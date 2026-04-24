Var tredje svensk tar till shopping för att hantera stressen. Och ja, det finns en markant skillnad mellan kvinnor och män.
Undersökning: Vi shoppar mer när vi är stressade
Det finns undersökningar och undersökningar. Den det handlar om här kommer från Plus 1 och handlar om hur svenskar shoppar lite extra för att hantera stressen.
Men till saken hör – innan vi börjar frossa i procentsatser – att det är en väldigt begränsad undersökning.
”Undersökningen genomfördes 2026 och omfattar 207 svarande från hela Sverige”, noterar man i rapporten och konstaterar samtidigt att alla svarande är från 18 år och uppåt.
Må så vara – men för att en undersökning ska anses vara tillförlitlig rent generellt brukar man kräva minst 1 000 svarande och ur ett representativt urval.
Begränsad undersökning
Så är alltså inte alls fallet här och det bör du ha i åtanke inför resultaten som presenteras.
Plus 1 förklarar exempelvis att ”nästan fyra av tio kvinnor” använder shopping för att må bättre när de är stressade – en andel som är ”nästan dubbelt så stor” som bland svenska män.
Översätter vi det till absoluta tal och tänker att av 207 svarande är 104 kvinnor och 103 män vid en jämn könsfördelning.
Då är det drygt 40 kvinnor vi talar om som shoppar mot stressen – och ungefär ”dubbelt så stor” andel som de 20 män vi då landar på.
”Har kontroll” över ekonomin
7 av 10 svarande säger att de har ”kontroll” över sin ekonomi och har det även när den i delar bygger på lån och krediter.
39 procent av de kvinnor som svarat håller helt eller delvis med om att shopping får dem att må bättre när de är stressade.
Motsvarande andel bland de svarande männen är alltså 20 procent.
”Nästan fyra av tio kvinnor använder shopping som ett sätt att dämpa oron när stressen ökar. Det är just här som ”ekonomiskt undvikandesyndrom” ofta tar fart, där psykisk press och spontana köp gör ekonomin skörare”, menar Plus 1:s Marcus Sätherström.
Kvinnor mer stressade
Folkhälsomyndighetens senaste folkhälsoenkät, som däremot kan anses representativ, visar att stress i dag är vanligast bland kvinnor.
Bland unga kvinnor i åldern 16–29 år är andelen som känner sig stressade hela 37 procent, att jämföra med 21 procent bland män i samma ålder, refererar Plus 1.
”När vi kollar på Folkhälsomyndighetens och Kronofogdens siffror, tillsammans med Plus1:s senaste undersökning börjar en tydlig riskbild växa fram”, konstaterar Marcus Sätherström.
Fem råd kring ekonomin ur rapporten
1. Våga se hela bildenÖppna breven, logga in på banken och samla alla skulder. Först när du ser totalsumman går det att agera korrekt.
2. Sluta med strutsekonomi, prata med någon
Dela läget med en partner, vän eller rådgivare. Att säga saker högt minskar skammen och gör nästa steg tydligare.
3. Byt impuls mot plan
Sätt en fast “ekonomidag” i månaden, ha tydliga betalningsdatum och undvik spontana krediter. Stäng ner kreditkort där det går, det kan skapa onödig stress.
4. Börja smått, men börja
Säg upp en onödig prenumeration, sänk en återkommande kostnad eller betala av en mindre skuld först. Små segrar bygger momentum.
5. Sök hjälp i tid
Ju tidigare du tar hjälp, desto större handlingsutrymme finns. Vi möter dagligen människor där det tyvärr har gått lite för långt och hade de hört av sig tidigare hade vi kunnat hjälpa ännu mer.
(Källa: Plus 1)
