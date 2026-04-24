Nu blir Ikeas aprilskämt verklighet

Aprilskämtet handlade om att Ikea nu ska börja sälja en godisklubba som smakar svenska köttbullar.

Nu blir skämtet verklighet i ett samarbete mellan Ikea och Chupa Chups, en av världens största koncerner inom konfektyr och godis.

Klubbat och klart

I hundratals Ikea-varuhus runt om i världen kommer man att erbjuda en köttbulle-smakande godiskubba, inspirerad enligt ett pressmeddelande både av den ”ikoniska svenska köttbullen” och dess ”lingonkompanjon”.

”1 april skojade vi om köttbulleklubban och efter det entusiastiska gensvaret kunde vi inte låta bli att ta projektet ett steg längre”, säger Javier Quiñones, marknadschef hos Ingka Group.

”Det är ett roligt sätt att fira vår kärlek till mat och att visa att även ett enkelt skämt kan förvandlas till något verkligt och beröra människor på överraskande sätt”, tillägger han.