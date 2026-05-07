Grannar: Musks raketer förstör våra hus

Två separata grupptalan har lämnats in i Cameron County och McLennan County, där SpaceX driver Starbase respektive testanläggningen i McGregor.

Menar att det orsakar skador

Bakom stämningarna står samma advokatteam, som hävdar att SpaceX varit vårdslöst genom att inte tillräckligt utreda riskerna kring uppskjutningar och motortester av raketen Starship.

Enligt anmälningarna ska kraftiga vibrationer, buller och tryckvågor från testerna ha lett till spruckna väggar, skadade tak och krossade fönster hos boende i området, skriver Futurism.

I stämningsansökningarna beskrivs hur husens konstruktioner successivt skadas av återkommande rakettester.

Advokaterna hävdar att fastigheter utsatts för långvariga akustiska och seismiska påfrestningar som påverkat byggnadernas strukturella hållfasthet.