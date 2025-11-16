En federal jury slår fast att Apple olagligt utnyttjat medicinteknik – och nu väntar en rekordstor nota.
Apple avslöjade: Ska betala 634 miljoner dollar för patentintrång
En federal jury i Kalifornien har fällt en dom som skakar om både teknik- och medicinindustrin.
Apple tvingas betala 634 miljoner dollar till medicinteknikbolaget Masimo efter att ha ansetts göra intrång på ett patent kopplat till blodsyremätningsteknik.
Domen markerar ännu ett kapitel i en lång och bitter rättsstrid om centrala innovationer inom hälsomätning. Det skriver Reuters.
Patentstrid som växer i omfattning
Konflikten mellan Apple och Masimo har pågått i flera år och kretsar kring pulse oximetry, en optisk metod för att mäta blodets syremättnad.
Masimo hävdar att Apple både kopierat dess teknik och rekryterat nyckelpersoner, däribland företagets medicinsk chef, för att påskynda utvecklingen av Apple Watch.
När domen föll var Masimo tydligt nöjda med utfallet.
“Detta är en betydande seger i våra pågående ansträngningar att skydda våra innovationer och vår immateriella egendom,” sade företaget i ett uttalande. “Vi förblir fast beslutna att försvara våra IP-rättigheter framöver.”
Apple avfärdade samtidigt domen och meddelade att man kommer att överklaga.
Importförbud och tekniska omvägar för Apple
Redan tidigare har tvisten lett till stora konsekvenser för Apple.
Den amerikanska handelskommissionen beslutade 2023 att stoppa importen av Apple Watch-modeller med blodsyremätning, vilket resulterade i att funktionen försvann från klockorna på den amerikanska marknaden.
I augusti försökte iPhone-tillverkaren gå runt beslutet genom att lansera en ny lösning där syremätningen sker via den anslutna iPhonen i stället för direkt i klockan.
Masimo svarade genom att stämma amerikanska tullen för att ha godkänt importen av dessa nya modeller.
Två teknikjättar i intensifierad dragkamp
Striden har även fått en spegelvänd dimension.
Techjätten har i sin tur stämt Masimo för designintrång, men utfallet blev en symbolisk seger: en jury tilldelade Apple minimibeloppet 250 dollar.
Med tanke på funktionens betydelse för Apples hälsosatsningar, och Masimos ambition att försvara sin position i en snabbt växande marknad, är det tydligt att konflikten långtifrån är över.
Tvärtom kan dagens dom bli startskottet för en ännu hårdare kraftmätning om kontrollen över framtidens medicintekniska innovationer.
