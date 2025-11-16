Apple avslöjade: Ska betala 634 miljoner dollar för patentintrång

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

En federal jury i Kalifornien har fällt en dom som skakar om både teknik- och medicinindustrin.

Apple tvingas betala 634 miljoner dollar till medicinteknikbolaget Masimo efter att ha ansetts göra intrång på ett patent kopplat till blodsyremätningsteknik.

Domen markerar ännu ett kapitel i en lång och bitter rättsstrid om centrala innovationer inom hälsomätning. Det skriver Reuters.

Patentstrid som växer i omfattning

Konflikten mellan Apple och Masimo har pågått i flera år och kretsar kring pulse oximetry, en optisk metod för att mäta blodets syremättnad.

Masimo hävdar att Apple både kopierat dess teknik och rekryterat nyckelpersoner, däribland företagets medicinsk chef, för att påskynda utvecklingen av Apple Watch.

När domen föll var Masimo tydligt nöjda med utfallet.

“Detta är en betydande seger i våra pågående ansträngningar att skydda våra innovationer och vår immateriella egendom,” sade företaget i ett uttalande. “Vi förblir fast beslutna att försvara våra IP-rättigheter framöver.”

Apple avfärdade samtidigt domen och meddelade att man kommer att överklaga.

