Lisa Shalett, investeringschef på Morgan Stanley Wealth Management, säger i en intervju med Fortune att hon är ”mycket oroad” över marknadsvärderingarna som drivits upp av AI-boomen.
Investeringschef varnar för AI-bubbla: ”Inte vackert”
Mest läst i kategorin
"Den här aktien ska du köpa – och sedan glömma bort"
En ny köprekommendation från Aktiespararna pekar ut en aktie som just nu ser ovanligt attraktiv ut på börsen. Med stabila finanser, stark marknadsposition och en värdering som anses vara alldeles för låg ser analytikerna Cristofer Andersson långsiktig uppsida – även om tålamod kan krävas innan aktien når sin fulla potential. Läs även: Storbankernas experter oense …
"Den största investeringsvågen i historien"
Teknologi, klimat och geopolitik driver vad Formues chefsstrateg Christian Lie kallar den största investeringsvågen i historien – upp till 13 000 miljarder dollar fram till 2030. Christian Lie, chefsstrateg på den norska kapitalförvaltaren Formue, skriver i en debattartikel i Finansavisen att världen står inför den största investeringsvågen någonsin, framdriven av teknologi, klimatförändringar och geopolitik. Fyradubbling …
Rekordcomeback: Aktien upp 120 procent
Flera år i frysen. Men med grönt ljus från politikerna och AI-feber har storbolaget kommit tillbaka. Under 2025 har aktien stigit 120 procent. Ali Baba var den fattige skogshuggaren som upptäckte en skattegrotta, men fick problem med sin bror som överlistade honom. Alibaba är också e-handelsplattformen och teknikjätten Jack Ma skapade, men som fick problem …
Varnar för billiga kläder från Kina: "Löjligt"
Europas textilindustri slår larm. Kina dumpar billiga kläder på den europeiska marknaden – och EU:s svar är långt ifrån tillräckligt, menar producenterna. Kinas exportmaskin har tagit ny fart efter de amerikanska tullarna. När USA stängde dörren för en rad varor har flödet istället styrts mot andra marknader, inte minst Europa. Resultatet är en lavin av …
Uppgifter: EU chockhöjer – inför 50 procent tull
EU-kommissionen planerar att chockhöja sin tull på den viktiga råvaran stål som ett svar på omvärldens motsvarande. Med det ny förslaget hoppas unionen skydda sin egen industri – men risken för handelskonflikter ökar. Läs även: Norge beläggs med ståltullar – av EU – Dagens PS Snart införs ny tull Enligt Reuters planerar EU-kommissionen att; ”Halvera …
”I slutändan … kommer detta inte att bli vackert”, säger Shalett till det amerikanska affärsmagasinet.
Hon fruktar att en AI-krasch rycker allt närmare och menar att bland andra chipjätten Nvidia, världens högst värderade börsföretag, underblåser en AI-bubbla i stil med IT-kollapsen kring Millennieskiftet.
Missa inte: Skarp varning: Då går säkringen på börsen DagensPS
Därför trycker hon på larmknappen
Hon anser att ”vi är mycket närmare” det nu, hävdar hon i sitt larm om tillståndet på den amerikanska aktiemarknaden där Big Tech-bolagen i den så kallade Magnificent 7-gruppen och några dussin andra företag nu uppges stå för enorma 75 procent av det breda börsriktmärket S&P 500:s avkastning.
Enligt Lisa Shalett, skriver Fortune, vilar den anmärkningsvärda uppgången på Wall Street på bräcklig grund med ständigt kraftigt ökade investeringar i AI, artificiell intelligens, som i sin tur bygger på ”optimistiska antaganden” om framtiden för en AI-infrastruktur.
Marknaden är nu, menar Morgan Stanleys toppchef, helt beroende av ”massiva kapitalutgifter inom generativ AI”.
Läs mer: AI-kraschen sätter skräck – 14 miljarder blev noll DagensPS
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Ifrågasätter AI-hajpens hållbarhet
Detta anser hon” väcker frågor om dess hållbarhet” vid sidan av ökade ”ekonomiska och konkurrensmässiga risker”.
På Wall Street höjs allt fler röster om en AI-bubbla, konstaterar Fortune, så i den meningen är kommentarerna från investeringschefen på Morgan Stanley bara en i raden av AI-varningar.
Lisa Shalett är rädd för att vi får se ett liknande scenario som med Cisco när IT-ballongen sprack.
