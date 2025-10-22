Dagens PS
Meta säger upp 600 inom AI

Meta sparkar 600 anställda inom AI
Mark Zuckerberg uppges vara ”frustrerad” över takten i Metas utveckling inom AI. Nedskärningar och en plattare organisation ska vässa bolaget nu. (Foto: Nic Coury/AP-TT)
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Nya tecken på att AI-sektorn krisar. Nu bekräftar Meta att man kommer att säga upp cirka 600 anställda inom sin enhet för AI.

Meta kommer att säga upp cirka 600 anställda inom sin enhet för AI eftersom företaget försöka minska antalet nivåer i organisationen och arbetar smidigare, bekräftar en talesperson för företaget för CNBC.

I en PM till personalen bekräftas uppsägningarna av Metas AI-chef Alexandr Wang.

Alexandr Wang anställdes i juni för en ledningsroll i  samband med Metas investering på 14,3 miljarder dollar i Scale AI.

Nu tar han och företaget ett radikalt grepp. Anställda inom Metas AI-infrastrukturenheter, enheten för grundläggande forskning om AI och andra produktrelaterade positioner kommer att påverkas av nedskärningarna.

”Sök en annan roll”

Vissa anställda har fått beskedet de sägs upp från 21 november och att de fram till det datumet har ”uppsägningstid utan arbetstid”.

“Under denna tid kommer din interna åtkomst att tas bort och du behöver inte göra något ytterligare arbete för Meta”, står det i meddelandet CNBC refererar.

“Du kan använda den här tiden för att söka efter en annan roll på Meta”, fortsätter det.

Företaget skriver även att det betalar 16 veckors avgångsersättning plus två veckor för varje avslutat anställningsår ”minus din uppsägningstid”.

Omarbetad strategi

Meta har mer aggressivt omarbetat sin strategi för AI de senaste månaderna. Det är en del i ambitionen att hålla jämna steg med konkurrenter som Open AI och Google. Meta har investerat miljarder dollar i infrastrukturprojekt och rekrytering.

Metas vd Mark Zuckerberg uppges vara frustrerad över nivån på bolagets framsteg inom AI, särskild sedan lanseringen av deras Llama 4-modeller i april fick ett ljummet mottagande från utvecklare.

Meta vill satsa stort, snabbt och brett kontra konkurrenterna inom AI, men tvingas nu omvandla organisationen, i många ögon ett kristecken.  (Foto: Mikaela Landeström/TT)

Ny enhet ska leda offensiven

Efter Metas massiva investering i Scale AI presenterade Zuckerberg en ny enhet, Meta Superintelligence Labs, som består av ledande AI-forskare och ingenjörer.

Gruppen leds av Wang och tidigare GitHub-vd:n Nat Friedman.

Under företagets rapport för årets andra kvartalet sade Meta att bolaget väntar sig att de totala kostnaderna för 2025 kommer att ligga i intervallet 114 till 118 miljarder dollar, vilket höjer den nedre delen av deras tidigare prognos.

Den siffran väntas öka eftersom Meta säger att dess AI-initiativ kommer att ”resultera i en kostnadstillväxttakt för 2026 jämfört med föregående år som är högre än den för 2025″.

Nästa vecka ska Meta rapportera årets tredje kvartal. Tisdag denna vecka tillkännagav man ett avtal på 27 miljarder dollar med Blue Owl Capital för att finansiera och utveckla dess enorma Hyperion-datacenter på landsbygden i Louisiana.

Datacentret väntas vara tillräckligt stort för att motsvara en “betydande del av Manhattans yta”, enligt Mark Zuckerberg.

