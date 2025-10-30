Statliga insättningsgarantin höjs – med 100 000 kronor

Riksgälden meddelar att man höjer ersättningsbeloppet i insättningsgarantin med 100 000 kronor från och med 1 januari nästa år.

Därför finns insättningsgarantin

“Insättningsgarantin finns för att sparare ska känna sig trygga med att ha pengar insatta hos en bank eller annat kreditinstitut. Om ett institut skulle gå i konkurs ersätter staten, genom Riksgälden, kapital och ränta upp till ett visst maxbelopp per person och institut”, skriver Riksgälden i pressmeddelandet.

I bland, som till exempel i samband med avyttring av privatbostad, kan ersättning utbetalas upp till 5 miljoner kronor. Detta belopp är oförändrat.

“Insättningsgarantin är ett viktigt konsumentskydd och minskar samtidigt risken för att många samtidigt vill ta ut sina pengar vid oro på finansmarknaden. Därigenom bidrar den till att upprätthålla finansiell stabilitet”, säger Fredrik Bystedt, avdelningschef för Finansiell stabilitet hos Riksgälden

Det meddelar Riksgälden i ett pressmeddelande på sin hemsida.