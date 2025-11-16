Apple står inför ett skifte i toppen, där samtalen om framtiden nu blir allt mer intensiva bakom kulisserna.
Chockbeskedet: Tim Cook kliver ner från tronen
Mest läst i kategorin
USA rasar efter Storbritanniens val: Rolls-Royce får bygga landets första småreaktorer
Rolls-Royce hamnar i centrum när USA ifrågasätter beslutet om nya småreaktorer. Storbritanniens satsning på små modulära reaktorer tar nu fart på allvar. Men beslutet att låta Rolls-Royce bygga landets första SMR-anläggningar har samtidigt utlöst en ovanligt skarp reaktion från USA. I centrum står både energipolitik, geopolitik och en hårdnande industrikamp mellan allierade. Det skriver The …
Google varnar: Din Gmail kan raderas om du inte agerar nu
Gmail-konton kan raderas om du varit inaktiv för länge – Google skärper nu kraven på alla användare. Google skärper nu sina regler för inaktiva konton, och miljontals användare riskerar att förlora både e-post och tillhörande tjänster om de inte loggar in i tid. Beskedet kommer efter att företaget börjat ta bort konton som stått oanvända …
AI bleknar i jämförelse med morgondagens superdatorer
AI får börsen att skjuta i taket i USA, men det kanske borde talas om ett ännu större paradigmskifte. Det handlar om kvantdatorer som kan förändra techvärlden i grunden. Kvantteknike har länge betraktas som framtidens vetenskapliga genombrott. Nu blir den mindre framtid och mer nutid i och med att med att den tar plats i …
Windows 11-användare varnas: Gör det här innan det är för sent
Många datorer riskerar att blockeras från framtida uppdateringar, så här ser du om din Windows 11-installation är i fara. För dig som regelbundet arbetar med flera datorer eller har ett företag där flera maskiner ansluts till samma konto är det dags att agera. Enligt Microsoft Store har ett vanligt konsumentkonto en gräns på tio anslutna …
Nya EU-regler träder snart i kraft – påverkar alla internetkunder
De nya EU-reglerna förändrar spelplanen för både operatörer och kunder och påverkar fler än många tror. EU tar nu ett stort steg för att påskynda utbyggnaden av snabbare internet i medlemsländerna. Om bara några dagar träder den nya gigabitförordningen i kraft, ett regelverk som syftar till att göra både byggnation och anslutning av snabba nät …
Det händer något i Cupertino. Det som tidigare bara skymtats i periferin verkar nu ta form: Apple förbereder sig på ett ledarskifte.
Efter över ett decennium vid rodret väntas Tim Cook snart lämna över ansvaret för företaget som blivit en symbol för modern teknik, men också en fortsättning på arvet efter Steve Jobs.
Enligt personer med god insyn har Apples styrelse under senare tid växlat upp arbetet med att välja Cooks efterträdare, skriver Financial Times.
Det är ingen dramatik i det hela, säger de, snarare en naturlig fas i ett stort företag där planering sedan länge är en rutin – särskilt när ledaren nyligen fyllt 65 år och företaget hunnit växa till ett värde runt 4 biljoner dollar, motsvarande ungefär 43 biljoner kronor.
En möjlig arvtagare kliver fram
Den som oftast nämns i kulisserna är John Ternus, ansvarig för hårdvaruutvecklingen. Han har arbetat länge i skuggan av både Cook och tidigare hårdvaruchefer och anses internt vara en självklar kandidat. Officiellt är inget beslutat, men flera personer beskriver att just Ternus har styrelsens förtroende.
Att valet ser ut att landa på en intern kraft ligger i linje med hur saker gjorts förr. Apple har i decennier vårdat en kultur där kontinuitet är en styrka.
Cook själv har vid flera tillfällen sagt att bolagets successionsplaner är genomarbetade in i minsta detalj, något som ekar av hur Jobs förde över stafettpinnen till just honom.
Apple avslöjade: Ska betala 634 miljoner dollar för patentintrång
En federal jury slår fast att Apple olagligt utnyttjat medicinteknik – och nu väntar en rekordstor nota. En federal jury i Kalifornien har fällt en dom
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Väntan på rätt ögonblick
Trots att förberedelserna tilltagit är det inte troligt att Apple offentliggör något innan nästa kvartalsrapport i slutet av januari.
Det är den period där försäljningen av iPhone traditionellt drar in mest, och att ändra toppskiktet mitt i den fasen vore motsatsen till det lugn bolaget brukar eftersträva.
Skulle ett besked komma tidigt nästa år får den nya ledningen tid att sätta sig innan två av Apples viktigaste återkommande händelser: utvecklarkonferensen i juni och höstens lansering av nästa iPhone-generation.
