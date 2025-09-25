Dagens PS
Framtidens energi: AI blåser gasbubblan till oanade nivåer

Högspänningsledningar matar elintensiva datacenter i Ashburn, Virginia, en av USA:s största hubbar för AI och molntjänster. Trycket på elnäten växer snabbt när AI-expansionen tar fart.
Högspänningsledningar matar elintensiva datacenter i Ashburn, Virginia, en av USA:s största hubbar för AI och molntjänster. Trycket på elnäten växer snabbt när AI-expansionen tar fart. (Foto: AP/Ted Shaffrey, TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 25 sep. 2025Publicerad: 25 sep. 2025

AI driver fram en ny energikris i USA. När elnäten knakar under trycket riktas blickarna mot naturgasen och investerarna ser sin chans.

AI-boomen driver upp energibehovet i rekordfart. USA:s elnät klarar inte trycket och naturgas pekas nu ut som den snabba lösningen.

AI pressar elnätet

“Big Techs AI-ambitioner pressar det amerikanska elnätet. Naturgas kan vara svaret”. Så sammanfattar Yahoo Finance situationen. Prognoser från Lawrence Berkeley National Laboratory visar att energibehovet från datacenter kan fördubblas redan till 2028.

Det åldrande amerikanska elnätet klarar inte att leverera i den takt som krävs. Elbehovet rusar när industrin elektrifieras och datacenter växer fram i snabb takt, men näten är byggda för en annan tid. I Texas har myndigheter redan varnat för att AI-datacenter kan tvingas stänga ned för att skydda elnätet från kollaps.

För AI-jättarna betyder det att man måste leta efter andra lösningar, och det är här naturgasen tar plats.

Texas energimyndighet varnar för att elnäten inte klarar trycket när datacenter expanderar
Texas energimyndighet varnar för att elnäten inte klarar trycket när datacenter expanderar (Foto: unsplash)
Gas kopplas direkt till AI

Off grid-projekt, där datacenter får kraft direkt från gasanläggningar, växer fram i rekordfart.

“Vi fokuserar på att direkt förse datacenteranläggningar med kraft så att de inte behöver vänta på dessa fleråriga nätutbyggnader som, tyvärr, är vad som krävs i USA”, säger Williams Companies vd Chad Zamarin.

Samtidigt söker Big Tech även andra vägar. Off grid-ström kan komma från en rad olika källor, och energibolag testar allt från kärnkraft till solenergi. I mars 2024 tecknade Talen Energy ett avtal om att förse AWS med mer än 1,9 gigawatt från kärnkraftverket Susquehanna i Pennsylvania till ett nytt datacenter intill anläggningen.

Andra aktörer har lovat satsningar på förnybara källor som sol- och kärnkraft för att driva sina AI-projekt men sådana lösningar kan ta årtionden att få på plats. Investeringsbanken Morgan Stanley bedömer att en naturgasanläggning däremot kan stå färdig på runt fem år, och flera är redan i drift.

“Varje marknad i USA som har någon betydande förnybar energi, den enda anledningen till att det fungerar är att vi har naturgaskapacitet som tar upp ledigheten när solen går ner och vinden avtar”, säger Zamarin.

AI driver miljardaffärer

Börsen har redan svarat på AI:s växande hunger efter el. Expand Energy, USA:s största gasproducent, har stigit över 24 procent det senaste året. EQT och Range Resources är upp med över 40 respektive 13 procent, medan Williams Companies klättrat drygt 32 procent.

Samtidigt skjuts miljardprojekt igång direkt kopplade till datacenter. Energy Transfer har tecknat ett avtal om 1,2 gigawatt gasdriven off grid-kraft till ett nytt AI-center i Texas. Blackstone har köpt ett gasverk i Pennsylvania för över en miljard dollar. Och Meta bygger ett enormt datacenter i Louisiana där tre nya gasturbiner ska leverera mer än två gigawatt el.

“Nyligen tillkännagivna storskaliga avtal om kraft- och AI-leveranser eller andra datacenterleveranser, både inom och utanför regionen, vittnar om de grundläggande medvindarna för gasmakron””, säger Range Resources finanschef Mark Scucchi.

Gasen rider på AI-vågen

Naturgas pekas ut som det enda fossila bränsle som växer i energimixen fram till 2050. Här en LNG-anläggning i Barcelona, Europas största.
Naturgas pekas ut som det enda fossila bränsle som växer i energimixen fram till 2050. Här en LNG-anläggning i Barcelona, Europas största. (Foto: AP/Emilio Morenatti/TT)

Även oljebolag satsar direkt på gas för att möta techjättarnas krav. Chevron har gått ihop med Engine No. 1 för att bygga gasdrivna anläggningar som ska mata datacenter.

“Det är en ganska spännande tid för naturgas”, säger Expand Energys vd Domenic Dell’Osso.

“Fler ser vilket värde gasen har i ekonomin, vilken effektivitet gas skapar för tillväxten i elan efterfrågan, vilket allt hänger ihop med vår växande ekonomi, driven av innovationen kopplad till AI”, tillägger han.

Och utvecklingen är inte bara en kortsiktig effekt av AI-boomen. En analys från S&P Global Commodity Insights visar att gasen inte bara fyller en kortsiktig roll för AI. Den spås också stärka sin position i världens största ekonomier fram till 2050, medan kol och olja successivt tappar.

En viktig del av förklaringen är tillgången, naturgas finns redan i överflöd i USA, vilket gör den både billigare och snabbare att skala upp än flera förnybara alternativ.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

