När SpaceX skjuter upp sina raketer följs det noga av många människor. Men de som bor i närheten har fått nog.
Grannar: Musks raketer förstör våra hus
SpaceX, Elon Musks rymdbolag, står inför världens största börsintroduktion genom tiderna, men man behöver försvara sig mot kritiker.
Flera hundra invånare i Texas stämmer nu bolaget för att ha orsakat omfattande skador på bostäder i närheten av företagets raketanläggningar.
Två separata grupptalan har lämnats in i Cameron County och McLennan County, där SpaceX driver Starbase respektive testanläggningen i McGregor.
Menar att det orsakar skador
Bakom stämningarna står samma advokatteam, som hävdar att SpaceX varit vårdslöst genom att inte tillräckligt utreda riskerna kring uppskjutningar och motortester av raketen Starship.
Enligt anmälningarna ska kraftiga vibrationer, buller och tryckvågor från testerna ha lett till spruckna väggar, skadade tak och krossade fönster hos boende i området, skriver Futurism.
I stämningsansökningarna beskrivs hur husens konstruktioner successivt skadas av återkommande rakettester.
Advokaterna hävdar att fastigheter utsatts för långvariga akustiska och seismiska påfrestningar som påverkat byggnadernas strukturella hållfasthet.
Flera kontroverser sedan tidigare
Konflikten är den senaste i raden av kontroverser kring Starship-programmet, som är centralt för Elon Musks planer på framtida Marsresor och samtidigt spelar en viktig roll i Nasa:s Artemis-program för bemannade månlandningar.
Sedan den första Starship-uppskjutningen i april 2023 har raketen genomfört elva testflygningar. Flera av dem har slutat med explosioner eller haverier.
Den första uppskjutningen fick särskilt hård kritik eftersom uppskjutningsplattformen saknade vissa ljud- och tryckdämpande system som normalt används för raketer i den storleksklassen.
Vill ha nya mätningar
Plattformen förstördes delvis under uppskjutningen.
Starship är i dag världens mest kraftfulla raketsystem och genererar enligt stämningarna betydligt större tryck och ljudnivåer än både Saturn V-raketen och Nasa:s nya Space Launch System.
De missnöjda grannarna menar också att SpaceX använder föråldrade modeller för att bedöma buller- och vibrationspåverkan från raketmotorerna.
Känsligt läge
Processerna kommer vid ett känsligt läge för SpaceX just på grund av den enorma börsnoteringen.
Samtidigt arbetar företaget under hård tidspress med att få Starship redo för Nasa:s planerade månuppdrag Artemis IV, som tidigast väntas genomföras 2028.
Det är ännu oklart vilka ekonomiska krav som riktas mot SpaceX eller hur stora de påstådda skadorna är totalt sett.
Läs mer: Premiumkortet rusar mot toppen – tack vare Gen Z. Realtid