Flock-kamerorna: Brottsbekämpning och massövervakning

Vilket det gör, väldigt framgångsrikt. Företaget uppger att tekniken under 2025 bidrog till mer än en miljon utredningar och hjälpte myndigheter att hitta över 10 000 försvunna personer.

Men kritiken växer också mot nätverket, som hamnat i centrum för en växande debatt om massövervakning i USA.

Från brottsbekämpning till kartläggning

Ett exempel: Skylar Thompson, tidigare polis vid Jackson County Sheriff’s Office i Indiana, anklagas för att ha missbrukat polisens tillgång till Flock Safety-systemet, rapporterar Fox59.

Enligt åklagare gjordes de 2 055 sökningarna mellan den 31 december 2025 och den 2 augusti 2026. Varje gång angavs ”City Planning/Traffic Analysis” som anledning – trots att Thompson aldrig hade haft sådana arbetsuppgifter.

Missbruket upptäcktes vid en rutinmässig granskning av polisens användning av systemet. Thompson är nu åtalad för tjänstefel och bedrägeri och har lämnat sin anställning. Den han sökte på var sin dåvarande flickvän.