Chockbeskedet: Tim Cook kliver ner från tronen

Tim Cook väntas lämna Apple under nästa år. En epok går i graven. (Foto: Juliana Yamada/AP/TT)
Tim Cook väntas lämna Apple under nästa år. En epok går i graven. (Foto: Juliana Yamada/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 16 nov. 2025Publicerad: 16 nov. 2025

Apple står inför ett skifte i toppen, där samtalen om framtiden nu blir allt mer intensiva bakom kulisserna.

Det händer något i Cupertino. Det som tidigare bara skymtats i periferin verkar nu ta form: Apple förbereder sig på ett ledarskifte.

Efter över ett decennium vid rodret väntas Tim Cook snart lämna över ansvaret för företaget som blivit en symbol för modern teknik, men också en fortsättning på arvet efter Steve Jobs.

Enligt personer med god insyn har Apples styrelse under senare tid växlat upp arbetet med att välja Cooks efterträdare, skriver Financial Times.

Det är ingen dramatik i det hela, säger de, snarare en naturlig fas i ett stort företag där planering sedan länge är en rutin – särskilt när ledaren nyligen fyllt 65 år och företaget hunnit växa till ett värde runt 4 biljoner dollar, motsvarande ungefär 43 biljoner kronor.

En möjlig arvtagare kliver fram

Den som oftast nämns i kulisserna är John Ternus, ansvarig för hårdvaruutvecklingen. Han har arbetat länge i skuggan av både Cook och tidigare hårdvaruchefer och anses internt vara en självklar kandidat. Officiellt är inget beslutat, men flera personer beskriver att just Ternus har styrelsens förtroende.

Att valet ser ut att landa på en intern kraft ligger i linje med hur saker gjorts förr. Apple har i decennier vårdat en kultur där kontinuitet är en styrka.

Cook själv har vid flera tillfällen sagt att bolagets successionsplaner är genomarbetade in i minsta detalj, något som ekar av hur Jobs förde över stafettpinnen till just honom.

Väntan på rätt ögonblick

Trots att förberedelserna tilltagit är det inte troligt att Apple offentliggör något innan nästa kvartalsrapport i slutet av januari.

Det är den period där försäljningen av iPhone traditionellt drar in mest, och att ändra toppskiktet mitt i den fasen vore motsatsen till det lugn bolaget brukar eftersträva.

Skulle ett besked komma tidigt nästa år får den nya ledningen tid att sätta sig innan två av Apples viktigaste återkommande händelser: utvecklarkonferensen i juni och höstens lansering av nästa iPhone-generation.

Personer nära processen betonar dock att tidpunkten kan ändras – Apple är inte känt för hastiga ryck, och det verkar inte bli annorlunda nu.

En epok som rundas av

Cook tog över 2011, bara månader innan Jobs gick bort. Under hans tid har Apple utvecklats från en teknikpionjär med stark identitet till ett globalt industrifäste.

Värderingen har ökat från cirka 350 miljarder dollar (ungefär 3,8 biljoner kronor) till dagens nivåer, och även om aktien legat nära rekordnivåer har den inte rört sig lika snabbt som vissa av konkurrenterna inom artificiell intelligens.

Året har dessutom präglats av flera förändringar i toppen. Ekonomichefen Luca Maestri har klivit åt sidan och operativchefen Jeff Williams, länge betraktad som en av Cooks närmaste, har meddelat sin avgång. Det gör successionsfrågan än mer central.

Framtiden enligt gamla ideal

Skulle Ternus ta över blir det en återgång till något som länge varit Apples hjärta: hårdvaran. I tider när bolaget letar efter nästa produktkategori kan det ses som att man återknyter till en äldre tradition, där tekniken i handen stod i centrum och inte abstrakta tjänster eller algoritmer.

Cook själv säger att han fortfarande trivs och ser sin tid på Apple som en naturlig del av livet. Samtidigt ligger planerna redo – och oavsett när beskedet kommer är känslan att en epok rundas av, på det där stillsamma och metodiska sätt som alltid varit Apples signum.

ApplePensionTim Cook
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

