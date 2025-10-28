Apple spränger historisk gräns – går med i exklusiv klubb

Aktien steg över tröskeln under tisdagsmorgonen då handeln öppnade i New York, vilket placerar techgiganten i ett exklusivt sällskap tillsammans med Microsoft och Nvidia.

Apples aktiekurs stigit med 28 procent under de senaste sex månaderna, trots tidigare farhågor om att företaget skulle ligga efter inom artificiell intelligens, skriver Financial Times.

Lyft av senaste modellen av Iphone

Den starka starten för den senaste iPhone-modellen har återuppbyggt förtroendet för företaget. Smartphonens största omdesign på flera år har fått fler lojala kunder att uppgradera än vad analytiker ursprungligen förväntat sig.

Iphone 17 lyfter Apple.(Foto: AP Photo/Godofredo A. Vásquez) LA219

Investing.com rapporterar att Apple-aktien nådde ett all-time high på 269,75 dollar, med en årlig uppgång på 15,32 procent. Företaget har nu en marknadsvärdering på 3,9 biljoner dollar och uppvisar intäkter på 408,62 miljarder dollar med ett P/E-tal på 40,6.