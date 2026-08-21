23-åring använde AI för att planera bankrån – får tio år i fängelse

Totalt fick han med sig motsvarande ungefär 95 000 kronor.

Trots att mannen planerat sitt dåd tillsammans med ChatGPT, glömde han en viktig detalj – maskering.

Bankens övervakningskameror fångade honom på film, både ansikte och kläder helt synligt. Bland annat bar han ett par utmärkande röda Nike-tofflor.

När han sedan körde vidare kunde andra övervakningskameror i området se registreringsnumret på den bil han använde.

Nekar rånet, men tofflorna avslöjar honom

Efter rånet begav sig rånaren till ett köpcenter, där ytterligare övervakningskameror följde hans shoppingtur med de stulna pengarna. På inköpslistan fanns både skor och kläder.

Vid en senare husrannsakan hittade polisen delar av pengarna, bilen och kläderna som använts vid rånet – inklusive de röda Nike-tofflorna.

23-åringen erkänner, enligt ett pressmeddelande från amerikanska justitiedepartementet, att han har kört bilen, men nekar till inblandning i bankrånet.

Frågade ChatGPT om ammunition till pistolen

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När polisen gick igenom hans telefon i jakt efter bevismaterial upptäckte de att Lewis-Payne hade använt ChatGPT i samband med planeringen av rånet.

Konversationerna med Open AI:s chatbot innehöll bland annat frågor om polisens responstider, hans pistol samt hur han skulle kunna få tag på ammunition trots att han var tidigare dömd.

Lewis-Payne dömdes till totalt strax över tio års fängelse för bankrån och vapenbrott.

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