Finland och Danmark måste man vänta tills att man fyllt 15. Någon åldersgräns i Sverige finns inte.
I Sverige och Norge måste barn under 15 år bära hjälm, medan Danmark har hjälmkrav för alla oavsett ålder. I Finland finns en stark rekommendation om att använda hjälm.
Mest iögonfallande är att rattfyllerilagstiftningen i Sverige inte omfattar elsparkcyklar, då den bara är tillämplig för motorfordon. Grannländerna har fasta alkoholgränser och samma lagstiftning som för andra motorfordon.
”Förbjud elsparkcyklar”
Nu kommer dessutom krav på ännu hårdare regler från Danmark. Tænketanken Trafiksikkerhed, som samlar flera danska trafiksäkerhetsexperter, vill helt enkelt förbjuda elsparkcyklar efter alarmerande olyckstal, skriver Boosted.
Enligt tankesmedjan visar den samlade forskningen att elsparkcyklar innebär en höjd olycksrisk i trafiken. Den höga hastigheten, de små hjulen tillsammans med låg stabilitet menar man är en särskilt farlig kombination.
Förslaget innebär alltså inte bara hårdare regler eller högre åldersgränser, utan ett totalstopp för elsparkcyklar i Danmark.
Om något danskt totalförbud blir verklighet återstår att se, men tankesmedjans krav visar att debatten har förändrats. Frågan handlar inte längre bara om hur elsparkcyklar ska regleras, utan om de över huvud taget hör hemma i trafiken.
Och trots att tankesmedjans förslag är extremt, så är det inte unikt.
Storbritannien: Förbud på allmänna vägar
Storbritannien sticker ut i Europa genom att privatägda elsparkcyklar är förbjudna att använda på allmän väg och på offentliga platser. De får visserligen säljas, men får i princip bara köras på privat mark med markägarens tillstånd, regelefterföljsamheten verkar dock vara låg. Enligt PACTS finns det över 1,2 miljoner privatägda elsparkcyklar i landet som används olagligt.
Det enda sättet att lagligt köra elsparkcykel på allmän väg är i den statligt reglerade uthyrningen. Där måste fordonen uppfylla särskilda krav på bland annat hastighet, vikt och stabilitet, och användarna måste vara minst 15 år och nio månader gamla.
Paris: Obligatorisk reflexväst
I Paris har uthyrningssparkcyklar varit förbjudna sedan 2023, efter återkommande olyckor och problem med sparkcyklar som lämnats på trottoarer.
I somras skärptes också reglerna för de privata elsparkcyklarna i Paris. Numera gäller det att ha hjälm och reflexkläder på sig när man ska ut och köra.