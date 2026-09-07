Hundra år gammal teknik ska spara rederierna miljontals kronor i bränsle

Under en procent

Sätt det mot förbrukningen. Ett containerfartyg på 8 000 enheter drar omkring 150 ton bunkerolja per dygn i 21 knop. Ett ton motsvarar under en procent.

Anemoi marknadsför 5 till 30 procent lägre utsläpp, men den nivån kräver tre till fem rotorer per fartyg. Maersk beställer ett.

Regelverket driver fram tekniken

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Timingen är ingen slump. Sjöfarten är fullt infasad i EU:s utsläppshandel från och med 2026 års utsläpp. Regelverket FuelEU Maritime ger dessutom vindassisterad framdrift en bonus som sänker ett fartygs beräknade utsläppsintensitet med upp till fem procent.

Samtidigt har tålamodet med de dyra alternativen tagit slut. Fler rederier beställer konventionella motorer och vill ha kärnkraft i stället, sedan kundernas betalningsvilja fallit.

Maersk, som skärpt sitt klimatmål till nettonoll 2040, uppgav i maj att energipriserna lastade på 500 miljoner dollar i månaden och att bolaget skickar notan till kunderna.

Vinden är den enda insatsvaran som inte kan prissättas uppåt.

Tekniken har prövats förr

Rotorsegel utnyttjar Magnuseffekten, som ger lyftkraft när en cylinder roterar i vinden. Den tyske ingenjören Anton Flettner byggde det första fartyget med roterande segel på 1920-talet.

Försöken har varit blandade. Viking Grace fick som första passagerarfartyget rotorsegel 2018, sparade 231 till 315 ton bränsle om året och fick seglet nedmonterat 2021 när testet var slut. Scandlines satte sitt första på Gedser-rutten 2020 och har det kvar.

Enligt branschorganisationen IWSA passerade den vindassisterade handelsflottan 100 större fartyg i juni 2026.

Svenskarna bygger vingar

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Den svenska linjen är en annan. Rederiet Wallenius Wilhelmsen satte det första vingseglet från Oceanbird, ett samarbete mellan Wallenius Marine och Alfa Laval, på biltransportfartyget Tirranna i juni 2025.

Två segel av modellen Wing 560 monteras på Way Forward, som ägs av Wallenius Lines, i början av 2027. Ett vingsegel ska kapa förbrukningen med upp till tio procent på gynnsamma rutter.

Rederikoncernen Wallenius Wilhelmsen ska bygga världens första vinddrivna biltransportfartyg. (Foto: Wallenius Wilhelmsen)

Det vinddrivna biltransportfartyget Orcelle Wind, som presenterades 2021 och skulle vara i trafik 2025, är ännu inte byggt.

Ett segel, 707 fartyg

”Vindassisterad framdrift är en av flera lovande lösningar med potential att förbättra fartygens effektivitet och minska utsläppen”, säger Ole Graa Jakobsen, teknikchef för rederiet Maersks, i ett pressmeddelande.

Seglet monteras på ett fartyg i Lima-klassen, som lastar 8 700 containerenheter, och testas i reguljär trafik över Nord- och Sydatlanten. Foto: Anemoi Marine

Han kallar installationen en pilot som ska bygga praktisk erfarenhet och avgöra teknikens relevans. Maersk opererar 707 fartyg. Ett av dem får ett segel.

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