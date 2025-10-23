Det kommer allt fler varningar om bubblan som snart spricker. AI är på allas läppar, och har boostat upp börserna rejält, så frågan är hur kraftigt raset blir när det kommer en krasch.
Bubblan som alla pratar om kan spricka snart
Mest läst i kategorin
Fusionsdrömmen lever – bolag hävdar historiskt genombrott
Ett brittiskt bolag, First Light Fusion, säger sig ha tagit ett historiskt steg mot framtidens energikälla. Med en ny teknik kallad FLARE menar företaget att de har lagt grunden till världens första kommersiellt gångbara väg till fusionsenergi – en energiform som ofta beskrivs som både ren och nästan obegränsad. ”Detta är en avgörande stund, inte …
Din inloggning kan knäckas på en sekund – värsta fällorna
Svenskarnas digitala säkerhet är hotad. Många återanvänder lösenord – och experter varnar: Ditt kan knäckas på under en sekund. En stor andel av svenskarna tar onödiga risker med sin digitala säkerhet, enligt en ny undersökning. Nästan sex av tio använder samma lösenord för flera olika konton, en vana som kan få allvarliga konsekvenser om ett …
Futuristisk affärsjet – 300 sålda på ett bräde
Flygplan utan fönster låter som science fiction, men det är precis vad Otto Aerospace presenterat med sin nya affärsjet Phantom 3500. Nu har världens näst största företag inom delägarskap av flygplan, Flexjet, lagt en order på hela 300 exemplar – en affär som kan skriva om reglerna för privatflyget. Den eleganta, fönsterlösa designen är inte …
Mannen byggde spionprogram – blev själv attackerad av det
Apple skickade en hotnotis till en utvecklare som tidigare arbetade med övervakningsteknik, och varnade honom för en riktad attack med legosoldatsspionprogram mot hans iPhone. En utvecklare som tidigare arbetat med att ta fram övervakningsteknik för statliga hackverktyg hos företaget Trenchant fick i mars i år ett oväntat meddelande från Apple. Meddelandet, som dök upp på …
Mysteriet med flygkollisionen löst: Var det rymdskrot?
Den mystiska smällen mot ett United Airlines-plan förra veckan har lett till vilda spekulationer om orsaken, från rymdskrot till fåglar på hög höjd. Nu verkar gåtan med flight 1093 och dess skadade framruta vara löst, och svaret är betydligt mer jordnära än väntat. Ett väderballongföretag har nämligen bekräftat att det med all sannolikhet är en …
Experterna viftar redan med varningsflaggorna och har gjort det ett bra tag nu.
Lisa Shalett, investeringschef på Morgan Stanley Wealth Management, uppger att hon är ”mycket oroad” över marknadsvärderingarna som drivits upp av AI-boomen.
”I slutändan … kommer detta inte att bli vackert”, säger Shalett.
Varningarna kommer även från Per H. Börjesson som ofta kallad ”Sveriges Warren Buffett”. Han är känd för sin långsiktiga investeringsstrategi och sin skepsis mot övervärderade marknader.
Bubbelsamtalen sker även inom väggarna hos jättar som Internationella valutafonden och Bank of England.
När kommer bubblan spricka?
Experterna verkar överens – bubblan är här – och frågan är när den kommer att spricka?
Investerare har fram tills nu eldat på börserna genom tilltron att AI-racet kommer fortsätta obehindrat men techjättar som Meta visar nu tecken på att det redan har tagit stopp, där bolaget meddelar att man kommer att säga upp runt 600 anställda inom sin enhet för AI.
Att köpa aktier vid tillfälliga nedgångar har blivit en vanlig strategi hos många investerare på sistone enligt Financial Times, exempelvis under tullkriget mellan USA och Kina.
Senaste nytt
Den perfekta julklappen: Bo Kaspers på Göta Lejon och natt på Kung Carl
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Tilltro till centralbanker
Samtidigt finns det fortfarande en stor tilltro att centralbanker kommer att rädda situationen vid kriser, särskilt sedan finanskrisen 2008, vilket gör att investerare känner sig säkra när de placerar sina pengar.
Bubbelrisken innefattar även andra områden som fastigheter, krypto och andra alternativa investeringar, som samtliga visar tecken på övervärdering.
Bredare systemrisker
Det kan leda till bredare systemrisker – när många aktörer på marknaden följer samma mönster – och antar att centralbanker alltid ingriper snabbt.
Konkurserna hos amerikanska bildelstillverkaren First Brands och bilhandlaren Tricolor kan signalera bredare systemrisker för det finansiella systemet.
Bank of England-chefen Andrew Bailey pekar på att det kan röra sig om djupare problem, enligt Investing.com.
“Är dessa fall unika eller är de vad man kallar ’kanariefågeln i kolgruvan’? Med andra ord, berättar de något mer grundläggande för oss… Jag tror att det fortfarande är en mycket öppen fråga,” säger han.
Det ökar risken för en korrektion och att bubblan som alla pratar om till slut spricker.
Läs även:
Är AI-bubblan på väg att spricka? Dagens PS
Framtidens energi: AI blåser gasbubblan till oanade nivåer. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Swiss Made hittar nya marknader – USA får nobben
Swiss Made är inte lika hett i USA längre, genom Trumps tullar. Istället har lyxklockorna från Schweiz tvingats hitta nya marknader – och gör det med råge. Trumps tullar har drabbat Schweiz klockindustri hårt, som såg en nedgång i USA med hela 55 procent förra månaden, den andra månaden på raken med en stark exportnedgång …
Bubblan som alla pratar om kan spricka snart
Det kommer allt fler varningar om bubblan som snart spricker. AI är på allas läppar, och har boostat upp börserna rejält, så frågan är hur kraftigt raset blir när det kommer en krasch. Experterna viftar redan med varningsflaggorna och har gjort det ett bra tag nu. Lisa Shalett, investeringschef på Morgan Stanley Wealth Management, uppger …
Investerare shoppar loss i blindo – ingen statistik från USA
Amerikanska börser fortsätter att ånga på och optimismen på Wall Street är stor. Men sedan ett tag vet ingen hur USA:s ekonomi egentligen mår. Den pågående nedstängningen av den amerikanska staten har stoppat insamlingen av officiell ekonomisk statistik. Det innebär att investerare tillfälligt saknar tillgång till centrala indikatorer som sysselsättning och inflation. Trots det, eller …
Separationens pris: 11 000 kronor – i månaden
På hösten sker fler skjilsmässor än någon annan årstid. Plånboken ska inte få styra kärleken, men ekonomiskt är det sällan en klok idé. Enligt en ny utredning kostar separationen så mycket som 11 000 kronor i månaden, berättar experten för Dagens PS. En skilsmässa kan vara nödvändig. Enligt en del statistik räcker det med att …
Trump levererar på löftet: Så lite betalar amerikaner för bensin
Tycker du att bensin och diesel har blivit billigt i Sverige? Jämfört med priserna i USA ligger vi fortfarande i kraftig lä. Ett av Donald Trumps stora vallöften var att det skulle bli billigare för amerikaner att tanka. Inflationen har slagit hårt mot många amerikaner och löften om lägre drivmedelspriser kan mycket väl ha lockat …