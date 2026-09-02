2 055 sökningar på flickvännens registreringsskylt. Nu växer kritiken mot Flocks enorma kameranätverk som kartlägger amerikanernas bilresor.
Flock-kamerorna: Brottsbekämpning och massövervakning
Flock är ett amerikanskt privat kameranätverk som registrerar miljarder amerikanska bilresor varje månad, som myndigheterna tar hjälp av för bland annat brottsbekämpning.
Vilket det gör, väldigt framgångsrikt. Företaget uppger att tekniken under 2025 bidrog till mer än en miljon utredningar och hjälpte myndigheter att hitta över 10 000 försvunna personer.
Men kritiken växer också mot nätverket, som hamnat i centrum för en växande debatt om massövervakning i USA.
Från brottsbekämpning till kartläggning
Ett exempel: Skylar Thompson, tidigare polis vid Jackson County Sheriff’s Office i Indiana, anklagas för att ha missbrukat polisens tillgång till Flock Safety-systemet, rapporterar Fox59.
Enligt åklagare gjordes de 2 055 sökningarna mellan den 31 december 2025 och den 2 augusti 2026. Varje gång angavs ”City Planning/Traffic Analysis” som anledning – trots att Thompson aldrig hade haft sådana arbetsuppgifter.
Missbruket upptäcktes vid en rutinmässig granskning av polisens användning av systemet. Thompson är nu åtalad för tjänstefel och bedrägeri och har lämnat sin anställning. Den han sökte på var sin dåvarande flickvän.
120 000 kameror
Flock tillverkar så kallade automatiska registreringsskyltkameror, ALPR. Kamerorna fotograferar förbipasserande fordon och registrerar bland annat registreringsnummer, tid och plats. Informationen kan sedan sökas av behöriga myndigheter.
Och nätverket har blivit enormt.
Flock uppger att företaget har mer än 120 000 kameror i 49 amerikanska delstater. Enligt bolaget registrerar kamerorna omkring 20 miljarder registreringsskyltar varje månad.
Minst 50 poliser anklagas
Det innebär att tekniken kan ge polisen möjlighet att kartlägga var ett visst fordon har befunnit sig – även när bilen inte varit inblandad i något brott.
Washington Post har granskat fall där poliser anklagats för att använda Flock-systemet för privata syften. Tidningen identifierade minst 50 poliser som anklagats eller åtalats för otillåtna sökningar i system med automatiserad registreringsskyltavläsning, bland annat för att följa kvinnor och tidigare partners.
Över 50 amerikanska städer och kommuner har under året valt att avsluta eller stänga av användningen av kameror av den här typen, enligt en sammanställning som ABC News hänvisar till. I Kalifornien har San Francisco-polisen exempelvis upptäckt att utomstatliga och federala myndigheter gjort hundratals sökningar i stadens ALPR-data, enligt CBS News.
Företaget: Hårdare kontroller
Företaget försöker besvara kritiken med hårdare kontroller. Bland annat ska alla sökningar framöver kopplas till ett specifikt brottsärende och att systemet automatiskt ska leta efter avvikande beteenden. En polis som exempelvis upprepade gånger söker efter samma registreringsskylt ska kunna flaggas och stängas av i väntan på granskning.
”Jag är ledsen att systemet har svikit er. Jag är ledsen att ni inte längre litar på polisen som har till uppgift att skydda er”, säger Flocks vd Garrett Langley till CNN, som ett svar på en fråga om vad han vill säga till personer som anser sig ha blivit utsatta genom Flocks teknik.
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