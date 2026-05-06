Samsung kan ge äldre Galaxy mobiler gratis S26 funktioner

Bland nyheterna finns avancerade AI verktyg och den uppmärksammade kamerafunktionen Horizontal Lock som tidigare varit exklusiv för Galaxy S26. Det innebär att Samsung kan ge äldre modeller ett oväntat lyft samtidigt som konkurrensen inom premiumsegmentet hårdnar.

De nya Galaxy funktionerna kommer i ett läge där Samsung samtidigt visar rekordstarka resultat tack vare den globala AI boomen.

Bolagets senaste kvartalsrapport blev så stark att vinsten överträffade hela resultatet för fjolåret.

Ny kamerateknik kan nå äldre modeller

Horizontal Lock är en av de mest omtalade funktionerna i Galaxy S26 serien.

Tekniken stabiliserar video genom att låsa horisonten och skapa ett resultat som liknar inspelningar med en fysisk gimbal.

Funktionen gör det möjligt att spela in stabil video även under kraftiga rörelser och rotationer. Nu uppger representanter på Samsungs communityforum att bolaget arbetar med att bredda stödet till fler enheter.

“Vi förbereder just nu stöd för ett bredare urval av enheter”, uppges en moderator ha skrivit.

Samtidigt ska Samsung enligt uppgifterna presentera en uppdateringsplan längre fram.