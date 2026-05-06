Ny AI teknik och avancerade kameraverktyg kan snart rullas ut till äldre Samsung modeller genom kommande uppdateringar.
Samsung kan ge äldre Galaxy mobiler gratis S26 funktioner
Samsung ser ut att fortsätta sin offensiva AI strategi.
Nu tyder nya uppgifter på att flera funktioner från Galaxy S26 serien kan bli tillgängliga även för äldre Galaxy mobiler utan extra kostnad.
Bland nyheterna finns avancerade AI verktyg och den uppmärksammade kamerafunktionen Horizontal Lock som tidigare varit exklusiv för Galaxy S26. Det innebär att Samsung kan ge äldre modeller ett oväntat lyft samtidigt som konkurrensen inom premiumsegmentet hårdnar.
De nya Galaxy funktionerna kommer i ett läge där Samsung samtidigt visar rekordstarka resultat tack vare den globala AI boomen.
Bolagets senaste kvartalsrapport blev så stark att vinsten överträffade hela resultatet för fjolåret.
Ny kamerateknik kan nå äldre modeller
Horizontal Lock är en av de mest omtalade funktionerna i Galaxy S26 serien.
Tekniken stabiliserar video genom att låsa horisonten och skapa ett resultat som liknar inspelningar med en fysisk gimbal.
Funktionen gör det möjligt att spela in stabil video även under kraftiga rörelser och rotationer. Nu uppger representanter på Samsungs communityforum att bolaget arbetar med att bredda stödet till fler enheter.
“Vi förbereder just nu stöd för ett bredare urval av enheter”, uppges en moderator ha skrivit.
Samtidigt ska Samsung enligt uppgifterna presentera en uppdateringsplan längre fram.
AI blir allt viktigare för mobilmarknaden
Samsung har under de senaste åren gjort AI till en central del av sin mobilstrategi.
Med Galaxy AI försöker bolaget differentiera sig mot konkurrenter som Apple och Google. Flera AI funktioner från Galaxy S26 har redan börjat nå äldre modeller genom uppdateringen One UI 8.5.
Bland verktygen finns förbättrad ljudredigering, samtalsfiltrering och kreativa AI funktioner för bild och video.
Det visar hur mobilmarknaden snabbt förändras från hårdvara till mjukvara och AI tjänster.
Alla får inte tillgång
Samtidigt ser det ut som att Samsung sätter tydliga gränser för vilka mobiler som får de nya funktionerna.
Enligt uppgifterna är Galaxy S24 serien den äldsta generationen som väntas få tillgång till flera av de nya AI verktygen. Äldre modeller riskerar att hamna utanför.
Det kan bero på hårdvarubegränsningar men också på en tydlig strategi för att driva uppgraderingar till nyare AI anpassade mobiler. För användarna innebär utvecklingen att skillnaden mellan äldre och nya telefoner blir allt mer kopplad till AI funktioner snarare än traditionell prestanda.
Samsung signalerar därmed tydligt vart mobilmarknaden är på väg.
Framtidens viktigaste uppgraderingar handlar inte längre bara om snabbare processorer utan om intelligenta funktioner som förändrar hur mobilen används i vardagen.
