Från och med första januari höjs den statliga insättningsgarantin med 100 000 kronor, från 1 050 000 till 1 150 000 kronor. Det meddelar Riksgälden på torsdagen.
Statliga insättningsgarantin höjs – med 100 000 kronor
Riksgälden meddelar att man höjer ersättningsbeloppet i insättningsgarantin med 100 000 kronor från och med 1 januari nästa år.
MISSA INTE: Pensionsexpert varnar: Allmän pension under hälften av slutlönen
Därför finns insättningsgarantin
“Insättningsgarantin finns för att sparare ska känna sig trygga med att ha pengar insatta hos en bank eller annat kreditinstitut. Om ett institut skulle gå i konkurs ersätter staten, genom Riksgälden, kapital och ränta upp till ett visst maxbelopp per person och institut”, skriver Riksgälden i pressmeddelandet.
I bland, som till exempel i samband med avyttring av privatbostad, kan ersättning utbetalas upp till 5 miljoner kronor. Detta belopp är oförändrat.
“Insättningsgarantin är ett viktigt konsumentskydd och minskar samtidigt risken för att många samtidigt vill ta ut sina pengar vid oro på finansmarknaden. Därigenom bidrar den till att upprätthålla finansiell stabilitet”, säger Fredrik Bystedt, avdelningschef för Finansiell stabilitet hos Riksgälden
Det meddelar Riksgälden i ett pressmeddelande på sin hemsida.
Var femte år
Enligt Placera ska länder har en annan valuta än euro, men ingår i EU, genomföra en omräkning av det högsta ersättningsbeloppet för insättningsgarantin vart femte år. Det beslutade högsta ersättningsbeloppet har anpassats till växelkursen mellan euro och svenska kronor som gällde den 3 juli i år, rapporterar nyhetssajten.
Insättningsgarantin finansieras av avgifter som årligen tas ut av banker och andra kreditinstitut.
