Mustangförare har ett rykte om sig att vara lite stökiga i trafiken. Men 17-åringen som under en polisjakt körde rakt in i ett propellerplan för flera miljoner får anses vara ett extremfall.
Tonåring totalkvaddade Mustang i krock med propellerplan
Nej, det är inte ett referat från nya GTA 6-trailern – utan en polisrapport från en sensommarnatt i amerikanska New Hampshire.
Polispatrullen var på jakt efter fordonet, en svart Ford Mustang från 2008, i och med att den var efterlyst för att ha använts vid ett tidigare brott. När bilen syntes till vid ungefär tio minuter över åtta på kvällen den 29 augusti gjorde föraren ett drastiskt val: Istället för att stanna kvar på platsen och låta poliserna göra sitt jobb, trampade han gasen i botten och swishade iväg.
Enligt rapporten, som Car Scoops refererar till, ska polisjakten ha startat direkt – och nått sitt avslut inte långt senare.
Tonåringen, ska med alkohol i kroppen, kört sin Mustang rakt genom det yttre skyddsstaketet vid en flygplats. Väl inne på flygplatsen ska 17-åringen ha kolliderat med ett arbetsfordon men ändå kunnat köra vidare för att till sist krascha bilen rakt in i ett flygplan.
Bilen totalförstörd, planet vingklippt
Video från olycksplatsen visar Mustangen i förskräckligt skick; fronten tillknycklad, flera hjul har lossnat från upphängningen och taket har öppnats som locket på en sardinburk.
Föraren ska ha tagits med till ett sjukhus för medicinsk kontroll, men hur han mådde efter kraschen och om han fick några ihållande skador framgår inte. Bilen anses vara bortom räddning.
I bakgrunden på videon syns också flygplanet som stoppade biljakten: Ett Pilatus PC-12, byggd av Pilatus Flugzeugwerke i Schweiz.
Modellen är ett enmotorigt turbopropflygplan bygg för att kunna starta och landa på extra korta landningsbanor, vilket gör att det kan användas på relativt små flygfält. Det har plats för upp till nio passagerare, en räckvidd på omkring 3 400 kilometer, en toppfart på 528 km/h och en maximal flyghöjd på 9 150 meter.
Efter kollisionen saknas vänster vinge och planet, som uppskattas kosta någonstans mellan 17,2–43,0 miljoner kronor beroende på tillverkningsår och skick, ligger kantrat på ena sidan.
Huruvida planet är möjligt att rädda är oklart, och några kostnadsuppskattningar för en sådan omfattande reparation finns inte att tillgå.
Flygplatsen stängde inte
Trots det dramatiska händelseförloppet uppgav flygplatsens tjänstemän att flygplatsen hölls öppen och att verksamheten inte påverkades.
Den 17-åriga föraren står nu åtalad för flera brott: Grovt rattfylleri, underlåtenhet att lyda polisens order samt att ha lämnat platsen efter en olycka. Han anklagas även för vårdslös körning och ska ställas inför rätta den 9 september.
Läs även:
23-åring använde AI för att planera bankrån – får tio år i fängelse
Blåsningen: Så lurades 20 husbilsköpare