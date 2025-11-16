Chockbeskedet: Tim Cook kliver ner från tronen

Det händer något i Cupertino. Det som tidigare bara skymtats i periferin verkar nu ta form: Apple förbereder sig på ett ledarskifte.

Efter över ett decennium vid rodret väntas Tim Cook snart lämna över ansvaret för företaget som blivit en symbol för modern teknik, men också en fortsättning på arvet efter Steve Jobs.

Enligt personer med god insyn har Apples styrelse under senare tid växlat upp arbetet med att välja Cooks efterträdare, skriver Financial Times.

Det är ingen dramatik i det hela, säger de, snarare en naturlig fas i ett stort företag där planering sedan länge är en rutin – särskilt när ledaren nyligen fyllt 65 år och företaget hunnit växa till ett värde runt 4 biljoner dollar, motsvarande ungefär 43 biljoner kronor.

En möjlig arvtagare kliver fram

Den som oftast nämns i kulisserna är John Ternus, ansvarig för hårdvaruutvecklingen. Han har arbetat länge i skuggan av både Cook och tidigare hårdvaruchefer och anses internt vara en självklar kandidat. Officiellt är inget beslutat, men flera personer beskriver att just Ternus har styrelsens förtroende.

Att valet ser ut att landa på en intern kraft ligger i linje med hur saker gjorts förr. Apple har i decennier vårdat en kultur där kontinuitet är en styrka.

Cook själv har vid flera tillfällen sagt att bolagets successionsplaner är genomarbetade in i minsta detalj, något som ekar av hur Jobs förde över stafettpinnen till just honom.