Trycket kommer vid solnedgången

I augusti 2025 uppskattade örådet att mellan 150 och 300 personer varje dag tog sig in på fel ställen. Vid solnedgången kunde upp till 500 besökare samlas utanför de tillåtna rutterna.

Sensorer i projektet Impulsa Maspalomas registrerar numera omkring 1 000 besökare per dag vid utsiktsplatsen Mirador de las Dunas under de mest intensiva timmarna.

Sedan den 26 augusti kompletteras patrullerna med högtalare. Ett pilotsystem sänder meddelanden på spanska, engelska och tyska var femtonde minut, mellan 07.30 och 10.00 samt mellan 18.00 och 21.00.

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Miljöansvarige Raúl García Brink beskriver upplägget som en kombination av mänsklig närvaro och teknik för att skydda ett särskilt sårbart område, rapporterar elDiario.

Sanden försvinner varje år

Reservatet omfattar 403,9 hektar och har ungefär åtta kilometer anlagda stigar. Dynsystemet förlorar omkring 45 000 kubikmeter sand per år.

Genom restaureringsprojektet Masdunas har 60 000 kubikmeter sand förts tillbaka in i systemet. Det är den kalkylen som ligger bakom hårdare kontroller, inte en jakt på enskilda semesterfirare.

Dyrare solsemester på flera fronter

Övervakningen hänger ihop med en bredare omställning i spansk turism, där Madrid uttalat vill ha turister av bättre kvalitet snarare än fler av dem. Turismen står för 12,6 procent av landets BNP.

För svenska resenärer blir Gran Canaria samtidigt dyrare. I San Bartolomé de Tirajana, kommunen som rymmer dynerna, har utbudet krympt från 13 401 till 11 319 bäddar sedan i fjol, och när ön tappar tusentals semesterbäddar stiger priserna över jul och sportlov. Resenärer har redan i år varnats för trängsel och vattenbrist på Kanarieöarna.

Mönstret går igen längs hela den spanska kusten. Flera kustkommuner har infört böter på upp till 750 euro för tvål och schampo i strandduschar.

Regeln inför vintersolen är enkel. Håll dig på de markerade stigarna, och räkna med att någon tittar uppifrån.

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