Meta säger upp 600 inom AI

Meta kommer att säga upp cirka 600 anställda inom sin enhet för AI eftersom företaget försöka minska antalet nivåer i organisationen och arbetar smidigare, bekräftar en talesperson för företaget för CNBC.

I en PM till personalen bekräftas uppsägningarna av Metas AI-chef Alexandr Wang.

Alexandr Wang anställdes i juni för en ledningsroll i samband med Metas investering på 14,3 miljarder dollar i Scale AI.

Nu tar han och företaget ett radikalt grepp. Anställda inom Metas AI-infrastrukturenheter, enheten för grundläggande forskning om AI och andra produktrelaterade positioner kommer att påverkas av nedskärningarna.

Meta drar i handbromsen – miljardjakten på AI-talanger stoppas. Dagens PS

”Sök en annan roll”

Vissa anställda har fått beskedet de sägs upp från 21 november och att de fram till det datumet har ”uppsägningstid utan arbetstid”.

“Under denna tid kommer din interna åtkomst att tas bort och du behöver inte göra något ytterligare arbete för Meta”, står det i meddelandet CNBC refererar.

“Du kan använda den här tiden för att söka efter en annan roll på Meta”, fortsätter det.

ANNONS

Företaget skriver även att det betalar 16 veckors avgångsersättning plus två veckor för varje avslutat anställningsår ”minus din uppsägningstid”.