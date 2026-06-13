En snabb googling kan kosta dig hundralappar: "Lurad och arg"

Över 100 anmälningar

Konsumentverket har redan fått in över 100 anmälningar mot Digitaliseringsinitiativet och inlett ett tillsynsärende. Myndigheten granskar både avtalsvillkor och marknadsföring.

Sandra Troedsson, jurist på Konsumentverket, säger till TV4 att problemet inte är att företag tar betalt – utan att konsumenten riskerar att bli vilseledd.

”Det viktigaste här är att konsumenterna inte får bli vilseledda av tjänsten. Det behöver finnas tydlig information om att den tjänsten kostar pengar och att det är tydligt för konsumenten att det inte är en myndighet”, säger hon.

Företaget har i ett mejlsvar till TV4 skrivit att tjänsten är frivillig och riktar sig till personer som vill ha hjälp med administrationen.

Ville lämna kyrkan – fick faktura

Liknande kritik har riktats mot sajten kyrkavgift.se, som erbjuder hjälp med att lämna Svenska kyrkan. Att gå ur Svenska kyrkan är gratis om man själv fyller i en blankett och skickar den till sin församling.

En som tog hjälp av sajten är Alice Skantz. Hon trodde att tjänsten var gratis men fick senare en faktura. Priset låg på 398 kronor.

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”Man känner sig så lurad och dum på något sätt”, säger hon till TV4.

Efter närmare 100 anmälningar har Konsumentverket startat ett tillsynsärende mot företaget bakom kyrkavgift.se.

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Klickade runt på sajt – fick faktura

Vill det sig illa krävs det inte ens en beställning.

När en person i Höör besökte en sajt som hjälper personer att lämna Svenska kyrkan kom en faktura på 398 kronor hem i brevlådan.

Problemet är att personen bara klickade runt på sajten. Denne beställde aldrig någon tjänst eller godkände något avtal, rapporterar Skånska Dagbladet.

Händelsen har polisanmälts som misstänkt bedrägeriförsök.

Hot om inkasso

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Liknande tjänster dyker upp titt som tätt och redan 2024 rapporterade PS om företag som tar betalt för att hjälpa konsumenter att säga upp abonnemang.

Då handlade det om sajter som Bymetis och Termination Experts, där konsumenter fått fakturor efter att ha sökt hjälp med uppsägningar. I flera fall har personer trott att tjänsten varit gratis – för att sedan få kravbrev och hot om inkasso.

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