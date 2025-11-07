En ny rapport från Morgan Stanley förutspår att Apple kan dra in över 133 miljarder dollar årligen på humanoida robotar redan år 2040. En kassako som kan mäta sig med iPhone.
Apple kan tjäna 133 miljarder dollar om året på "mänskliga" robotar
Enligt investmentbanken Morgan Stanley kan den globala marknaden för humanoida robotar växa explosionsartat under de kommande två decennierna.
Dessa robotar ska ha mänskliga drag och vara utrustade med armar och ben samt artificiell intelligens.
Morgan Stanleys analytiker uppskattar att marknaden kan nå 5 000 miljarder dollar till år 2050, där Apple antas ta en marknadsandel på omkring 9 procent redan 2040. Det skulle innebära årliga intäkter på motsvarande cirka 1 450 miljarder kronor för Apple.
Morgan Stanley menar att Apple har en unik position att ta sig in i den nya marknaden. Tack vare företagets starka ekosystem, egenutvecklade chip, designkompetens och lojala användarbas.
Missa inte: Din egen hem-robot snart här – Norge och Kina storsatsar
Ett nytt ben för framtiden
Apple har redan investerat i robotik och AI på flera fronter. Enligt AppleInsider har bolaget sökt flera patent relaterade till rörliga assistenter och automatisering för robotar. Dock har inga konkreta produkter presenterats ännu.
Men enligt Morgan Stanley kan humanoida robotar bli Apples nästa stora plattform. Det kan bli företagets nästa kassako efter innovationer som iPhone, Apple Watch och Vision Pro.
En bit kvar för framtidens robotar
Samtidigt betonar Morgan Stanley att prognosen bygger på optimistiska antaganden. Den storskaliga användningen av humanoida robotar väntas inte ta fart förrän mot slutet av 2030-talet, när tekniken blivit billigare och mer tillgänglig.
I en analys av Adam Jonas och Sheng Zhong från investmentbanken kan “embodied AI”, det vill säga artificiell intelligens i fysisk form, bli ett lika stort teknikskifte som datorn och smartphones.
Flera bolag, däribland Tesla, Boston Dynamics och kinesiska Xiaomi, utvecklar redan egna “mänskliga” robotar, vilket sätter press på Apple att positionera sig tidigt.
Om utvecklingen går som förutspått kan Apples framtida robotsatsning bli minst lika omvälvande som lanseringen av iPhone.
Läs även: Kinas robotar skrämmer västerländska industritoppar
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
