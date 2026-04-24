Undersökning: Vi shoppar mer när vi är stressade

Men till saken hör – innan vi börjar frossa i procentsatser – att det är en väldigt begränsad undersökning.

”Undersökningen genomfördes 2026 och omfattar 207 svarande från hela Sverige”, noterar man i rapporten och konstaterar samtidigt att alla svarande är från 18 år och uppåt.

Må så vara – men för att en undersökning ska anses vara tillförlitlig rent generellt brukar man kräva minst 1 000 svarande och ur ett representativt urval.

Rekord för e-handeln – slår pandemiåren. Dagens PS

Begränsad undersökning

Så är alltså inte alls fallet här och det bör du ha i åtanke inför resultaten som presenteras.

Plus 1 förklarar exempelvis att ”nästan fyra av tio kvinnor” använder shopping för att må bättre när de är stressade – en andel som är ”nästan dubbelt så stor” som bland svenska män.

Översätter vi det till absoluta tal och tänker att av 207 svarande är 104 kvinnor och 103 män vid en jämn könsfördelning.

Då är det drygt 40 kvinnor vi talar om som shoppar mot stressen – och ungefär ”dubbelt så stor” andel som de 20 män vi då landar på.

Avhandling: Misslyckad kamp mot penningtvätt. Dagens PS