Den interna oron växer hos teknikjätten i Kalifornien när en av nyckelpersonerna bakom deras stora AI-satsning nu väljer att lämna.
Jätteföretaget i kris: Projekt tappar sin frontfigur
Flytten till en rivaliserande plattform skapar frågetecken inför den viktiga lanseringen av en efterlängtad funktion som ska modernisera bolagets röstassistent.
Talangflykt skapar osäkerhet i Silicon Valley
Apple har tappat ännu en ledande profil inom sin division för artificiell intelligens (AI). Ke Yang, som lett arbetet med att utveckla Apples AI-drivna sökfunktion, är den senaste i raden av högt uppsatta medarbetare som lämnar företaget för konkurrenten Meta Platforms, skriver TechCrunch.
Avhoppet ses som ytterligare ett tecken på den intensiva talangjakt som pågår i Silicon Valley, där teknikföretagen tävlar om att knyta till sig de främsta experterna inom AI-området.
Mark Zuckerbergs Meta har aggressivt rekryterat från Apples AI-team och har bland annat tidigare anställt Ruoming Pang, som var Apples förra chef för AI-modeller, till sin nya forskningsgrupp “Superintelligence Labs”.
Teknikjätten visar upp mobilen som har ögon i nacken
Teknikjätten Honor har nu presenterat en spektakulär mobil som lovar att förändra synen på smarta telefoner. Konceptet, som kallas “Robot Phone”, har en
Totalt har ett dussintal medlemmar från Apples AI- och maskininlärningsteam lämnat bolaget under det senaste året, och flera av dem har gått till Meta.
Nyckelroll i Siri-förbättring lämnar omgående
Yang utsågs nyligen, för bara några veckor sedan, till att leda gruppen Answers, Knowledge, and Information (AKI). Denna grupp är central för Apples pågående arbete med att kraftigt förbättra röstassistenten Siri.
Målet är att låta Siri hämta information från webben, likt populära AI-tjänster som ChatGPT, Perplexity och Google.
Den nya Siri-funktionen är planerad att lanseras i mars och förväntas även kunna utnyttja användarens personliga data för att hantera mer komplexa uppgifter. Yang ansågs vara den mest framträdande chefen som arbetade med detta nya initiativ.
Tidigare har även Robby Walker, en annan mångårig Apple-chef som lett AKI-gruppen, lämnat bolaget. I och med Yangs exit flyttas nu AKI-teamet under Benoit Dupin, en ställföreträdare till Apples AI-chef John Giannandrea.
Kampen om AI-experterna
Externa rapporter pekar på att Metas rekryteringsstrategi ofta innefattar “aggressiva bud” med löner som uppgår till miljonbelopp i amerikanska dollar, vilket motsvarar mångmiljonbelopp i svenska kronor.
Flera av de kvarvarande medlemmarna i Apples AI-team förväntar sig att fler kollegor kommer att lämna bolaget de närmaste månaderna.
Medan Meta aktivt söker utmana rivaler som OpenAI och Anthropic, fortsätter talangförlusterna för Apple. Detta sker i en tid då företaget har stor press på sig att hinna ikapp sina konkurrenter inom den snabbt växande AI-sektorn.