Personer nära processen betonar dock att tidpunkten kan ändras – Apple är inte känt för hastiga ryck, och det verkar inte bli annorlunda nu.
Apple spränger historisk gräns – går med i exklusiv klubb
Apple har nått en historisk milstolpe genom att bli det tredje företaget någonsin att uppnå en marknadsvärdering på 4 biljoner dollar. Aktien steg över
En epok som rundas av
Cook tog över 2011, bara månader innan Jobs gick bort. Under hans tid har Apple utvecklats från en teknikpionjär med stark identitet till ett globalt industrifäste.
Värderingen har ökat från cirka 350 miljarder dollar (ungefär 3,8 biljoner kronor) till dagens nivåer, och även om aktien legat nära rekordnivåer har den inte rört sig lika snabbt som vissa av konkurrenterna inom artificiell intelligens.
Året har dessutom präglats av flera förändringar i toppen. Ekonomichefen Luca Maestri har klivit åt sidan och operativchefen Jeff Williams, länge betraktad som en av Cooks närmaste, har meddelat sin avgång. Det gör successionsfrågan än mer central.
Apple kan tjäna 133 miljarder dollar om året på “mänskliga” robotar
En ny rapport från Morgan Stanley förutspår att Apple kan dra in över 133 miljarder dollar årligen på humanoida robotar redan år 2040. En kassako som kan
Framtiden enligt gamla ideal
Skulle Ternus ta över blir det en återgång till något som länge varit Apples hjärta: hårdvaran. I tider när bolaget letar efter nästa produktkategori kan det ses som att man återknyter till en äldre tradition, där tekniken i handen stod i centrum och inte abstrakta tjänster eller algoritmer.
Cook själv säger att han fortfarande trivs och ser sin tid på Apple som en naturlig del av livet. Samtidigt ligger planerna redo – och oavsett när beskedet kommer är känslan att en epok rundas av, på det där stillsamma och metodiska sätt som alltid varit Apples signum.
Jätteföretaget i kris: Projekt tappar sin frontfigur
Den interna oron växer hos teknikjätten i Kalifornien när en av nyckelpersonerna bakom deras stora AI-satsning nu väljer att lämna. Flytten till en
Missa inte:
Tullavgiften slopas på dina småpaket – beslut i EU. News 55
Experterna: Så maximerar du vinsten vid bilförsäljning. E55
ChatGPT fälld i Tyskland – måste betala ersättning. Dagens PS
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Chockbeskedet: Tim Cook kliver ner från tronen
Apple står inför ett skifte i toppen, där samtalen om framtiden nu blir allt mer intensiva bakom kulisserna. Det händer något i Cupertino. Det som tidigare bara skymtats i periferin verkar nu ta form: Apple förbereder sig på ett ledarskifte. Efter över ett decennium vid rodret väntas Tim Cook snart lämna över ansvaret för företaget …
Mekaniker slår larm: En knapp i bilen kan förkorta motorns liv rejält
Mekanikern avslöjar varför en till synes harmlös knapp kan få din motor att slitas ut i förtid. Det är en funktion som de flesta nya bilmodeller är utrustade med, och som biltillverkarna gärna lyfter fram som klimatsmart och bränslebesparande. Men enligt en välkänd mekaniker kan samma knapp i värsta fall få din motor att slitas …
Ukraina skakas av 100-miljonersskandal: Pressen ökar på Zelenskyj
Ukraina drabbas av sin största korruptionshärva på åratal när en affär på 100 miljoner dollar kopplas till presidentens närmaste krets. Ukraina befinner sig mitt i sin största inrikespolitiska prövning sedan 2019. En omfattande korruptionsutredning, med misstänkta kickbacks på omkring 100 miljoner dollar kopplade till landets kärnkraftssektor, har utlöst en kris som når hela vägen in …
Utsläppen rusar: 2025 blir det värsta året någonsin
Globala utsläpp stiger till historiska nivåer när världen misslyckas bromsa fossilberoendet. Världen passerar ännu en mörk milstolpe. Enligt den nya rapporten Global Carbon Budget 2025 väntas de fossila koldioxidutsläppen stiga till 38,1 miljarder ton i år, en ökning på 1,1 procent och den högsta nivån som någonsin uppmätts. För investerare och beslutsfattare är utvecklingen både …
Buffett överraskar: Tar jättepost i oväntat bolag
Warren Buffett gör en ovanlig tech-satsning när Berkshire Hathaway kliver in med en jätteposition i en av de stora techjättarna – trots årtionden av tvekan. Warren Buffett är känd för sin långsiktighet, sin disciplin och sitt motstånd mot att rusa in i teknologibolag han inte fullt ut förstår. Därför väckte det stor uppmärksamhet när Berkshire …