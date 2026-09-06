Gran Canarias öråd har satt in drönare, megafoner och kombinerade polispatruller över sanddynerna i Maspalomas. De turister som lämnar de markerade stigarna riskerar böter från 150 euro, och insatserna körs när besökarna är som flest.
Drönare övervakar turisterna – lämnar du området väntar böter från 150 euro
Cabildo de Gran Canaria förstärkte i fredags övervakningen av naturreservatet Dunas de Maspalomas med en särskild insats vid solnedgången.
Ett tiotal tjänstemän deltog. Miljöagenter, Guardia Civils miljöenhet Seprona, Policía Canaria och lokalpolisen i San Bartolomé de Tirajana. Lokalpolisen bidrog med en drönarenhet som spanade av de avstängda zonerna uppifrån.
Beslutet att flyga drönare över dynerna fattades i juli. Örådets ordförande Antonio Morales sade då att de flesta besökare numera respekterar skyltningen, men att ”en oansvarig minoritet” fortsätter att gå utanför stigarna. Åtta miljöagenter arbetar i reservatet på heltid.
Så mycket kostar ett felsteg för turisterna
Böterna för att röra sig utanför de anlagda stigarna eller campa i reservatet börjar på 150 euro, omkring 1 670 kronor. Den som betalar i förskott får 20 procent rabatt. Under 2024 utfärdade örådet 200 sanktioner för olovlig transit i dynerna.
Drönarförare bör vara särskilt uppmärksamma. Vid en insats i september förra året delades 18 böter ut på en enda dag, varav två gick till personer som flög drönare i det skyddade området och en till ett fotoföretag utan tillstånd.
Samma dag lotsades 75 personer tillbaka till stigarna.
Trycket kommer vid solnedgången
I augusti 2025 uppskattade örådet att mellan 150 och 300 personer varje dag tog sig in på fel ställen. Vid solnedgången kunde upp till 500 besökare samlas utanför de tillåtna rutterna.
Sensorer i projektet Impulsa Maspalomas registrerar numera omkring 1 000 besökare per dag vid utsiktsplatsen Mirador de las Dunas under de mest intensiva timmarna.
Sedan den 26 augusti kompletteras patrullerna med högtalare. Ett pilotsystem sänder meddelanden på spanska, engelska och tyska var femtonde minut, mellan 07.30 och 10.00 samt mellan 18.00 och 21.00.
Miljöansvarige Raúl García Brink beskriver upplägget som en kombination av mänsklig närvaro och teknik för att skydda ett särskilt sårbart område, rapporterar elDiario.
Sanden försvinner varje år
Reservatet omfattar 403,9 hektar och har ungefär åtta kilometer anlagda stigar. Dynsystemet förlorar omkring 45 000 kubikmeter sand per år.
Genom restaureringsprojektet Masdunas har 60 000 kubikmeter sand förts tillbaka in i systemet. Det är den kalkylen som ligger bakom hårdare kontroller, inte en jakt på enskilda semesterfirare.
Dyrare solsemester på flera fronter
Övervakningen hänger ihop med en bredare omställning i spansk turism, där Madrid uttalat vill ha turister av bättre kvalitet snarare än fler av dem. Turismen står för 12,6 procent av landets BNP.
För svenska resenärer blir Gran Canaria samtidigt dyrare. I San Bartolomé de Tirajana, kommunen som rymmer dynerna, har utbudet krympt från 13 401 till 11 319 bäddar sedan i fjol, och när ön tappar tusentals semesterbäddar stiger priserna över jul och sportlov. Resenärer har redan i år varnats för trängsel och vattenbrist på Kanarieöarna.
Mönstret går igen längs hela den spanska kusten. Flera kustkommuner har infört böter på upp till 750 euro för tvål och schampo i strandduschar.
Regeln inför vintersolen är enkel. Håll dig på de markerade stigarna, och räkna med att någon tittar uppifrån.