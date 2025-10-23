Dagens PS
USA inför sanktioner mot rysk olja

Bubblan som alla pratar om kan spricka snart

Andrew Bailey, chef på Bank of England.
Andrew Bailey, chef på Bank of England. (Foto: Jordan Pettitt/AP/TT)
Johan Augustin
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

Det kommer allt fler varningar om bubblan som snart spricker. AI är på allas läppar, och har boostat upp börserna rejält, så frågan är hur kraftigt raset blir när det kommer en krasch.

Experterna viftar redan med varningsflaggorna och har gjort det ett bra tag nu.

Lisa Shalett, investeringschef på Morgan Stanley Wealth Management, uppger att hon är ”mycket oroad” över marknadsvärderingarna som drivits upp av AI-boomen.

”I slutändan … kommer detta inte att bli vackert”, säger Shalett.

Varningarna kommer även från Per H. Börjesson som ofta kallad ”Sveriges Warren Buffett”. Han är känd för sin långsiktiga investeringsstrategi och sin skepsis mot övervärderade marknader.

Bubbelsamtalen sker även inom väggarna hos jättar som Internationella valutafonden och Bank of England.

När kommer bubblan spricka?

Experterna verkar överens – bubblan är här – och frågan är när den kommer att spricka?

Investerare har fram tills nu eldat på börserna genom tilltron att AI-racet kommer fortsätta obehindrat men techjättar som Meta visar nu tecken på att det redan har tagit stopp, där bolaget meddelar att man kommer att säga upp runt 600 anställda inom sin enhet för AI.

Att köpa aktier vid tillfälliga nedgångar har blivit en vanlig strategi hos många investerare på sistone enligt Financial Times, exempelvis under tullkriget mellan USA och Kina.

Tilltro till centralbanker

Samtidigt finns det fortfarande en stor tilltro att centralbanker kommer att rädda situationen vid kriser, särskilt sedan finanskrisen 2008, vilket gör att investerare känner sig säkra när de placerar sina pengar.

Bubbelrisken innefattar även andra områden som fastigheter, krypto och andra alternativa investeringar, som samtliga visar tecken på övervärdering.

Bredare systemrisker

Det kan leda till bredare systemrisker – när många aktörer på marknaden följer samma mönster – och antar att centralbanker alltid ingriper snabbt.

Konkurserna hos amerikanska bildelstillverkaren First Brands och bilhandlaren Tricolor kan signalera bredare systemrisker för det finansiella systemet.

Bank of England-chefen Andrew Bailey pekar på att det kan röra sig om djupare problem, enligt Investing.com.

“Är dessa fall unika eller är de vad man kallar ’kanariefågeln i kolgruvan’? Med andra ord, berättar de något mer grundläggande för oss… Jag tror att det fortfarande är en mycket öppen fråga,” säger han.

Det ökar risken för en korrektion och att bubblan som alla pratar om till slut spricker.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

