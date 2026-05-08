Apple kan skrota Iphone 18 redan i år

I stället uppges Apple planera att skjuta upp modellen till våren 2027 samtidigt som fokus riktas mot nya premiumtelefoner och den första vikbara Iphone modellen.

Uppgifterna har väckt stor uppmärksamhet i teknikvärlden eftersom Apple i princip följt samma årliga Iphone schema sedan starten.

Förändringen kring Iphone 18 kommer samtidigt som Apple redan börjat justera sitt formspråk och sin produktpositionering.

Tidigare i år rapporterades att bolaget skrotar en av sina mest populära Iphone färger inför nästa generation och i stället satsar på mörkare och mer exklusiva nyanser.

Apple vill förändra marknaden

Enligt läckor från kinesiska teknikbedömare handlar förändringen om en medveten strategi från Apple.

Bolaget vill enligt uppgifterna förlänga försäljningen av Iphone 17 serien och samtidigt minska pressen på produktionen genom att sprida ut lanseringarna över året.

En källa beskriver förändringen som “en mycket smart marknadsanpassning”.

Strategin skulle också kunna hjälpa Apple att hålla uppe försäljningen i ett läge där smartphonemarknaden blivit betydligt tuffare än tidigare.

Samtidigt pekar flera analytiker på att Apple nu satsar allt mer på dyrare modeller med högre marginaler.