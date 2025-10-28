Dagens PS
Apple spränger historisk gräns – går med i exklusiv klubb

Tim Cook, vd för Apple som nu gått med i en exklusiv börsklubb. (Foto: Kin Cheung/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

Apple har nått en historisk milstolpe genom att bli det tredje företaget någonsin att uppnå en marknadsvärdering på 4 biljoner dollar.

Aktien steg över tröskeln under tisdagsmorgonen då handeln öppnade i New York, vilket placerar techgiganten i ett exklusivt sällskap tillsammans med Microsoft och Nvidia.

Apples aktiekurs stigit med 28 procent under de senaste sex månaderna, trots tidigare farhågor om att företaget skulle ligga efter inom artificiell intelligens, skriver Financial Times.

Apple rekordstänger efter Iphone 17-succé 

Apple-aktien avslutade måndagens handel på Wall Street till kursen 262,24 dollar – en uppgång med nästan 4 procent, vilket är nytt rekord.

Lyft av senaste modellen av Iphone

Den starka starten för den senaste iPhone-modellen har återuppbyggt förtroendet för företaget. Smartphonens största omdesign på flera år har fått fler lojala kunder att uppgradera än vad analytiker ursprungligen förväntat sig.

Iphone 17 lyfter Apple.(Foto: AP Photo/Godofredo A. Vásquez) LA219

Investing.com rapporterar att Apple-aktien nådde ett all-time high på 269,75 dollar, med en årlig uppgång på 15,32 procent. Företaget har nu en marknadsvärdering på 3,9 biljoner dollar och uppvisar intäkter på 408,62 miljarder dollar med ett P/E-tal på 40,6.

Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Stark iPhone-försäljning ger momentum åt Apple

Just iPhone-försäljningen är den kanske viktigaste indikatorn för Apples utveckling, eftersom produkten står för ungefär hälften av företagets totala försäljning.

Marknadsundersökningsföretaget Counterpoint rapporterar att försäljningen av iPhone 17, Apples senaste modell, överträffade iPhone 16 i försäljning. Den ökade med 14 procent under de första 10 dagarna på den amerikanska och kinesiska marknaden.

I sitt tredje räkenskapsår (avslutat 28 juni) ökade iPhone-försäljningen med 13 procent jämfört med föregående år, skriver Motley Fool.

Den nya iPhone Air, som är den tunnaste smartphonen på marknaden men med färre funktioner, har dock haft ett mer dämpat mottagande.

Tjänsteverksamheten växer

Financial Times rapporterar att Apples högst lönsamma tjänsteverksamhet förväntas överskrida 100 miljarder dollar i årliga intäkter på torsdag. Det är då företaget presenterar sina senaste resultat på torsdag.

Samtidigt betoner analytiker att prenumerationstjänster är en återkommande intäktskälla med högre marginaler, vilket ger Apple tillförlitliga månatliga betalningar.

Trots att aktien handlas till 29 gånger nästa års förväntade vinst anser Motley Fool att värderingen är rimlig för långsiktiga investerare. Företagets ekosystem av sammankopplade produkter och lojala kundbas ger en konkurrensfördel som fortsätter att locka investerare.

Johan Colliander
