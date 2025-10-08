Dagens PS
Investeringschef varnar för AI-bubbla: ”Inte vackert”

AI
AI-bubblan är relativt nära förestående på Wall Street, varnar nu en investeringschef på Morgan Stanley. (Foto: Richard Drew/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Lisa Shalett, investeringschef på Morgan Stanley Wealth Management, säger i en intervju med Fortune att hon är ”mycket oroad” över marknadsvärderingarna som drivits upp av AI-boomen.

”I slutändan … kommer detta inte att bli vackert”, säger Shalett till det amerikanska affärsmagasinet.

Hon fruktar att en AI-krasch rycker allt närmare och menar att bland andra chipjätten Nvidia, världens högst värderade börsföretag, underblåser en AI-bubbla i stil med IT-kollapsen kring Millennieskiftet.

Därför trycker hon på larmknappen

Hon anser att ”vi är mycket närmare” det nu, hävdar hon i sitt larm om tillståndet på den amerikanska aktiemarknaden där Big Tech-bolagen i den så kallade Magnificent 7-gruppen och några dussin andra företag nu uppges stå för enorma 75 procent av det breda börsriktmärket S&P 500:s avkastning.

Enligt Lisa Shalett, skriver Fortune, vilar den anmärkningsvärda uppgången på Wall Street på bräcklig grund med ständigt kraftigt ökade investeringar i AI, artificiell intelligens, som i sin tur bygger på ”optimistiska antaganden” om framtiden för en AI-infrastruktur.

Marknaden är nu, menar Morgan Stanleys toppchef, helt beroende av ”massiva kapitalutgifter inom generativ AI”.

Ifrågasätter AI-hajpens hållbarhet

Detta anser hon” väcker frågor om dess hållbarhet” vid sidan av ökade ”ekonomiska och konkurrensmässiga risker”.

På Wall Street höjs allt fler röster om en AI-bubbla, konstaterar Fortune, så i den meningen är kommentarerna från investeringschefen på Morgan Stanley bara en i raden av AI-varningar.

Lisa Shalett är rädd för att vi får se ett liknande scenario som med Cisco när IT-ballongen sprack.

Cisco var då det mest värderade företaget i världen innan aktien plötsligt drabbades av ett magplask och rasade 80 procent.

Liknar Nvidia med Cisco-kraschen

Det här kan hända, säger experten, inte inom nio månader men fullt möjligt inom 24 månader och hon drar då paralleller mellan dåvarande Cisco och Nvidia i dag.

Nvidias börsvärde uppgår till hisnande 4,5 biljoner dollar och företaget går i frontlinjen för flera stora AI-affärer.

”Killen i epicentrum, Nvidia, börjar i princip göra vad alla ultimata skurkar gör i den sista omgången, vilket är att förlänga finansieringen, de köper sina investerare”, säger Lisa Shalett, enligt Fortune.

Och hon är inte den enda som uttryckt oro kring den cirkulära finansieringen av den nya tekniken, något som Fortune rapporterat om tidigare.

Varnar för ökad AI-systemrisk

Shalett hävdar att konjunkturcykeln när det gäller AI är på väg mot ”någon form av slutspel”.

Det finns, menar hon, en ökad ”systemrisk” med de AI-affärer som avhandlas och som uppges vara ”helt skuldfinansierad. Hon nämner avtalet mellan OpenAI och Nvidia, mellan Nvidia och Intel och Oracles och AMD:s inköpskontrakt med OpenAI, dessutom det faktum att OpenAI delvis ägs av Microsoft.

Nvidia säger i en kommentar till Fortune:

”Vi kräver inte att något av de företag vi investerar i använder Nvidias teknik.”

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