Cisco var då det mest värderade företaget i världen innan aktien plötsligt drabbades av ett magplask och rasade 80 procent.
Läs också: “AI kommer spricka värre än it-bubblan” menar experter Dagens PS
Liknar Nvidia med Cisco-kraschen
Det här kan hända, säger experten, inte inom nio månader men fullt möjligt inom 24 månader och hon drar då paralleller mellan dåvarande Cisco och Nvidia i dag.
Nvidias börsvärde uppgår till hisnande 4,5 biljoner dollar och företaget går i frontlinjen för flera stora AI-affärer.
”Killen i epicentrum, Nvidia, börjar i princip göra vad alla ultimata skurkar gör i den sista omgången, vilket är att förlänga finansieringen, de köper sina investerare”, säger Lisa Shalett, enligt Fortune.
Och hon är inte den enda som uttryckt oro kring den cirkulära finansieringen av den nya tekniken, något som Fortune rapporterat om tidigare.
Läs även: Ekonom varnar för AI-krasch – värre än IT-bubblan Dagens PS
Varnar för ökad AI-systemrisk
Shalett hävdar att konjunkturcykeln när det gäller AI är på väg mot ”någon form av slutspel”.
Det finns, menar hon, en ökad ”systemrisk” med de AI-affärer som avhandlas och som uppges vara ”helt skuldfinansierad. Hon nämner avtalet mellan OpenAI och Nvidia, mellan Nvidia och Intel och Oracles och AMD:s inköpskontrakt med OpenAI, dessutom det faktum att OpenAI delvis ägs av Microsoft.
Nvidia säger i en kommentar till Fortune:
”Vi kräver inte att något av de företag vi investerar i använder Nvidias teknik.”
Läs även: Nu är techjättarna större än EU:s BNP – experter varnar för bubbla DagensPS
Läs vidare: Fler signaler och varningar pekar på bubbla Realtid
Läs mer: Nu varnar gurun Sam Altman för en AI-bubbla DagensPS
Läs också: Chefsekonom varnar: AI-bubbla större än dotcom-bubbla Dagens PS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende
Senaste nytt
Matkassen nu 3 109 kronor dyrare
Livsmedelspriserna stiger fortfarande, men inte lika snabbt som tidigare. Det visar Swedbanks senaste rapport. Trots att prisökningstakten har bromsat in är matkostnaderna nu betydligt högre än för bara tre år sedan. På tio år har matpriserna ökat med 45 procent. Nu visar rapporten Swedbanks matkasse att matkassen blivit 2,1 procent dyrare, motsvarande 131 kronor i …
Svensk inflation krympte i september
Den så kallade kärninflationen, inflationen exklusive energi (KPIFXE), föll preliminärt tillbaka till 2,7 procent i september. Att prisstegringarna nu fortsätter pressas tillbaka, i augusti var siffran 2,9 procent, är ett välkommet besked för så väl Riksbanken som svenska hushåll och företag. Läs även: Bevisat: Optimism gör dig rikare – Dagens PS Inflationen ned för andra …
Investeringschef varnar för AI-bubbla: ”Inte vackert”
Lisa Shalett, investeringschef på Morgan Stanley Wealth Management, säger i en intervju med Fortune att hon är ”mycket oroad” över marknadsvärderingarna som drivits upp av AI-boomen. ”I slutändan … kommer detta inte att bli vackert”, säger Shalett till det amerikanska affärsmagasinet. Hon fruktar att en AI-krasch rycker allt närmare och menar att bland andra chipjätten …
Här är det bästa landet för svenskar att pensionera sig i
En växande skara svenskar funderar på att tillbringa pensionsåren utomlands, lockade av lägre kostnader, fler soltimmar och hög livskvalitet. Nu presenterar 60plusbanken en ny ranking över de bästa länderna att pensionera sig i som svensk.? Listor över världens bästa länder att pensionera sig i dyker upp titt som tätt. Senast häromveckan utsågs Portugal till världens …
Trump överväger skrota gröna projekt för 12 miljarder
Trump-administrationen kan komma att stoppa nya gröna energiprojekt värda upp till 12 miljarder dollar. Ett beslut som i så fall slår hårt mot satsningar inom förnybar energi och vätgas rapporterar Bloomberg News sent på tisdagskvällen svensk tid. Läs även: Bränslechocken: 35 kronor per liter inte långt borta – Dagens PS Stora industriprojekt kan hamna i …