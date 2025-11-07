Apple kan tjäna 133 miljarder dollar om året på "mänskliga" robotar

Enligt investmentbanken Morgan Stanley kan den globala marknaden för humanoida robotar växa explosionsartat under de kommande två decennierna.

Dessa robotar ska ha mänskliga drag och vara utrustade med armar och ben samt artificiell intelligens.

Morgan Stanleys analytiker uppskattar att marknaden kan nå 5 000 miljarder dollar till år 2050, där Apple antas ta en marknadsandel på omkring 9 procent redan 2040. Det skulle innebära årliga intäkter på motsvarande cirka 1 450 miljarder kronor för Apple.

Morgan Stanley menar att Apple har en unik position att ta sig in i den nya marknaden. Tack vare företagets starka ekosystem, egenutvecklade chip, designkompetens och lojala användarbas.

Ett nytt ben för framtiden

Apple har redan investerat i robotik och AI på flera fronter. Enligt AppleInsider har bolaget sökt flera patent relaterade till rörliga assistenter och automatisering för robotar. Dock har inga konkreta produkter presenterats ännu.

Snart kanske du kan ta en fika med en av Apples robotar. (Foto:

Frank Augstein/AP/TT)

Men enligt Morgan Stanley kan humanoida robotar bli Apples nästa stora plattform. Det kan bli företagets nästa kassako efter innovationer som iPhone, Apple Watch och Vision Pro.