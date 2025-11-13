En tysk domstol har fällt ChatGPT för att ha ”lärt sig” från tysk popmusik – nu kan hela AI-världen tvingas tänka om.
ChatGPT fälld i Tyskland – måste betala ersättning
En domstol i München har slagit fast att OpenAI:s ChatGPT har brutit mot tysk upphovsrättslag. Verktyget ska ha använt låttexter av kända artister för att träna sina språkmodeller – utan tillstånd, enligt The Guardian.
Musikrättsstriden som skakade AI-världen
Bakom stämningen står GEMA, den tyska organisationen som hanterar rättigheter för kompositörer och musikförlag.
Fallet väcktes redan i november 2024 och har nu lett till vad GEMA kallar ”Europas första vägledande AI-dom”.
Domstolen gav GEMA rätt i att ChatGPT hade ”lärt sig” från skyddade texter tillhörande några av Tysklands mest kända låtar.
Bland exemplen finns Herbert Grönemeyers klassiker Männer och Helene Fischers Atemlos durch die Nacht – en låt som blev nästan lika folkkär som VM-guldet 2014.
Senaste nytt
”Internet är ingen självplock”
GEMA:s vd Tobias Holzmüller beskrev beslutet som en seger för skaparna.
– I dag har vi satt en tydlig gräns: även AI-verktyg måste följa upphovsrättslagen. Internet är ingen självplock och mänskligt skapande är inga fria mallar, sade han i ett uttalande.
Domstolen beordrade OpenAI att betala ett icke angivet skadestånd till GEMA. Även om beloppet hålls hemligt lär det röra sig om en betydande summa – och ett symboliskt bakslag för hela AI-industrin.
OpenAI slår tillbaka – ”överväger nästa steg”
San Francisco-baserade OpenAI, grundat av bland andra Sam Altman och Elon Musk, meddelade att bolaget inte delar domstolens bedömning.
”Vi respekterar upphovsrätten och för samtal med många organisationer världen över om hur alla kan dra nytta av tekniken”, skriver företaget i ett uttalande.
OpenAI menar att deras modeller inte lagrar eller kopierar specifika verk, utan tränas på stora mängder tillgänglig data. Företaget hävdade även att det är användarna – inte företaget – som bär ansvaret för vad chatboten genererar. Det argumentet avfärdades dock av domstolen.
En dom med europeisk sprängkraft
Den tyska journalistföreningen kallade beslutet för ”en milstolpe för upphovsrätten”. Juristbyrån Raue, som företrädde GEMA, betonade att domen ger ny rättslig tydlighet för kreatörer och musikförlag i hela Europa.
Bedömare menar att utslaget kan få ringar på vattnet långt utanför Tyskland. Det kan bana väg för fler stämningar mot AI-företag som använder upphovsrättsskyddat material som träningsdata – utan att fråga först.
Nya tider för AI och musik
För musikskapare är domen ett efterlängtat erkännande. För AI-industrin är den en varningssignal: framtidens maskiner måste spela efter mänskliga regler.
Medan GEMA firar, funderar OpenAI på sitt nästa drag. En sak står dock klar – kampen mellan teknik och upphovsrätt har bara börjat.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
