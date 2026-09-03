Mejladress för flygplatsens wifi, telefonnummer för resenärer vid en bokning och registreringsnummer för parkeringen – nu ligger de ute på nätet.
8,7 miljoner resenärers uppgifter ute på nätet
Hackare har publicerat data om omkring 8,7 miljoner kunder efter ett cyberangrepp mot brittiska Manchester Airports Group, MAG. Gruppen driver Manchester Airport samt London Stansted och East Midlands Airport.
Försökte pressa på pengar
Det var uppgifter som många resenärer lämnar ifrån sig utan att tänka särskilt mycket på det: Mejladress för flygplatsens wifi, telefonnummer vid en bokning och registreringsnummer på bilen för parkeringen, rapporterar BBC.
Attacken blev känd i slutet av augusti. Hackarna försökte pressa flygplatsgruppen på pengar, men någon lösensumma betalades inte. Därefter har den stulna datan publicerats online.
Det rör framför allt kontakt- och reseuppgifter: Mejladresser, telefonnummer, postnummer och registreringsnummer.
Enligt MAG utgör mejladresser från wifi-registreringar den överlägset största delen av de drabbade uppgifterna. Andra uppgifter kommer från kunder som bokat eller påbörjat bokningar av parkering, lounger och Fast Track.
Kombinationen attraktiv för bedragare
Det är just kombinationen som gör läckan intressant för bedragare.
En ensam mejladress är relativt värdelös. Men en mejladress tillsammans med telefonnummer, postnummer, bilens registreringsnummer och information om att personen nyligen haft kontakt med en viss flygplats ger en betydligt mer trovärdig bild av offret.
Det kan användas för riktade phishingförsök och bedrägerier där angriparen redan känner till detaljer som normalt bara ett företag som resenären haft kontakt med borde känna till. Cybersäkerhetsexperter har varnat för just risken för mer övertygande bluffmejl och meddelanden efter läckan.
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