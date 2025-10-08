Investeringschef varnar för AI-bubbla: ”Inte vackert”

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

Ifrågasätter AI-hajpens hållbarhet

Detta anser hon” väcker frågor om dess hållbarhet” vid sidan av ökade ”ekonomiska och konkurrensmässiga risker”.

På Wall Street höjs allt fler röster om en AI-bubbla, konstaterar Fortune, så i den meningen är kommentarerna från investeringschefen på Morgan Stanley bara en i raden av AI-varningar.

Lisa Shalett är rädd för att vi får se ett liknande scenario som med Cisco när IT-ballongen sprack.

Cisco var då det mest värderade företaget i världen innan aktien plötsligt drabbades av ett magplask och rasade 80 procent.

Liknar Nvidia med Cisco-kraschen

Det här kan hända, säger experten, inte inom nio månader men fullt möjligt inom 24 månader och hon drar då paralleller mellan dåvarande Cisco och Nvidia i dag.

Nvidias börsvärde uppgår till hisnande 4,5 biljoner dollar och företaget går i frontlinjen för flera stora AI-affärer.

”Killen i epicentrum, Nvidia, börjar i princip göra vad alla ultimata skurkar gör i den sista omgången, vilket är att förlänga finansieringen, de köper sina investerare”, säger Lisa Shalett, enligt Fortune.

Och hon är inte den enda som uttryckt oro kring den cirkulära finansieringen av den nya tekniken, något som Fortune rapporterat om tidigare.

Varnar för ökad AI-systemrisk

Shalett hävdar att konjunkturcykeln när det gäller AI är på väg mot ”någon form av slutspel”.

Det finns, menar hon, en ökad ”systemrisk” med de AI-affärer som avhandlas och som uppges vara ”helt skuldfinansierad. Hon nämner avtalet mellan OpenAI och Nvidia, mellan Nvidia och Intel och Oracles och AMD:s inköpskontrakt med OpenAI, dessutom det faktum att OpenAI delvis ägs av Microsoft.

Nvidia säger i en kommentar till Fortune:

”Vi kräver inte att något av de företag vi investerar i använder Nvidias teknik.”

