Nya uppgifter pekar på att Apple kan bryta sitt klassiska lanseringsmönster och skjuta upp vanliga Iphone 18 till 2027.
Apple kan skrota Iphone 18 redan i år
Apple ser ut att stå inför en av sina största förändringar på många år.
Enligt flera nya rapporter kommer bolaget inte att lansera standardmodellen av Iphone 18 under hösten 2026 som väntat.
I stället uppges Apple planera att skjuta upp modellen till våren 2027 samtidigt som fokus riktas mot nya premiumtelefoner och den första vikbara Iphone modellen.
Uppgifterna har väckt stor uppmärksamhet i teknikvärlden eftersom Apple i princip följt samma årliga Iphone schema sedan starten.
Förändringen kring Iphone 18 kommer samtidigt som Apple redan börjat justera sitt formspråk och sin produktpositionering.
Tidigare i år rapporterades att bolaget skrotar en av sina mest populära Iphone färger inför nästa generation och i stället satsar på mörkare och mer exklusiva nyanser.
Apple vill förändra marknaden
Enligt läckor från kinesiska teknikbedömare handlar förändringen om en medveten strategi från Apple.
Bolaget vill enligt uppgifterna förlänga försäljningen av Iphone 17 serien och samtidigt minska pressen på produktionen genom att sprida ut lanseringarna över året.
En källa beskriver förändringen som “en mycket smart marknadsanpassning”.
Strategin skulle också kunna hjälpa Apple att hålla uppe försäljningen i ett läge där smartphonemarknaden blivit betydligt tuffare än tidigare.
Samtidigt pekar flera analytiker på att Apple nu satsar allt mer på dyrare modeller med högre marginaler.
Vikbar Iphone kan ta platsen
Bakom förändringen finns också spekulationer om att Apple vill ge mer utrymme åt sin kommande vikbara Iphone som väntas bli en av bolagets största produktlanseringar på flera år.
Flera rapporter pekar på att modellen kan få namnet Iphone Ultra och presenteras redan i höst.
Om Apple samtidigt skulle släppa hela Iphone 18 serien riskerar konkurrensen mellan modellerna att bli för stor.
Genom att skjuta upp standardversionen kan bolaget skapa större uppmärksamhet kring de mest avancerade modellerna.
Oro kring produktion och komponenter
Samtidigt fortsätter den globala teknikindustrin att brottas med osäkerhet kring produktion, komponentkostnader och leveranskedjor.
Enligt uppgifter arbetar Apple också med att hålla nere produktionskostnaderna för nästa generation Iphone modeller.
Flera analytiker tror dessutom att den uppskjutna Iphone 18 modellen kan få enklare komponenter än dagens toppmodeller.
Trots förändringarna fortsätter Iphone dominera försäljningslistorna globalt. Under första kvartalet 2026 var Iphone 17 världens mest sålda smartphone enligt Counterpoint Research.
För Apple handlar nästa steg därför inte bara om nya produkter utan också om hur bolaget ska fortsätta växa på en allt mer pressad mobilmarknad.
