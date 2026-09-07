Tonåring totalkvaddade Mustang i krock med propellerplan

Enligt rapporten, som Car Scoops refererar till, ska polisjakten ha startat direkt – och nått sitt avslut inte långt senare.

Tonåringen, ska med alkohol i kroppen, kört sin Mustang rakt genom det yttre skyddsstaketet vid en flygplats. Väl inne på flygplatsen ska 17-åringen ha kolliderat med ett arbetsfordon men ändå kunnat köra vidare för att till sist krascha bilen rakt in i ett flygplan.

Bilen totalförstörd, planet vingklippt

Video från olycksplatsen visar Mustangen i förskräckligt skick; fronten tillknycklad, flera hjul har lossnat från upphängningen och taket har öppnats som locket på en sardinburk.

Föraren ska ha tagits med till ett sjukhus för medicinsk kontroll, men hur han mådde efter kraschen och om han fick några ihållande skador framgår inte. Bilen anses vara bortom räddning.

I bakgrunden på videon syns också flygplanet som stoppade biljakten: Ett Pilatus PC-12, byggd av Pilatus Flugzeugwerke i Schweiz.

Modellen är ett enmotorigt turbopropflygplan bygg för att kunna starta och landa på extra korta landningsbanor, vilket gör att det kan användas på relativt små flygfält. Det har plats för upp till nio passagerare, en räckvidd på omkring 3 400 kilometer, en toppfart på 528 km/h och en maximal flyghöjd på 9 150 meter.

Efter kollisionen saknas vänster vinge och planet, som uppskattas kosta någonstans mellan 17,2–43,0 miljoner kronor beroende på tillverkningsår och skick, ligger kantrat på ena sidan.

ANNONS

Huruvida planet är möjligt att rädda är oklart, och några kostnadsuppskattningar för en sådan omfattande reparation finns inte att tillgå.