Jätteföretaget i kris: Projekt tappar sin frontfigur

Flytten till en rivaliserande plattform skapar frågetecken inför den viktiga lanseringen av en efterlängtad funktion som ska modernisera bolagets röstassistent.

Talangflykt skapar osäkerhet i Silicon Valley

Apple har tappat ännu en ledande profil inom sin division för artificiell intelligens (AI). Ke Yang, som lett arbetet med att utveckla Apples AI-drivna sökfunktion, är den senaste i raden av högt uppsatta medarbetare som lämnar företaget för konkurrenten Meta Platforms, skriver TechCrunch.

Avhoppet ses som ytterligare ett tecken på den intensiva talangjakt som pågår i Silicon Valley, där teknikföretagen tävlar om att knyta till sig de främsta experterna inom AI-området.

Mark Zuckerbergs Meta har aggressivt rekryterat från Apples AI-team och har bland annat tidigare anställt Ruoming Pang, som var Apples förra chef för AI-modeller, till sin nya forskningsgrupp “Superintelligence Labs”.

Totalt har ett dussintal medlemmar från Apples AI- och maskininlärningsteam lämnat bolaget under det senaste året, och flera av dem har gått till Meta.