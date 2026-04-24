1 april skämtade Ikea om en godisklubba som smakade svenska köttbullar. En knapp månad senare är det inget skämt längre.
Nu blir Ikeas aprilskämt verklighet
Ingka Group är den största Ikea-återförsäljaren lokalt och driver Ikea-varuhus i 32 länder.
1 april i år slog man till med ett aprilskämt som anspelade på att Ikea världen över säljer svenska köttbullar i sina varuhus.
Aprilskämtet handlade om att Ikea nu ska börja sälja en godisklubba som smakar svenska köttbullar.
Nu blir skämtet verklighet i ett samarbete mellan Ikea och Chupa Chups, en av världens största koncerner inom konfektyr och godis.
Klubbat och klart
I hundratals Ikea-varuhus runt om i världen kommer man att erbjuda en köttbulle-smakande godiskubba, inspirerad enligt ett pressmeddelande både av den ”ikoniska svenska köttbullen” och dess ”lingonkompanjon”.
”1 april skojade vi om köttbulleklubban och efter det entusiastiska gensvaret kunde vi inte låta bli att ta projektet ett steg längre”, säger Javier Quiñones, marknadschef hos Ingka Group.
”Det är ett roligt sätt att fira vår kärlek till mat och att visa att även ett enkelt skämt kan förvandlas till något verkligt och beröra människor på överraskande sätt”, tillägger han.
En miljon klubbor
Totalt kommer en miljon klubbor att tillverkas och distribueras till Ikea-varuhusrunt om i världen.
De ska inte säljas utan i stället erbjudas kunder gratis när de besöker Ikea under juni.
Ikea kan, om man nu skulle behöva det, luta sig mot en egen, färsk studie som visar att 46 procent av oss har ett sötsug, att 29 procent gillar att utforska nytt inom mat och kök och att 40 procent är särskilt dragna till mat som är knuten till barndom och nostalgi.
Inga klubbor till Sverige
”När Ikea bjöd in oss att utforska en klubba inspirerad av deras ikoniska svenska köttbulle blev vi omedelbart fascinerade. På Chupa Chups letar vi alltid efter nya sätt att överraska och glädja människor”, säger Martin Hofling, global marknadschef hos Chupa Chups.
Något surt mitt i sötsuget? Ja, kanske det faktum att köttbulleklubban inte kommer att finnas tillgänglig i 7 av Ikeas länder – Sverige, Japan, Indien, Serbien, Kroatien, Rumänien och Slovenien, av orsaker Ingka Group inte går in på i sitt pressmeddelande.