Dagens PS
Dagensps.se
Digitalisering & AI

Jätteföretaget i kris: Projekt tappar sin frontfigur

Fler nyckelpersoner från Apple lämnar för Meta. (Foto: Juliana Yamada/AP/TT och LinkedIn)
Fler nyckelpersoner från Apple lämnar för Meta. (Foto: Juliana Yamada/AP/TT och LinkedIn)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Den interna oron växer hos teknikjätten i Kalifornien när en av nyckelpersonerna bakom deras stora AI-satsning nu väljer att lämna.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Flytten till en rivaliserande plattform skapar frågetecken inför den viktiga lanseringen av en efterlängtad funktion som ska modernisera bolagets röstassistent.

Talangflykt skapar osäkerhet i Silicon Valley

Apple har tappat ännu en ledande profil inom sin division för artificiell intelligens (AI). Ke Yang, som lett arbetet med att utveckla Apples AI-drivna sökfunktion, är den senaste i raden av högt uppsatta medarbetare som lämnar företaget för konkurrenten Meta Platforms, skriver TechCrunch.

Avhoppet ses som ytterligare ett tecken på den intensiva talangjakt som pågår i Silicon Valley, där teknikföretagen tävlar om att knyta till sig de främsta experterna inom AI-området.

Mark Zuckerbergs Meta har aggressivt rekryterat från Apples AI-team och har bland annat tidigare anställt Ruoming Pang, som var Apples förra chef för AI-modeller, till sin nya forskningsgrupp “Superintelligence Labs”.

Teknikjätten visar upp mobilen som har ögon i nacken

Teknikjätten Honor har nu presenterat en spektakulär mobil som lovar att förändra synen på smarta telefoner. Konceptet, som kallas “Robot Phone”, har en

Totalt har ett dussintal medlemmar från Apples AI- och maskininlärningsteam lämnat bolaget under det senaste året, och flera av dem har gått till Meta.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Nyckelroll i Siri-förbättring lämnar omgående

Yang utsågs nyligen, för bara några veckor sedan, till att leda gruppen Answers, Knowledge, and Information (AKI). Denna grupp är central för Apples pågående arbete med att kraftigt förbättra röstassistenten Siri.

ANNONS

Målet är att låta Siri hämta information från webben, likt populära AI-tjänster som ChatGPT, Perplexity och Google.

Den nya Siri-funktionen är planerad att lanseras i mars och förväntas även kunna utnyttja användarens personliga data för att hantera mer komplexa uppgifter. Yang ansågs vara den mest framträdande chefen som arbetade med detta nya initiativ.

Tidigare har även Robby Walker, en annan mångårig Apple-chef som lett AKI-gruppen, lämnat bolaget. I och med Yangs exit flyttas nu AKI-teamet under Benoit Dupin, en ställföreträdare till Apples AI-chef John Giannandrea.

Jätten slår till – byter ut sökrutan till ai

Ett stort teknikbolag kastar om spelreglerna för webbsökningar genom att integrera ai direkt i sin populära webbläsare. En stor aktör inom teknikvärlden

Kampen om AI-experterna

Externa rapporter pekar på att Metas rekryteringsstrategi ofta innefattar “aggressiva bud” med löner som uppgår till miljonbelopp i amerikanska dollar, vilket motsvarar mångmiljonbelopp i svenska kronor.

Flera av de kvarvarande medlemmarna i Apples AI-team förväntar sig att fler kollegor kommer att lämna bolaget de närmaste månaderna.

Medan Meta aktivt söker utmana rivaler som OpenAI och Anthropic, fortsätter talangförlusterna för Apple. Detta sker i en tid då företaget har stor press på sig att hinna ikapp sina konkurrenter inom den snabbt växande AI-sektorn.

Vd:n avslöjar: Vuxeninnehåll nu ok i ChatGPT

OpenAI lättar på restriktionerna. Snart får veriferade vuxna ha mer öppna, erotiska samtal med ChatGPT. Balansgången är svår. Beslutet, som träder i kraft
ANNONS

Missa inte:

Trots tuffare EU-krav: nya laddhybrider slipper skattesmäll. E55

Varning för bluff-SMS som ser ut att komma från Swish. News 55

Miljardsatsningen i Europa: Apple säkrar 650 megawatt. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIAppleArtificiell intelligensMeta
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS