Bubblan som alla pratar om kan spricka snart

Experterna viftar redan med varningsflaggorna och har gjort det ett bra tag nu.

Lisa Shalett, investeringschef på Morgan Stanley Wealth Management, uppger att hon är ”mycket oroad” över marknadsvärderingarna som drivits upp av AI-boomen.

”I slutändan … kommer detta inte att bli vackert”, säger Shalett.

Varningarna kommer även från Per H. Börjesson som ofta kallad ”Sveriges Warren Buffett”. Han är känd för sin långsiktiga investeringsstrategi och sin skepsis mot övervärderade marknader.

Bubbelsamtalen sker även inom väggarna hos jättar som Internationella valutafonden och Bank of England.

När kommer bubblan spricka?

Experterna verkar överens – bubblan är här – och frågan är när den kommer att spricka?

Investerare har fram tills nu eldat på börserna genom tilltron att AI-racet kommer fortsätta obehindrat men techjättar som Meta visar nu tecken på att det redan har tagit stopp, där bolaget meddelar att man kommer att säga upp runt 600 anställda inom sin enhet för AI.

Att köpa aktier vid tillfälliga nedgångar har blivit en vanlig strategi hos många investerare på sistone enligt Financial Times, exempelvis under tullkriget mellan USA och Kina.