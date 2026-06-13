Du ska bara fixa ett enkelt ärende och gör som de flesta andra: googlar. Hamnar du fel kan dock det som vanligtvis är gratis resultera i en faktura på flera hundra kronor.
En snabb googling kan kosta dig hundralappar: "Lurad och arg"
Det är gratis att lämna Svenska kyrkan, att ansöka om skilsmässa och att säga upp ett abonnemang.
Men gratis är inte alltid gratis för den som googlar ”fel”.
Idag finns det nämligen flera företag som tjänar pengar på att ta betalt för sådant som konsumenten ofta kan göra själv – gratis och direkt via en myndighet, organisation eller tjänsteleverantör.
I sig är affärsidén inte förbjuden. Det är tillåtet att sälja hjälp med något som annars är gratis. Men då måste det vara tydligt att tjänsten kostar pengar. Och så verkar inte alltid vara fallet.
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Betalade för gratistjänst
Ett av de företag som erbjuder den typen av tjänster är Digitaliseringsinitiativet. Via deras hemsida har personer betalat bland annat för hjälp med skilsmässopapper och utdrag ur belastningsregistret.
Gunnar Wretling betalade 149 kronor för hjälp med att ansöka om ett utdrag ur belastningsregistret, trots att samma ärende är gratis via polisen och dessutom går snabbare där.
”Det är faktiskt oärligt att lura folk på det här sättet”, säger han till TV4 Nyheterna.
Även Laila Perman känner sig lurad. Hon betalade för hjälp med att ansöka om skilsmässa, men fick hem papper som hon själv hade kunnat beställa gratis från tingsrätten.
”Jag kände mig lurad och arg på dem. De erbjuder en tjänst som man annars kan fixa själv lätt via myndigheter”, säger hon.
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Över 100 anmälningar
Konsumentverket har redan fått in över 100 anmälningar mot Digitaliseringsinitiativet och inlett ett tillsynsärende. Myndigheten granskar både avtalsvillkor och marknadsföring.
Sandra Troedsson, jurist på Konsumentverket, säger till TV4 att problemet inte är att företag tar betalt – utan att konsumenten riskerar att bli vilseledd.
”Det viktigaste här är att konsumenterna inte får bli vilseledda av tjänsten. Det behöver finnas tydlig information om att den tjänsten kostar pengar och att det är tydligt för konsumenten att det inte är en myndighet”, säger hon.
Företaget har i ett mejlsvar till TV4 skrivit att tjänsten är frivillig och riktar sig till personer som vill ha hjälp med administrationen.
Ville lämna kyrkan – fick faktura
Liknande kritik har riktats mot sajten kyrkavgift.se, som erbjuder hjälp med att lämna Svenska kyrkan. Att gå ur Svenska kyrkan är gratis om man själv fyller i en blankett och skickar den till sin församling.
En som tog hjälp av sajten är Alice Skantz. Hon trodde att tjänsten var gratis men fick senare en faktura. Priset låg på 398 kronor.
”Man känner sig så lurad och dum på något sätt”, säger hon till TV4.
Efter närmare 100 anmälningar har Konsumentverket startat ett tillsynsärende mot företaget bakom kyrkavgift.se.
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Klickade runt på sajt – fick faktura
Vill det sig illa krävs det inte ens en beställning.
När en person i Höör besökte en sajt som hjälper personer att lämna Svenska kyrkan kom en faktura på 398 kronor hem i brevlådan.
Problemet är att personen bara klickade runt på sajten. Denne beställde aldrig någon tjänst eller godkände något avtal, rapporterar Skånska Dagbladet.
Händelsen har polisanmälts som misstänkt bedrägeriförsök.
Hot om inkasso
Liknande tjänster dyker upp titt som tätt och redan 2024 rapporterade PS om företag som tar betalt för att hjälpa konsumenter att säga upp abonnemang.
Då handlade det om sajter som Bymetis och Termination Experts, där konsumenter fått fakturor efter att ha sökt hjälp med uppsägningar. I flera fall har personer trott att tjänsten varit gratis – för att sedan få kravbrev och hot om inkasso.
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