Är AI-bubblan på väg att spricka?

Siffror från SOM-institutet visar att en klar majoritet, 61 procent av svenskarna, tycker att AI medför en större risk än möjlighet för samhället. Samtidigt anser 57 procent att intelligensen utgör ett hot mot mänskligheten medan 49 procent är mycket oroade över att AI-genererad desinformation kan påverka demokratiska val.

Just nu är fler svenskar än tidigare positiva till att pausa utvecklingen av AI.

Samtidigt visar ny data från U.S. Census Bureau, som följer över en miljon företag i USA, att användningen av AI bland större bolag minskat de senaste två månaderna. Andelen företag med fler än 250 anställda som säger att de använt AI i sin produktion har fallit från 13,5 procent till omkring 12 procent.

Små och medelstora bolag visar samma tendens.

Torsten Sløk, chefsekonom på Apollo, menar att utvecklingen kan vara ett dåligt omen: om företag börjar dra ned på AI-satsningarna är det allvarligt för de techjättar vars höga värderingar bygger på att AI ska slå igenom på bred front.

Kostnader som skenar

Samtidigt pekar investeraren Harrison Kupperman, grundare av Praetorian Capital, på ett annat orosmoln.

Han har räknat ut att AI-ledare som OpenAI investerar så mycket i nya datacenter att de behöver dra in 40 miljarder dollar i extra årliga intäkter under det kommande decenniet – bara för att täcka avskrivningskostnaderna.

Problemet är att de faktiska AI-intäkterna idag uppskattas till mellan 15 och 20 miljarder dollar per år. Det innebär att även om intäkterna skulle fördubblas är de knappt tillräckliga för att täcka investeringarna.

Med andra ord ser kalkylen riskabel ut.

