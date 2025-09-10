AI-hajpen har dominerat börsen, techvärlden och rubrikerna de senaste åren. Men nu växer oron för att festen kan vara på väg att ta slut.
Är AI-bubblan på väg att spricka?
Siffror från SOM-institutet visar att en klar majoritet, 61 procent av svenskarna, tycker att AI medför en större risk än möjlighet för samhället. Samtidigt anser 57 procent att intelligensen utgör ett hot mot mänskligheten medan 49 procent är mycket oroade över att AI-genererad desinformation kan påverka demokratiska val.
Just nu är fler svenskar än tidigare positiva till att pausa utvecklingen av AI.
Samtidigt visar ny data från U.S. Census Bureau, som följer över en miljon företag i USA, att användningen av AI bland större bolag minskat de senaste två månaderna. Andelen företag med fler än 250 anställda som säger att de använt AI i sin produktion har fallit från 13,5 procent till omkring 12 procent.
Små och medelstora bolag visar samma tendens.
Torsten Sløk, chefsekonom på Apollo, menar att utvecklingen kan vara ett dåligt omen: om företag börjar dra ned på AI-satsningarna är det allvarligt för de techjättar vars höga värderingar bygger på att AI ska slå igenom på bred front.
Kostnader som skenar
Samtidigt pekar investeraren Harrison Kupperman, grundare av Praetorian Capital, på ett annat orosmoln.
Han har räknat ut att AI-ledare som OpenAI investerar så mycket i nya datacenter att de behöver dra in 40 miljarder dollar i extra årliga intäkter under det kommande decenniet – bara för att täcka avskrivningskostnaderna.
Problemet är att de faktiska AI-intäkterna idag uppskattas till mellan 15 och 20 miljarder dollar per år. Det innebär att även om intäkterna skulle fördubblas är de knappt tillräckliga för att täcka investeringarna.
Med andra ord ser kalkylen riskabel ut.
Det rapporterar Fortune.
Historien kan upprepa sig
Det här är inte första gången AI riskerar att hamna i en baksmälla.
På 1980-talet satsade storbolag enorma summor på så kallade expertsystem. Tekniken lovade produktivitetslyft – men visade sig vara dyr, svår att underhålla och alltför begränsad. Resultatet blev en av flera ”AI-vintrar”, perioder där intresset och investeringarna i tekniken rasade.
Dagens stora språkmodeller (LLM) lider av andra problem, men parallellerna är tydliga. Precis som då lockas företag av löften om effektivitet, men möter höga kostnader, svår integration i arbetsflöden och en teknik som har en tendens att misslyckas i verkligheten.
Läs även: ”Klockan har slagit tolv” – Apple i AI-kris. Realtid
AI – för flexibelt för sitt eget bästa?
Till skillnad från 80-talets expertsystem, som var för stela, är dagens AI-modeller snarare för flexibla, skriver Fortune.
De kan hitta på information, ta genvägar eller bete sig oförutsägbart. Forskare på OpenAI publicerade nyligen en studie om hur hallucinationer kan minskas, men problemen är långt ifrån lösta.
Det gör att många företag tvekar: vinsterna finns där för vissa, men vägen dit är både dyr och osäker.
Bubblan eller bara en paus?
Frågan är nu om vi står inför en långsamt pysande bubbla – eller ett plötsligt ras som leder till en ny AI-vinter.
Det enda som är säkert: om de stora bolagens investeringar inte börjar ge avkastning snart, riskerar den glödheta AI-marknaden att kylas ned betydligt snabbare än många tror, konstaterar Fortune.
Läs också: Hemlig forskning kan göra internet 45 procent snabbare. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
