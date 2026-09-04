Svag försäljning av exoskeletthandsken sänkte Bioservo som fick likvideras år 2023. Två år senare används handsken av runt 200 bolag, och har ny nederländsk ägare.
Ny ägare för svenska exoskelettet säljer till 200 företag
Handsken kostar 9 995 euro, cirka 110 000 kronor, och har distribuerats flitigt sedan nederländska Skelex började sälja den 2024, enligt The Economist.
Ironhand ledde till likvidationen
Bioservo Technologies grundades 2006 ur ett samarbete mellan forskare på KTH och läkare på Karolinska Sjukhuset, med verksamhet i Kista.
I november 2023 föreslog styrelsen frivillig likvidation. Skälet var att försäljningen av Ironhand inte hade levt upp till förväntningarna trots stort intresse från industrin och många utvärderingsprojekt. Utöver det bedömdes viljan att investera i tekniken i närtid vara låg.
Carbonhand växte i Sverige, Tyskland och Norge men kom inte i gång på nya marknader där ersättningssystem saknades, enligt kallelsen till stämman.
Aktieägarna fick sex öre per aktie
Styrelsen bedömde utskiftningen till aktieägarna till högst fem miljoner kronor. Med 85 310 929 aktier motsvarar det knappt sex öre per aktie, enligt Dagens PS beräkning.
Stämman beslutade enhälligt om likvidation den 14 december, enligt kommunikén. Sista handelsdagen på First North blev den 11 januari 2024.
Verksamheten övertogs av ett nytt bolag, Bioservo AB, ägt av externa investerare och personer ur ledningen, enligt pressmeddelandet. Den 17 juni samma år tog Skelex, grundat i Delft 2013, över rätten att utveckla och sälja Ironhand samt varumärket, enligt Bioservo.
Dagens PS har följt hur kapitalet i fysisk robotik söker sig mot datadrivna tillämpningar.
Samma mönster på Nasdaq
Ekso Bionics var länge den mest omtalade renodlade exoskelett-aktien. Den 5 maj i år förde Applied Digital in sin molnverksamhet i bolaget, som bytte namn till ChronoScale och började handlas som CHRN med inriktning på GPU-infrastruktur för AI.
Applied Digital tilldelades omkring 138 miljoner aktier och äger efter affären cirka 97 procent, enligt 8K-anmälan till SEC. Israeliska Lifeward finns kvar på Nasdaq Capital Market, enligt bolaget.
Tekniken går bra, men inte aktien
The Economist skriver att den amerikanska armén övergav sina helkroppsprojekt och att framstegen kom när branschen började avlasta en kroppsdel i taget.
Ironhand var inte för dålig, den var för tidig. Utvärderingsprojekt i industrin tar år att omvandla till order, och ett First North-bolag har sällan kassa för den väntan. Värdet hamnar hos den som redan har distributionen.
Ottobock levererar exoskelett till kunder som Airbus, DHL, IKEA, Siemens och Toyota, enligt samma artikel.
Sverige möter tekniken som kund, inte som ägare. Den som vill investera i ett liknande bolag bör notera hur många kvartal ett småbolags kassa räcker jämfört med hur många kvartal dess kunder behöver för att fatta beslut.
Läs även: Tjänade 65 miljoner på pandemin – drunkar nu i skulder
Läs även: Milei hotar Falklandsoljan – Rockhopper faller 10 procent