Danska kravet: Förbjud elsparkcyklarna helt

Läs mer: Stor ökning av skadade och omkomna vid olyckor med elsparkcykel

Jämfört med grannländerna Norge, Danmark och Finland är det svenska regelverket mer förlåtande.

I Norge måste man vara 12 år för att köra elsparkcykel lagligt, i Finland och Danmark måste man vänta tills att man fyllt 15. Någon åldersgräns i Sverige finns inte.

I Sverige och Norge måste barn under 15 år bära hjälm, medan Danmark har hjälmkrav för alla oavsett ålder. I Finland finns en stark rekommendation om att använda hjälm.

Mest iögonfallande är att rattfyllerilagstiftningen i Sverige inte omfattar elsparkcyklar, då den bara är tillämplig för motorfordon. Grannländerna har fasta alkoholgränser och samma lagstiftning som för andra motorfordon.

”Förbjud elsparkcyklar”

Nu kommer dessutom krav på ännu hårdare regler från Danmark. Tænketanken Trafiksikkerhed, som samlar flera danska trafiksäkerhetsexperter, vill helt enkelt förbjuda elsparkcyklar efter alarmerande olyckstal, skriver Boosted.

Enligt tankesmedjan visar den samlade forskningen att elsparkcyklar innebär en höjd olycksrisk i trafiken. Den höga hastigheten, de små hjulen tillsammans med låg stabilitet menar man är en särskilt farlig kombination.

Förslaget innebär alltså inte bara hårdare regler eller högre åldersgränser, utan ett totalstopp för elsparkcyklar i Danmark.

ANNONS

Om något danskt totalförbud blir verklighet återstår att se, men tankesmedjans krav visar att debatten har förändrats. Frågan handlar inte längre bara om hur elsparkcyklar ska regleras, utan om de över huvud taget hör hemma i trafiken.

Och trots att tankesmedjans förslag är extremt, så är det inte unikt.