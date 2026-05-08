Global hackerattack mot universitet – data läckt

Flera lärosäten har drabbats av en global hackerattack under veckan.
Det är företaget Instructure, som levererar lärplattformen Canvas, som utsatts. Integritetsskyddsmyndigheten har mottagit anmälningar från fler än 40 lärosäten, enligt TV4 Nyheterna. Fler länder, som USA och Danmark, har också drabbats.
I torsdags kväll möttes användare vid Uppsala universitet och Köpenhamns universitet av ett meddelande från hackergruppen Shiny Hunters som hotade att läcka data om inte en överenskommelse nås med skolorna eller företaget.
På fredagsmorgonen bekräftar Uppsala universitetet att data läckt. Enligt Katarina Adenmark, tillförordnad enhetschef vid it-avdelningen, handlar det om namn och e-postadresser.
”Jag kan inte påminna mig om att något på den här skalan har hänt tidigare”, säger hon till UNT.