Apple har nått en historisk milstolpe genom att bli det tredje företaget någonsin att uppnå en marknadsvärdering på 4 biljoner dollar.
Apple spränger historisk gräns – går med i exklusiv klubb
Aktien steg över tröskeln under tisdagsmorgonen då handeln öppnade i New York, vilket placerar techgiganten i ett exklusivt sällskap tillsammans med Microsoft och Nvidia.
Apples aktiekurs stigit med 28 procent under de senaste sex månaderna, trots tidigare farhågor om att företaget skulle ligga efter inom artificiell intelligens, skriver Financial Times.
Apple rekordstänger efter Iphone 17-succé
Apple-aktien avslutade måndagens handel på Wall Street till kursen 262,24 dollar – en uppgång med nästan 4 procent, vilket är nytt rekord. Det rapporterar
Lyft av senaste modellen av Iphone
Den starka starten för den senaste iPhone-modellen har återuppbyggt förtroendet för företaget. Smartphonens största omdesign på flera år har fått fler lojala kunder att uppgradera än vad analytiker ursprungligen förväntat sig.
Investing.com rapporterar att Apple-aktien nådde ett all-time high på 269,75 dollar, med en årlig uppgång på 15,32 procent. Företaget har nu en marknadsvärdering på 3,9 biljoner dollar och uppvisar intäkter på 408,62 miljarder dollar med ett P/E-tal på 40,6.
Senaste nytt
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Stark iPhone-försäljning ger momentum åt Apple
Just iPhone-försäljningen är den kanske viktigaste indikatorn för Apples utveckling, eftersom produkten står för ungefär hälften av företagets totala försäljning.
Läs även:
Magnificent Seven tappar greppet – resten hinner ikapp. Dagens PS
Marknadsundersökningsföretaget Counterpoint rapporterar att försäljningen av iPhone 17, Apples senaste modell, överträffade iPhone 16 i försäljning. Den ökade med 14 procent under de första 10 dagarna på den amerikanska och kinesiska marknaden.
I sitt tredje räkenskapsår (avslutat 28 juni) ökade iPhone-försäljningen med 13 procent jämfört med föregående år, skriver Motley Fool.
Den nya iPhone Air, som är den tunnaste smartphonen på marknaden men med färre funktioner, har dock haft ett mer dämpat mottagande.
Tjänsteverksamheten växer
Financial Times rapporterar att Apples högst lönsamma tjänsteverksamhet förväntas överskrida 100 miljarder dollar i årliga intäkter på torsdag. Det är då företaget presenterar sina senaste resultat på torsdag.
Missa inte:
Miljardsatsningen i Europa: Apple säkrar 650 megawatt. Realtid
Samtidigt betoner analytiker att prenumerationstjänster är en återkommande intäktskälla med högre marginaler, vilket ger Apple tillförlitliga månatliga betalningar.
Trots att aktien handlas till 29 gånger nästa års förväntade vinst anser Motley Fool att värderingen är rimlig för långsiktiga investerare. Företagets ekosystem av sammankopplade produkter och lojala kundbas ger en konkurrensfördel som fortsätter att locka investerare.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
