Stadens övervakningskameror stulna – polisen letar tips

Stölderna verkar ha skett någon i månadsskiftet juli/augusti, enligt ett pressmeddelande från den lokala polisstationen räknar man med att varje kamera kommer att kosta omkring 30 000 kr att ersätta.

Används för spårning

Flock-kamerorna fungerar inte som traditionella övervakningskameror. De tar bilder av passerande fordon och använder AI för att läsa registreringsnummer och identifiera detaljer som bilmärke, modell och färg. Informationen kan sedan användas av polisen för att hitta fordon som kopplas till exempelvis stölder eller andra brottsutredningar.

Tekniken har samtidigt blivit allt mer kontroversiell. CNN rapporterar att Flock har byggt upp ett nätverk med omkring 120 000 kameror i USA. Anslutna polismyndigheter kan i många fall söka efter fordonsobservationer även utanför den egna kommunen.

Därför vandaliseras kamerorna

Kritiker menar att systemet därmed kan användas för att kartlägga människors rörelsemönster. Även om kamerorna inte kontinuerligt följer ett specifikt fordon kan flera registreringar över tid ge en bild av var en bil har befunnit sig.

Det har dessutom kommit rapporter om att systemen missbrukats av poliser för privata sökningar och att uppgifter använts i samband med immigrationskontroller. Ett växande antal amerikanska myndigheter har därför avslutat eller omprövat sina avtal med Flock.

Företaget har svarat med skärpta regler för hur systemen får användas, bland annat kortare lagringstid och verktyg som ska upptäcka misstänkta sökningar. Kritiker ifrågasätter dock fortfarande hur effektiv kontrollen är när det i stor utsträckning är polismyndigheterna själva som hanterar uppgifterna.

Motståndet mot Flocks kameror är dessutom betydligt mer utbrett än i Winona. CNN har även rapporterat om en rad fall runt om i USA där kameror sågats ner med elverktyg i delstaten New York, målats över i Kalifornien och körts på med en lastbil i Idaho.

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Även i Florida har en person försökt blockera en kamera med en skärm. Det handlar alltså inte om en enskild lokal tjuv, utan om en växande proteströrelse mot övervakningstekniken som sträcker sig över hela USA.

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