Bankchef i New York död efter knivattack: ”Vi är chockade”

De två poliserna på platsen bestämde sig för att öppna eld sedan kvinnan gått emot dem och uttalat: ”Jag släpper ingenting. Jag skulle hellre döda er båda”.

Poliserna hade strax innan använt ett elchockvapen, som inte lyckades stoppa kvinnan.

Det här berättar bland andra Fortune och uppger att även en 68-årig man knivskadades av den nu döda och utpekade gärningskvinnan.

Bank of America: Vi är djupt ledsna

Mannens tillstånd var stabilt när han fördes till sjukhus.

Enligt polisen knivhöggs 68-åringen och den kvinnliga och 32-åriga vice vd:n Erin Piacenti, som arbetade med affärsavtal och konflikter på Bank Of America, inom bara 20 sekunders mellanrum.

”Vi är chockade och djupt ledsna över den tragiska förlusten av vår kollega. Hon var en värdefull lagkamrat som kommer att saknas mycket. Våra tankar går till hennes familj och alla hennes nära och kära”, säger en talesperson för den amerikanska bankjätten, berättar Fortune vidare och citerar New York-polisens chef Jessica Tisch från presskonferensen efter de brutala händelserna:

”Det här var en oerhört farlig situation som utspelade sig i hjärtat av Times Square, världens vägskäl. Våra poliser stod inför ett snabbt växande hot med otaliga oskyldiga människor runt omkring sig. I det ögonblicket gjorde de vad vi har tränat dem att göra.”

NYPD:s chef: Meningslös våldshandling

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Kvinnan uppges ha valt ut sina offer slumpmässigt. Jessica Tisch konstaterar att det var ”en meningslös våldshandling”.

NYPD:s chef tillägger:

”Det finns familjemedlemmar och nära och kära som nu konfronterar den ofattbara förlusten, och våra hjärtan är med dem.”

New Yorks borgmästare Zohran Mamdani tackar polisen för insatsen som han menar ”förhindrade att en fruktansvärd attack blev ännu värre”.