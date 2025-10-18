Dagens PS
"AI är en bubbla" – svenska vd:n varnar för smäll

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 18 okt. 2025Publicerad: 18 okt. 2025

AI-aktierna rusar, men risken ökar i samma takt. Det menar Per H. Börjesson, vd på investmentbolaget Spiltan, som i sitt senaste vd-ord varnar för en ny bubbla med en tillhörande krasch.

“Han tror att bubblan kommer att spricka – frågan är bara när”, säger David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS.

Per H. Börjesson, ofta kallad ”Sveriges Warren Buffett”, är känd för sin långsiktiga investeringsstrategi och sin skepsis mot övervärderade marknader. I sitt vd-ord tecknar han nu en oroande bild.

Börjesson pekar på att flera AI-relaterade aktier i USA rusat 60–70 procent bara i år, något han menar är ohållbart. Även om man som investerare inte äger AI-bolag kan effekterna av en sprucken bubbla slå brett.

“Han menar att hela börsen drabbas när riskviljan försvinner”, förklarar David Ingnäs.

“En bubbla som drabbar alla”

Parallellerna till it-kraschen 2000 är tydliga. Då som nu lockades investerare av ny teknik – men när värderingarna sprack föll även bolag långt från tekniksfären.

Samtidigt varnar Börjesson för att FOMO, rädslan att stå utanför, driver på utvecklingen.

“Det är två krafter i spel: rädslan att missa uppgången, men också behovet av att skydda sitt kapital”, säger Ingnäs.

Börjessons tips? Bygg kassa. Ha inte alla pengar exponerade mot börsen, särskilt inte sådana du behöver snart. Spricker AI-bubblan så slår det brett.

Tekniken stannar – men inte alla bolag

Trots varningarna ser Börjesson och andra en ljus framtid för AI som teknik, när en bubbla väl är avklarad. Frågan är bara vilka bolag som blir vinnare, och vilka som försvinner i kraschen.

“Precis som efter it-bubblan kommer några bolag att överleva och forma framtiden”, säger Ingnäs.

