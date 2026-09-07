Han sågade ner "tyrann-träd" för att lämna tillbaka till polisen

Innan dess har vi kunnat berätta om den utbredda vandalismen mot bolagets övervakningssystem. I en liten stad i Minnesota ska någon eller några helt sonika ha sågat ned samtliga övervakningskameror och gömt dem.

Läs mer: Stadens övervakningskameror stulna – polisen letar tips

Och fenomenet verkar ännu inte ha nått sin kulmen.

Fyllde pickupen med ”tyrann-träd”

I New Mexico hade den lilla kommunen Bernalillo County redan beslutat att avsluta samarbetet med Flock, detta efter kritiken mot företaget och hur den insamlade informationen hanteras. Men för en lokal Flock-motståndare gick processen att bli av med kamerorna uppenbarligen alldeles för långsamt.

Mannen, en 44-årig så kallad Sovereign Citizen, tog därför saken i egna händer. Han ska ha sågat ned ett stort antal Flock-kameror och sedan fyllt flaket på sin pickup med de nedmonterade övervakningsenheterna. Därefter körde han till polisens högkvarter för att lämna över dem.

44-åringen kände sig uppenbarligen trygg i sina handlingar i och med att han filmade samtidigt som Flock-kamerorna eller ”tyrann-träden”, som han kallade dem, sågades ned. Filmerna publicerades på sociala medier, och däri menade han att han varken höll på att förstöra eller stjäla kamerorna – de skulle bara lämnas tillbaka.

Resultatet blev dock inte riktigt den symboliska överlämning han kanske hade tänkt sig. I stället greps han och står nu inför flera åtal kopplade till sina tidigare attacker mot Flocks övervakningssystem.

Det var nämligen inte första gången mannen bråkade med Flock. Han hade redan minst en arrestering i bagaget kopplat till vandalism av övervakningskamerorna, enligt Jalopnik.

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Tack vare sina sociala medier-filmer ska mannen dock ha lyckats samla ihop motsvarande ungefär 190 000 kronor för att hjälpa till med rättegångskostnader och eventuella skadestånd.

Det är en Sovereign Citizen

Sovereign Citizens är en löst sammansatt amerikansk rörelse vars anhängare hävdar att de på olika sätt står utanför den amerikanska statens och myndigheternas bestämmelser. Rörelsen bygger ofta på pseudojuridiska resonemang om att staten saknar rätt att exempelvis kräva skatter eller tillämpa vissa lagar.

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