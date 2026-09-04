Ny ägare för svenska exoskelettet säljer till 200 företag

Aktieägarna fick sex öre per aktie

Styrelsen bedömde utskiftningen till aktieägarna till högst fem miljoner kronor. Med 85 310 929 aktier motsvarar det knappt sex öre per aktie, enligt Dagens PS beräkning.

Stämman beslutade enhälligt om likvidation den 14 december, enligt kommunikén. Sista handelsdagen på First North blev den 11 januari 2024.

Verksamheten övertogs av ett nytt bolag, Bioservo AB, ägt av externa investerare och personer ur ledningen, enligt pressmeddelandet. Den 17 juni samma år tog Skelex, grundat i Delft 2013, över rätten att utveckla och sälja Ironhand samt varumärket, enligt Bioservo.

Dagens PS har följt hur kapitalet i fysisk robotik söker sig mot datadrivna tillämpningar.

ANNONS

Samma mönster på Nasdaq

Ekso Bionics var länge den mest omtalade renodlade exoskelett-aktien. Den 5 maj i år förde Applied Digital in sin molnverksamhet i bolaget, som bytte namn till ChronoScale och började handlas som CHRN med inriktning på GPU-infrastruktur för AI.

Applied Digital tilldelades omkring 138 miljoner aktier och äger efter affären cirka 97 procent, enligt 8K-anmälan till SEC. Israeliska Lifeward finns kvar på Nasdaq Capital Market, enligt bolaget.

Tekniken går bra, men inte aktien

The Economist skriver att den amerikanska armén övergav sina helkroppsprojekt och att framstegen kom när branschen började avlasta en kroppsdel i taget.

Ironhand var inte för dålig, den var för tidig. Utvärderingsprojekt i industrin tar år att omvandla till order, och ett First North-bolag har sällan kassa för den väntan. Värdet hamnar hos den som redan har distributionen.

Ottobock levererar exoskelett till kunder som Airbus, DHL, IKEA, Siemens och Toyota, enligt samma artikel.

Sverige möter tekniken som kund, inte som ägare. Den som vill investera i ett liknande bolag bör notera hur många kvartal ett småbolags kassa räcker jämfört med hur många kvartal dess kunder behöver för att fatta beslut.

Läs även: Tjänade 65 miljoner på pandemin – drunkar nu i skulder

ANNONS

Läs även: Milei hotar Falklandsoljan – Rockhopper faller 10 procent